Óscar Puente, ministro de Transportes: "El sistema LZB se ha caído 170 veces este año, está dentro de la normalidad europea"

Una rueda de prensa de más de hora y media da mucho de sí. La última comparecencia de Óscar Puente ha versado sobre los problemas del sistema ferroviario español, el señalamiento del operador de Atocha responsable de la línea o de si va o no a dimitir.

Y entre tantas declaraciones, una llama especialmente la atención.

170 veces. Son las ocasiones en las que el sistema LZB de seguridad que se utiliza en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se ha caído en lo que llevamos de año. Así lo ha asegurado Óscar Puente durante su intervención. Eso quiere decir que, de media, en los 300 días que discurren entre el 1 de enero y el 28 de octubre de 2026, el sistema reflejó algún problema más de la de mitad de los días.

Dentro de la normalidad. Según Puente, esta cifra entra dentro de la normalidad europea. Incluso, asegura, los datos de problemas con el sistema son estables y en los dos últimos años se ha registrado cierto descenso en el número de interrupciones en la señal.

Lo que no ha confirmado Puente es si estos problemas son mayores o menores que en las líneas donde el sistema ERTMS está instalado. Este protocolo se pondrá en marcha, según el ministro de Transportes, en enero de 2027. Tampoco se han dado datos de qué número de fallos en el sistema tienen en Europa, sólo que está "dentro de la normalidad".

Interrupciones de señal. Tanto maquinistas consultados por Xataka como los portavoces del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) han confirmado que los problemas de transmisión con el sistema LZB son recurrentes.

Eso sí, nos aseguran que generalmente estas pérdidas de transmisión son momentáneas. Nos lo describen, de hecho, como un ordenador que colapsa y se cierra inesperadamente pero que apenas unos segundos después está ya funcionando. La diferencia esta vez es que el sistema se cayó en un tramo de más de 60 kilómetros y eso, señalan desde el Semaf y los maquinistas consultados, no es habitual.

En la declaración simplemente se ha apuntado a que hay 170 incidencias registradas en lo que va de año con el sistema LZB pero no se ha entrado a valorar cuántas de ellas fueron tan graves como las del pasado 28 de octubre.

Seguro pero obsoleto. En la rueda de prensa también se ha insistido en recalcar que el sistema LZB es seguro y que no se sustituye por el ERTMS por esta cuestión. La línea, que debía tener este sistema activo más moderno, se actualiza porque el LZB está obsoleto: se fabrican menos recambios y la Unión Europea obliga a contar con este sistema por una cuestión de interoperabilidad entre países, imprescindible con las liberalizaciones ferroviarias.

Preguntados sobre esto, los maquinistas han recalcado a Xataka que el sistema es seguro y confirman las declaraciones de Puente. Aunque el sistema LZB lleve instalado desde 1992 en la línea y la tecnología sea de 1970, el LZB es igual de seguro que el más moderno ERTMS.

Los responsables de circulación, sin embargo, con los que hemos hablado tienen una opinión ligeramente diferente. Confirman también que el sistema es seguro y que el cambio es una cuestión de mandato europeo pero señalan que las versiones más modernas del ERTMS ofrecen facilidades que reducen los riesgos. Es igual de seguro pero más fiable.

Menos riesgo de fallo. Parte de esos riesgos, nos señalan desde el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), está en los componentes físicos del sistema LZB. El cable contiene cobre por lo que es más atractivo para robarlo. También explican que las conexiones con el sistema ERTMS son más fiables por lo que el número de interrupciones en la señal debería ser menor.

Desde Semaf comparten esta opinión y señalan que cuantas menos interrupciones menos tendrá que intervenir un humano para gestionar el tráfico en la línea, lo que debería reducir las oportunidades en las que se comete un error.

Foto | Ministerio de Transportes

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