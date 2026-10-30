Steve Huffman, CEO de Reddit dice adiós a la web abierta:"El modo de IA no genera tráfico. Ni para nosotros ni para nadie"

Hubo un tiempo en el que escribías una duda en Google, añadías la etiqueta "reddit" al final y casi siempre aparecía un hilo con la respuesta a tu problema explicada por alguien que ya había pasado por lo mismo y lo había solucionado. El CEO de Reddit ha anunciado que ese atajo va a estar cerrado a partir de ahora. Si quieres obtener información de Reddit tendrás que entrar e iniciar sesión con tu usuario.

El origen del problema es un viejo conocido: los resúmenes con IA de Google. El buscador ya no envía a los usuarios a los hilos como hacía antes, así que Reddit ha decidido poner una puerta a su red social. Su consejero delegado, Steve Huffman, contaba en una entrevista para Axios que se resistió a dar el paso por su fe en la web abierta. "Para mí, cuya vida ha estado marcada por internet, supone un gran cambio. Pero he llegado a la conclusión de que esta es la decisión correcta para nuestra plataforma y para nuestro negocio", señalaba Huffman en un comunicado publicado en Reddit.

Un millón de visitas menos cada semana. El pasado jueves, Reddit presentó sus resultados del tercer trimestre y soltó la advertencia en su carta a los accionistas. En octubre, el tráfico desde buscadores ha caído "en más de un millón de referencias de media por semana". Si el ritmo de caída se prolonga en el tiempo, los usuarios diarios podrían bajar en un porcentaje de dos dígitos en el cuarto trimestre.

Los usuarios activos diarios de la red social en EEUU pasaron de 53,2 millones en el segundo trimestre a 50,7 millones en el tercero, un 2% menos que hace un año. Es el primer descenso desde su salida a bolsa y, como, recogía Reuters, desde que se conocieron estos datos, las acciones de Reddit se hundieron un 18% tras el cierre.

Usuarios activos diarios de Reddit Fuente: Reddit

Google rastrea igual, pero no manda visitas. Huffman puso nombre y apellidos al problema en su llamada con los inversores. "Google nos sigue rastreando con la misma intensidad de siempre, así que la demanda tampoco ha cambiado desde su punto de vista". Y añadió que "la realidad es que el modo de IA no genera tráfico, ni para nosotros ni para nadie, que yo sepa".

Para Huffman, el principal cambio es el funcionamiento del buscador en sí mismo. "Antes generaba tráfico, ahora ya no", recogió The Verge. Y matizó que el contenido de Reddit sigue siendo muy buscado. "La gente sigue queriendo usar Reddit. Simplemente indica que Google ya no los dirige a Reddit como antes", resaltando que el problema no estaba en el contenido de sus hilos, sino en la forma en la que los usuarios accedían a él. Un estudio de Pew Research Centre sobre los hábitos de clic de los usuarios en los resúmenes de IA de Google confirman las palabras de Huffman: con el resumen de IA, se hace clic en la fuente de la información solo en el 8% de las visitas. Con la búsqueda tradicional de Google en el 15%.

Crecimiento diario de usuarios de Reddit en EEUU cae por primera vez desde su salida a bolsa. Fuente: Reuters

La misma película que viven los medios. El escenario que está enfrentando Reddit no es nuevo. Es la misma historia que los medios editoriales sufren desde que Google implementó su Modo IA en las búsquedas. El usuario que hace una búsqueda ya no va a las fuentes de la información como antes, y menos clics significan menos anuncios vistos y, con ellos, menos ingresos. Penske Media, editora de Rolling Stone y Variety, demandó a Google por los resúmenes de IA. Google respondió que envía "miles de millones de clics" cada día a sitios web de toda la red.

Sin embargo, el caso de Reddit tiene una vuelta de tuerca adicional: Google está pagando unos 60 millones de dólares al año a Reddit por entrenar a sus modelos de IA con los hilos del foro. Es decir, la IA que se alimenta de contenido como el suyo, es la misma que ahora le está recortando las visitas y mermando sus ingresos en concepto de publicidad.

Una puerta con cuenta. La respuesta de muchos medios editoriales fue cerrar sus contenidos tras muros de pago. La de Reddit ha sido poner una puerta intermedia en forma de registro de usuario gratuito. Los usuarios con sesión y los de la app ya suponen más del 80% de la monetización. Pero 76,8 millones de los 130,3 millones de usuarios diarios del trimestre no habían iniciado sesión.

Huffman defendió el cambio con un argumento de negocio: "cuando los usuarios inician sesión, pasan más tiempo en Reddit, y así podemos conocer mejor sus intereses y, por lo tanto, segmentar mejor los anuncios", aseguró a Axios. Las pruebas para el nuevo sistema de uso con registro arrancarán este trimestre en mercados fuera de EEUU. En su comunicado en Reddit, Huffman recuerda que "prácticamente todas las grandes plataformas basadas en publicidad han pasado por esta transición". Su meta a cinco años, según dijo Huffman, es que Reddit sea "más Reddit".

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