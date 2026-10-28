Óscar Puente, ministro de Transportes: "Es inexplicable, el tren una señal roja y se le da la orden de marchar con normalidad"

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha comparecido para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario sucedido esta mañana en Urda (Toledo). De momento, sabemos que en él han fallecido al menos 64 personas y hay más de 50 heridos. El accidente se ha producido cuando un tren AVE de Renfe ha arrollado un tren de Iryo parado en la vía al filo de las 9:00.

Estas son las explicaciones.

Los hechos. En su declaración, Óscar Puente, ministro de Transportes, ha confirmado que el sistema LZB cayó y se puso en marcha el protocolo de actuación que se activa como respaldo. Ese protocolo se gestiona, en la línea andaluza, desde el centro de control de Atocha (CRC). Según la información del ministerio, los hechos se han sucedido de la siguiente manera.

A las 8:30 se cae el sistema de seguridad LZB por un fallo informático y se da la orden a todos los trenes de parar.

El CRC de Atocha toma el mando.

A las 8:36 se da al tren de Renfe la orden de continuar la marcha con normalidad.

El tren recorre 25 kilómetros con normalidad hasta que choca con el tren de Iryo que se mantenía parado en la vía.

Error humano. En sus declaraciones, Puente ha apuntado directamente a un error humano como el principal causante del accidente. El ministro de Transportes ha dejado claro que una vez que el sistema LZB cae, es el CRC el que toma el control de la situación y el que se encarga de dar salida de nuevo a los trenes. "Se ha ordenado marcha con normalidad", ha señalado. Este punto, veremos es importante.

Sobre el AVE que ha causado la colisión, señala que un operario ha dado la orden de continuar la marcha con normalidad a pesar de que "el tren tenía un meta cero. El tren tenía obligatoriamente que detenerse. Con arreglo a la reglamentación y los protocolos de Adif no podía retomar la marcha con normalidad. Además, estaba ocupado el circuito de vía por el tren Iryo detenido y había una señal roja que impedía la reanudación de la marcha. A pesar de eso se autoriza que reanude la marcha".

Una vez que se ha dado esta orden, el tren recorre 25 kilómetros antes de chocar con el tren de Iryo. De momento, no se sabe a qué velocidad ha impactado el tren. Según datos de Renfe, un tren de alta velocidad puede necesitar hasta cinco kilómetros y más de minuto y medio para detenerse por completo si circula a 300 km/h.

Meta = 0. ¿Qué quiere decir Puente con que el tren tenía un "meta cero". Como se explica en el Reglamento General de Circulación Ferroviaria, cuando surge una anormalidad en las líneas con el sistema LZB se puede dar el caso de un Meta = 0.

En este caso se especifica que "el sistema detendrá el tren y el Maquinista reanudará la marcha al amparo del BA (Bloqueo Automático) con "Marcha a la Vista" hasta la señal siguiente. Ese "Marcha a la vista" es clave porque, según el ministro de Transportes, la orden dada es de "Marcha con normalidad".

"Marcha con normalidad" Es otro de los puntos a tener en cuenta. Según el ministro de Transportes, la orden dada desde el CRC a los trenes afectados por la parada en el tramo de 69 kilómetros donde se ha caído el sistema LZB ha sido el de continuar la "marcha con normalidad". Es decir, que circulen a la velocidad prevista en el tramo.

Esto, según los protocolos como hemos visto, no es lo estipulado. En su lugar si hay un Meta = 0 se debe ordenar reanudar con "marcha a la vista". Esta fórmula obliga a que el maquinista pueda detener el tren con una frenada de emergencia ante cualquier imprevisto. En el reglamento se lee lo siguiente:

"Impone al maquinista la obligación de avanzar con la precaución que requiera el caso, regulando la velocidad de acuerdo con la longitud de vía que visualiza por delante del puesto de conducción, de forma que pueda detener el tren ante cualquier obstáculo o señal de parada. Cuando se prescriba, se indicará el motivo y, si se conoce, la naturaleza del obstáculo, o el tipo de reconocimiento a realizar"

Esto es especialmente importante porque, según Puente, la orden ha sido errónea y uno de los maquinistas a los que se le ha dado la orden ha corregido al CRC, recordándoles que eso no podía ser y que debían retomar con "marcha a la vista" y no "marcha con normalidad".

El sistema LZB. En la declaración también ha habido tiempo para preguntar al ministro de transportes sobre el sistema LZB. Ha señalado que este sistema es seguro y que las averías "no son algo que suceda todos los días, pero suceden" confirmando por lo tanto que no es algo totalmente extraordinario. Ha querido recalcar en ese caso que existe un protocolo de respaldo para esos casos.

Foto | RTVE

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