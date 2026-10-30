Palma de Mallorca está en la cuenta atrás para las protestas de Blocus. Y ya hay quien pide suspender clases en institutos

Si te das un paseo hoy por el centro de Palma, probablemente verás escaparates tapiados (incluidos los de alguna multinacional), vigilantes y sobre todo mucho nerviosismo entre los comerciantes, que ya hablan de adelantar su hora de cierre. El motivo: Blocus Mallorca ha llamado a manifestarse esta tarde en plaza de España, en el corazón mismo de la capital balear. Y a la vista de lo ocurrido el sábado en Barcelona, donde una convocatoria similar se saldó con saqueos y destrozos, nadie quiere arriesgarse.

Incluso hay quien reclama que se suspendan las clases en los institutos de las zonas que “puedan quedar afectadas”.

“Suspensión preventiva”. El Sindicat Independent, Autonom i Unitari (SIAU) no quiere jugársela y ha exigido formalmente a la Consejería de Educación balear que tome “medidas urgentes” ante la concentración de Blocus convocada para hoy en Palma. Para ser más precisos, plantea una “suspensión preventiva de la actividad presencial” en las escuelas que “puedan quedar afectadas” por las movilizaciones.

En un escrito dirigido a más organismos, incluida Inspección Educativa y los directores de dos institutos de Palma, SIAU insiste en la necesidad de “garantizar la seguridad” tanto de los alumnos como del profesorado y demás personal.

La clave: la atmósfera. “La preocupación ha aumentado después de que varios establecimientos comerciales del centro de Palma hayan empezado a proteger los escaparates y a anunciar cierres anticipados ante la posibilidad de que se produzcan incidentes durante las protestas”, insiste.

SIAU es un sindicato joven (se creó en 2022) y está lejos de ser el de mayor representatividad en la educación balear, pero aun así su petición ha despertado el interés de la prensa regional. Y es lógico. Como recuerda el propio SIAU, sintoniza con la preocupación que muestran otros sectores de Palma en las horas previas a la protesta de Blocus.

Escaparates tapiados. Los medios baleares cuentan desde ayer cómo hay negocios del centro de Palma que están adoptando medidas para ‘blindarse’ ante posibles saqueos. O al menos intentarlo. El caso más llamativo es el de FNAC. Los responsables de la tienda, situada a solo unos metros de la plaza de España, el punto de la convocatoria de Blocus, han cubierto sus cristaleras con paneles de corcho. No muy lejos, una residencia ha optado también por tapar su entrada.

Los comerciantes de ‘Els Geranis’, un importante eje comercial del centro de Palma, reconocían estos días su inquietud a Diario de Mallorca. “Estamos preocupados porque nadie nos ampara. Estamos muy cerca del lugar de la protesta”, advierte Mercedes Carvajal, su presidenta. Algunos negocios han optado por vaciar escaparates y guardar la mercancía y, en general, se habla de dos medidas: contratar seguridad privada y adelantar la hora de cierre. Hoy mismo la federación comercial AFEDECO distribuyó una circular con ese mismo consejo: anticipar los cierres.

“Solo queremos ser escuchados”. En el centro de todas las miradas está la movilización prevista para hoy a las 19.30 h en la plaza de España bajo la consigna de Blocus Mallorca. La convocatoria se movió en los últimos días a través de un grupo de Telegram que acabó eliminándose. En su último comunicado, los administradores insistían en que la concentración sería “totalmente pacífica y sin ningún tipo de violencia”. Aun así, las noticias que hablan de amenazas de “saqueos” mantienen en guardia a los comerciantes.

Aunque el grupo de Telegram ‘Gen Z’ se eliminó el martes, la convocatoria balear sigue promocionándose desde cuentas de Instagram y TikTok que usan la denominación Blocus. De hecho, hay dos perfiles en Instagram en los que se ha compartido un mismo cartel con el encabezamiento “Blocus Mallorca” y que habla de los integrantes de la ‘Acampada por la Vivienda’ con quienes probablemente los manifestantes coincidan hoy.

¿Y qué dice? “No tenemos ningún tipo de intención de hacer daño […], respetamos que cada uno exprese sus ideas. No somos enemigos de nadie, solo queremos ser escuchados”, arranca el comunicado de Blocus, que concluye sin embargo con una advertencia tan (o más) importante: “En el caso de que haya un ataque hacia uno de nuestros manifestantes, procederemos a la destrucción masiva de las tiendas de acampada”.

La Delegación del Gobierno ha explicado a Europa Press que de momento no se ha comunicado formalmente la convocatoria de ninguna protesta. Eso no quita que se esté coordinando ya con la Policía Nacional y se prevea un dispositivo.

🚩Detenido el creador de los canales de comunicación “Blocus Vlc” en los que instigaba a saquear comercios de la ciudad ➡️Dirigía y daba órdenes al resto del grupo, informándoles de la fecha y hora de los asaltos e incitando al resto a que publicitasen el grupo en #RRSS 👮‍♂️Los canales de comunicación se han cerrado, llegando a superar uno de ellos los 400 usuarios — Policía Nacional (@policia) October 29, 2026

El recuerdo de Barcelona. De fondo hay un factor clave: la naturaleza difusa de Blocus, que podría definirse como una red de cuentas efímeras que organizan movilizaciones a través de Telegram, Instagram y TikTok. La de Palma no es la única. Hace unos días un estudio de la startup Golden Owl reveló que Blocus tenía activas convocatorias para el 31 de octubre y 2 y 30 de noviembre (tras las elecciones) en una docena de ciudades españolas. De hecho, en Madrid están también expectantes ante una posible movilización este sábado.

Aunque hay aún incógnitas sobre el origen, funcionamiento y objetivo de Blocus, un movimiento que en un inicio pareció inspirarse en las protestas estudiantiles de Francia (Blocus es “bloqueo” en francés), el fenómeno ha despertado una atención especial tras lo ocurrido el sábado en Barcelona.

Allí una convocatoria bajo la misma etiqueta desató disturbios con un saldo preocupante: 23 comercios dañados, 15 policías heridos y más de 130 detenidos. 89 eran menores y solo unos cuantos tenían antecedentes por desórdenes públicos. Un análisis de VerificarTVE detectó comentarios sobre saqueos y actos violentos en grupos de WhatsApp y Telegram relacionados y localizados en Madrid y Barcelona.

Imágenes | Sam Balye (Unshplas)

En Xataka | Hay disturbios y saqueos en Francia, así que Vinted se ha llenado de anuncios de Sephora, Louis Vuitton y Burberry