Una gran explosión sacude la fábrica de municiones más antigua de España, en Granada, en plena fiebre del rearme

Una explosión en el quemadero de la Fábrica de Municiones de Granada ha hecho temblar esta mañana el barrio de El Fargue, en Granada. Como si fuera un terremoto, los vecinos llamaron al 112 en una treintena de ocasiones y la planta, que emplea a unas 260 personas, fue desalojada y se llenó de especialistas. Granada Digital informaba de al menos cinco heridos, dos por problemas auditivos y tres por heridas leves.

El grupo CSG, propietario de FMG, ha situado la explosión en la zona de desmilitarización de la fábrica, donde se elimina munición antigua, dañada o inutilizable. La empresa tampoco espera que el accidente tenga consecuencias a largo plazo sobre la actividad de la planta. Porque sí, son proveedores clave en la Guerra de Rusia contra Ucrania, un conflicto bélico que se remonta a 2014, tras las protestas contra el presidente Víktor Yanukóvich.

Los hechos. A las 8:58 de este viernes, el 112 empezó a recibir llamadas por una explosión en El Fargue, el barrio granadino donde se levanta la Fábrica de Municiones de Granada (FMG). Fueron una treintena. El estallido se produjo en el quemadero, la zona donde se destruyen restos de pólvora y explosivos, y vecinos de otros barrios sintieron un temblor semejante al de un seísmo. Al filo de las 9:30 de la mañana ya estaban por allí la Policía Nacional, operativos de los Tedax, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Científica y de Subsuelo.

Diecisiete días antes. Recordemos también que el 13 de octubre un camión de la fábrica perdió granadas de mortero. Fue en la carretera del barrio. La Junta activó entonces la preemergencia, la policía apuntó a una carga mal sujeta y la empresa abrió una investigación interna.

Y ya ves las fotos: tras la explosión se levantó una columna de humo, se declaró un pequeño fuego en el monte y se estableció un perímetro de seguridad de varios kilómetros. Entretanto, la planta fue desalojada. Varios trabajadores recibieron atención por problemas de oído, sin que se registraran heridos graves. Y la causa está en investigación. Una de las primeras versiones apunta a una quema controlada que se habría ido de madre, aunque no está confirmado.

Fotografía de la explosión.

Qué se fabrica en El Fargue. LA FMG Granada Company es actualmente un fabricante integral de propelentes, cargas propulsoras de una y dos bases, produce pólvora, granadas de mortero y munición de artillería y de carros de combate. Es la única fábrica española de munición para carros y vende sobre todo a países europeos y de la OTAN. Es decir, una interrupción prolongada de su actividad tendría consecuencias graves en el actual proceso de rearme.

Siete siglos de pólvora. La web de la empresa presume de más de 700 años de historia, de fabricar pólvora desde 1324 “de forma ininterrumpida”. No es mentira, pero conviene precisar: es el primer uso documentado de pólvora en la península, cuando el sultán Ismail I tomó el castillo de Huéscar. El edificio de El Fargue, por su parte, se levantó en 1786, y el cronista Valladar ya señalaba en 1908 que no existían indicios de un origen oficial nazarí, sino únicamente de producción de pólvora en la Alhambra.

La sociedad actual, de hecho, se fundó en 2019. Pero si hacemos caso a los libros, el emplazamiento se eligió por la acequia de Aynadamar, cuya pendiente movía las ruedas de los molinos. En 1812, los franceses, al abandonar Granada, incendiaron esos mismos molinos. En 1897 salió de allí el primer lote de pólvora sin humo de España. Es más, en 1906 se estrenó un pasodoble en honor de la fábrica, compuesto para la Banda de Obreros Polvoristas, agrupación motivada por la visita del rey Alfonso XIII. Pero menos baile y más historia: en 1936, varios de sus obreros fueron ejecutados en represalia por varios bombardeos.

De Santa Bárbara a Praga. Muchas manos han pasado por la munición. En 1960, la escritura de la empresa estaba en manos y gestión estatal de Santa Bárbara. Se privatizó en 2001, cuando pasó a manos de General Dynamics, y en 2019 se constituyó FMG como sociedad independiente. El 21 de mayo de 2020 el dinero y las balas cambiaron de bando: se vendió a la eslovaca MSM Group, con autorización del Consejo de Ministros. MSM depende de Czechoslovak Group (CSG), propiedad de Michal Strnad, de 34 años, cuyo padre comenzó en los años noventa comerciando con material militar soviético.

Crecimiento desde Ucrania. Como era de esperar, la guerra de Ucrania viró por completo la situación de la fábrica. FMG pasó de 125 empleados en 2020 a triplicar su plantilla y en 2024 facturó unos 163 millones, un 126% más que el año anterior. Ese mismo año anunció una ampliación de unos 50 millones. La empresa estima que un 26% de todo su operativo se vende a Ucrania.

CSG ingresó 6.741 millones en 2025 y el 23 de enero debutó en Ámsterdam con una valoración de 25.000 millones, 3.800 recaudados y 2.550 para Strnad, la mayor salida a bolsa de defensa registrada hasta la fecha. Hace una semana, representantes de la empresa llevaron a la Exposición Anual de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos sus mejores obuses y productos más avanzados. En el contexto del asesinato de su hijo, decía Julio Anguita “Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen”.

La suspensión de la OTAN. El 31 de julio de 2025, la agencia de compras de la OTAN (NSPA) suspendió a FMG de sus licitaciones por “graves acusaciones” de prácticas sancionables. La medida se enmarca en una investigación sobre la propia agencia, con sospechas de sobornos y filtraciones, y alcanzó también a la israelí Elbit Systems, la segunda empresa privada con el mayor porfolio en sistemas PULS (lanzacohetes polivalentes) y tanques de guerra. Se hizo pública en marzo de 2026 y no figuraba en el folleto de la salida a bolsa.

CSG lo negó: sostiene que su auditoría no halló irregularidades, que la suspensión carece de fundamento y que FMG puede seguir vendiendo directamente a los países miembros. A las pocas semanas, un informe de corte bajista cuestionó la capacidad de producción del grupo, que también lo calificó de infundado. En mayo, las acciones se hundieron, aunque ya se han recuperado.

Como fuera, nada vincula estas polémicas con la explosión y lo importante es que ningún empleado haya sufrido daños severos. Quedan por esclarecer la causa, el alcance de daños materiales y balance definitivo, para estimar si la planta detendrá su actividad. La empresa aún no ha emitido un comunicado oficial.

Imágenes | FMG

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