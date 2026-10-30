Los sindicatos se rebelan contra Óscar Puente por señalar al controlador de Adif: "Sus declaraciones nos parecen lamentables"

Si algo nos ha quedado claro del fatídico accidente de Urda (Toledo) en el que han fallecido, al menos, 69 personas es que se dio una cadena de errores que provocó que un tren AVE chocara contra un Iryo detenido en la vía a una velocidad de entre 160 y 200 km/h. En esa cadena de errores, el ministro Óscar Puente puso el foco en uno muy concreto: la orden dio el responsable de circulación al AVE.

Ahora los sindicatos defienden que desde el Ministerio de Transportes no se ha dudado en señalar directamente al trabajador, piden la dimisión de Puente y señalan los audios filtrados como "interesados".

La rueda de prensa. Concretamente, la que dio Óscar Puente la tarde del 28 de octubre, día en el que se produjo el fatídico choque entre un AVE y un Iryo que circulaban en el mismo sentido en el corredor andaluz de alta velocidad. Es ahí donde, por primera vez, el ministro de Transportes pone el foco en el trabajador de Adif del CRC de Atocha.

"Es inexplicable", con estas palabras describió Puente la decisión del controlador ferroviario de ordenar al AVE a circular "con normalidad" cuando la señalización marcaba que no podía continuar y tenía un Iryo detenido en la vía unos kilómetros por delante.

En ese momento, Puente señala al operario como uno de los máximos responsables del accidente a pesar de que éste interviene porque se ha caído el sistema LZB en la línea en un tramo de más de 60 kilómetros.

"Nos parecen lamentables". La respuesta del Sindicato de Circulación de Ferrocarriles (SCF) es contundente. Preguntados sobre las declaraciones de Puente en la rueda de prensa del primer día, Ana María Galisteo, portavoz de SCF, nos contesta lo siguiente:

"Las declaraciones de Oscar Puente nos parecen lamentables. Que a pocas horas de que se dé el accidente y con una investigación recién iniciada se atreva a sentenciar públicamente a un trabajador, el más vulnerable del sistema... Si es o no culpable, lo tendrá que decir un juez. En toda empresa, cuando algo falla, el empleador es el máximo responsable y en el sector ferroviario parece que es más conveniente poner nombre y apellidos a estos trágicos accidentes. Los audios también convenientemente filtrados para reforzar este linchamiento hacia el trabajador.

Los audios. Es la otra gran acusación que se le hace al ministerio de Transportes. Y es que el mismo día del accidente cuando ya caía la noche, los audios del CRC de Atocha se filtran a la prensa. Cadena Ser es el primer medio que tiene acceso a dichos audios. En ellos se escucha una conversación entre el maquinista y el responsable de circulación que da informaciones confusas. En un momento dado, se escucha cómo ordena al AVE que impacta contra el Iryo a circular "con marcha normal".

Estos audios han sido tachados por SCF como "interesados" para desviar el problema principal: la caída del sistema LZB. La filtración, además, pone el foco en el desempeño del trabajador y difundirlos implica que cualquiera puede juzgar la labor del mismo aunque no tenga los conocimientos para ello. Tampoco se distorsiona la voz del empleado por lo que a esta persona se le podría reconocer por ella.

El rechazo sindical. SCF no es el único sindicato que ha mostrado su repulsa a los audios filtrados y a que se haya puesto el foco en el trabajador. UGT señalaba en declaraciones recogidas por 20Minutos que "tiene nuestra total repulsa y vamos a ir a investigar quién ha sido, cómo ha sido y por qué y lo denunciamos categóricamente".

En ese mismo artículo, Pepa Páez, secretaria general del sector ferroviario de CCOO, pedía que "no se ponga el foco en el último eslabón, en un trabajador, sin saber en qué situación está trabajando". Esto último, de hecho, es una reivindicación constante de SCF quien alertó hasta en dos ocasiones a Adif de que existía una falta de personal alarmante.

Ana María Galisteo, SCF, pone el foco en esto en declaraciones a Xataka:

"Hay una falta de personal que llevamos denunciando durante años. Las ofertas públicas no son suficientes, solo han servido para reponer, los que entran por los que salen (relevo generacional). Pero no suponen un incremento real que permita atender a las necesidades del servicio. La evolución de la actividad ferroviaria no ha ido acompañada de un aumento proporcional de los recursos humanos"

Dimisión. Las declaraciones de Óscar Puente y las condiciones de trabajo a las que están sometidos los trabajadores en Atocha han llevado a los sindicatos a pedir la dimisión de Óscar Puente. Son declaraciones que ha hecho el Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pero también la sección sindical ferroviaria de CCOO. En ambos casos se denuncia que se está poniendo el foco en el trabajador para utilizarlo como chivo expiatorio.

De momento, en su última rueda de prensa, Óscar Puente ha negado que se esté planteando la dimisión. "Mi forma de ser responsable es dar la cara", ha señalado.

Angrois. Poner en el disparadero al operario, independientemente de sus condiciones de trabajo, ya se hizo con el accidente ferroviario de Angrois. En él, fallecieron 80 personas cuando un Alvia descarriló en la curva de A Grandeira en Angrois (Santiago de Compostela). De él se hizo responsable a Francisco Garzón, maquinista del tren. En la sentencia del juicio, Garzón y Andrés Cortabitarte, director de Seguridad en la Circulación de Adif, fueron condenados a 2 años, 6 meses y 1 día de prisión por el delito de 79 homicidios.

A pesar de que sobre ambos recayeron las culpas, se confirmó que la señalización antes de llegar a la curva alertando de la reducción de velocidad hasta los 80 km/h era insuficiente. Incluso, otros maquinistas confirmaron en las investigaciones que tomaban referencias visuales propias porque no existía una señalización previa suficiente.

De igual modo que esta vez, en aquella ocasión no se tardó en filtrar los audios en los que se escuchaba al maquinista lamentarse de haber superado la velocidad máxima a la que podía circular.

Foto | Ministerio de Transportes

En Xataka | Un Iryo parado en medio de la vía y un AVE a más de 40 km/h: las dos preguntas a resolver en el accidente de Toledo



