Algo extremadamente raro está pasando en el ártico: la rotura del vértice polar más temprana desde que tenemos registros

El lunes 26 de octubre, con los datos de las 12 de la noche, 18 de los 50 escenarios que calcula cada día el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo decían que el vórtice polar iba a romperse en los quince días siguientes. Doce horas después eran 23. El martes, 43. El jueves 29, los 50 decían eso mismo.

No es solo algo de Europa. En los últimos tres o cuatro días, los principales modelos de predicción han ido confluyendo en la misma idea: que el vórtice va a sufrir una inversión (con los vientos de la estratosfera cambiando de sentido) entre el 4 y el 10 de noviembre.

Si ocurre, tendremos entre manos un calentamiento súbito estratosférico, sí; pero no uno cualquiera. El más temprano desde 1958: unas tres semanas antes del que hasta ahora tenía el récord. Esto lo podemos dar casi por hecho. Lo que pase luego, nadie lo sabe.

¿Qué es exactamente el vórtice polar? Se trata de una corriente de fuertes vientos (oeste → este) que gira en torno a las grandes reservas de aire frío que se encuentran sobre los polos del planeta. Se forma en la estratosfera; es decir, a unos 16–48 kilómetros de altura. En sentido metafórico (o 'periodístico' si me apuran), el vórtice polar es lo que encierra el frío en el polo.

La lógica nos dice que, en verano, el vórtice se reduce hasta la mínima expresión y, aunque es cierto que nunca lo hemos visto desaparecer del todo en estas fechas, se hace tan débil que apenas influye en el tiempo del hemisferio.

Pero en invierno la situación cambia y lo hace de forma radical. Muy a menudo el vórtice crece y, aunque "suele ser una criatura solitaria" e inofensiva, es habitual que se desborde y acabe afectando al resto del hemisferio. Eso es lo que parece que vamos a ver estas semanas.

¿Y el calentamiento súbito estratosférico? Para entender bien este proceso es bueno recordar que la atmósfera es una "lasaña de capas de aire" y cada una de ellas sigue sus propias lógicas. Es decir, funcionan de forma bastante diferente e independiente; pero nunca independientes del todo.

Es lo que ocurre entre la circulación del aire en la troposfera (la que está más pegada a la superficie) y la circulación en la estratosfera (la capa directamente superior): están relacionadas, sí; pero, en lo sustancial, cada una va por su lado.

Durante los "calentamientos súbitos estratosféricos", unas ondas atmosféricas que suben desde la troposfera irrumpen en la estratosfera y la calientan rápidamente provocando una profunda alteración de la circulación a gran altura. Es decir, durante semanas, todo se pone patas arriba.

¿Y qué va a pasar ahora exactamente? Pues bien. Hacia el 24 de octubre los vientos del vórtice estratosférico tocaron su máximo de la temporada, unos 23 metros por segundo. El viernes 30, a medianoche, marcaba 13,2 metros por segundo. Esto es raro porque la media para la fecha ronda los 23 o 24 metros por segundo. Esta fue la primera pista.

Pero, como digo, no es algo normal. La NOAA registra unas seis inversiones de este tipo cada década. Lo que no ha registrado nunca es una tan pronto en el calendario. Este nivel de alteración "es más habitual en enero y febrero", explicaba esta semana Judah Cohen, del MIT, en Gizmodo.

Vale, pero ¿qué consecuencia tiene todo esto? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Como señalaba Víctor González el año pasado, "la facilidad para predecir un calentamiento súbito estratosférico a medio plazo contrasta mucho con la dificultad de anticiparse a sus consecuencias". De ahí que sepamos ya con casi absoluta seguridad que algo va a pasar en la estratosfera del polo norte, pero no esté claro qué va a pasar.

Imagen | PolarWx

En Xataka | Un gran "calentamiento súbito estratosférico" está cerca de romper vórtice. La pregunta es cómo nos afectará



