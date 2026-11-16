España enfrenta el 17 de noviembre una nueva huelga de maquinistas en el año más caótico del tren español

Pararon el 11 de noviembre por la huelga general de la pasada semana. Pero pararon también el 10 de noviembre en defensa de medidas que mejoren su seguridad en los trenes. Esta convocatoria contemplaba otro paro el 12 de noviembre y uno mañana, 17 de noviembre. El del 12 de noviembre se levantó a última hora pero, de momento, el de mañana 17 de noviembre se mantiene.

¿Qué está pasando con los maquinistas españoles y por qué protestan?

Los paros. Madrid colapsó el pasado martes a primera hora de la mañana. También Barcelona. Fueron las dos grandes ciudades de España donde más se dejó sentir la huelga de maquinistas programada para el pasado 10 de noviembre, motivada por reivindicaciones que favorezcan su propia seguridad, después de un año con dos accidentes ferroviarios muy graves.

Esa convocatoria también contemplaba parar el 12 de noviembre y mañana, 17 de noviembre. El 12 de noviembre se levantó la huelga porque el Gobierno había dado muestras de escuchar sus reivindicaciones y empezar a aplicarlas. Sin embargo, el paro de mañana se mantiene como medida de presión para que se apliquen las medidas que consideran imprescindibles para mejorar su seguridad.

Y, en medio de este sandwich de huelgas, el 11 de noviembre también se paró por la huelga general en defensa de la vivienda y del acceso a la misma.

¿Por qué? Una vez se produjo el accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) convocaron a sus trabajadores a diferentes paros en las siguientes semanas para poner en marcha medidas que mejoren su seguridad y la de los viajeros.

Entonces apuntaban a que algunas de esas reivindicaciones ya se habían recogido por parte del Gobierno tras el accidente de Adamuz (Córdoba) pero que, sin embargo, no se habían aplicado o no se habían puesto en marcha los grupos de trabajo conjunto que se habían pedido.

¿Qué se pide? En la página web de Semaf, se pueden encontrar los 10 puntos en los que se reclaman mejoras para la seguridad. Entre los más importantes, encontramos los siguientes:

Redundancia en los sistemas LZB y ERTMS para que, en caso de caída, la responsabilidad no recaiga únicamente sobre los controladores.

Plan de contingencia en caso de activarse una alerta meteorológica y que, dependiendo de la región, automáticamente se sepa qué trenes pueden o no prestar servicio y en qué volumen de tráfico.

Creación de un grupo de trabajo conjunto supervisado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que centralice los reportes aportados por los maquinistas durante la marcha y así se pueda ver qué tramos presentan irregularidades y en qué situación se encuentra para saber si Adif ha revisado o no las vías o el terreno.

Seguimiento con un grupo de trabajo conjunto de las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) y el estado de las mismas con reuniones periódicas

¿Se ha avanzado algo? Sí, como decíamos, el pasado jueves 12 de noviembre no se llevaron acabo los paros porque el Gobierno publicó una serie de actuaciones que se pondrán en marcha y que deberían mejorar la seguridad a bordo. En los últimos días, la AESF ha publicado lo siguiente:

Cambios en la forma de actuar de los maquinistas si el sistema LZB de seguridad (el utilizado en el corredor andaluz) se cae.

Mejoras para garantizar una doble verificación en las órdenes dadas por los controladores desde los CRC.

Cambios para la tripulación de los trenes en los que se tendrán en cuenta exigencias de seguridad y no tanto comerciales para garantizar el personal mínimo a bordo que debe llevar un tren.

¿Qué podemos esperar mañana? Los últimos días de huelga de los maquinistas ferroviarios han sido complicados. Los servicios mínimos que se han acordado por parte del Ministerio de Transportes son los siguientes para Renfe:

Cercanías: 75% en hora punta y 50% en el horario habitual.

Media Distancia: 65%

Alta velocidad: 72%

Mercancías: 26%

En el caso de las otras dos operadoras, los servicios mínimos son los siguientes:

Desde Semaf consideran abusivos estos servicios mínimos y creen que la única intención de que sean, a su juicio, tan altos es la de diluir la huelga. Además, aseguran que la empresa tiene que "saber gestionar la huelga" para garantizar esos servicios mínimos y que se puedan cumplir. Y es que el pasado 10 de noviembre hubo servicios mínimos, especialmente en Cercanías, que no se cumplieron.

Un año para olvidar. Las reivindicaciones de los maquinistas llegan en un año especialmente complicado para el servicio ferroviario español. El año empezó mal con el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas. El accidente de Urda (Toledo) apenas nueve meses después ha terminado con la dimisión de Óscar Puente como Ministro de Transportes y ha reavivado las reivindicaciones de los maquinistas.

Pero, además, hay que tener en cuenta que las lluvias torrenciales en los primeros compases del año provocaron otro accidente en Rodalies en el que falleció un maquinista y un desprendimiento en la provincia de Málaga cerró durante meses dicha línea.

Por si fuera poco, en los trenes Avril de Talgo que Renfe utiliza en diversas líneas se han detectado más grietas y ha llevado a ambas compañías a un enfrentamiento directo entre ellas y Adif. Dicha empresa, que gestiona las vías, puso en marcha un plan para revisar las vías tras el accidente de Adamuz, desde entonces los tiempos de paso se han alargado en la alta velocidad española.

El año también ha estado marcado por las polémicas entre Ouigo, Iryo y Renfe por la gestión de los talleres, donde la CNMC se ha posicionado a favor de las empresas francesa e italiana, obligando a Renfe a ceder parte de sus talleres. Por último, el accidente de Urda ha dejado al descubierto que las caídas del sistema LZB de seguridad son habituales o la enorme presión y la falta de trabajadores en los puestos de control de las vías.

Foto | Eliska Hutnikova

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