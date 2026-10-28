Que Anthropic salga a bolsa va a tener consecuencias hasta para una constructora española: Ferrovial

General Motors ha anunciado que deja la Bolsa de Nueva York para cotizar en el Nasdaq, y Anthropic prepara su estreno en el mismo parqué para dentro de unas semanas. Las dos noticias amenazan a una empresa que no tiene nada que ver con coches ni con IA: Ferrovial.

La constructora entró en el Nasdaq 100 en diciembre de 2025 y en la revisión de este diciembre puede quedarse fuera, según ha indicado Expansión.

Qué ha ocurrido. GM subió hasta un 7% en la apertura de ayer tras confirmar el cambio, que será efectivo el 16 de noviembre. Se acaban así 115 años en el NYSE, con la única pausa de la quiebra de 2009.

El Nasdaq se ha convertido en el destino por defecto de las grandes salidas a bolsa. SpaceX debutó ahí en junio y la empresa de Claude ya tiene registrado su folleto, incluidas las 94 páginas de riesgos. Ferrovial también lo eligió para estrenarse en Estados Unidos.

Por qué es importante. Para seguir en el índice, Ferrovial tiene que estar entre las 125 mayores empresas no financieras del Nasdaq por capitalización bursátil. Hoy entra ahí con unos 36.000 millones de euros, pero no le queda mucho margen.

Cada gigante que llega por arriba empuja a todos los demás un puesto hacia abajo. Y últimamente hemos visto varios:

GM vale unos 68.000 millones de dólares, casi el doble que Ferrovial.

vale unos 68.000 millones de dólares, casi el doble que Ferrovial. Anthropic busca una salida valorada en torno a dos billones de dólares, entre las mayores del índice desde el día uno. Sería la octava.

busca una salida valorada en torno a dos billones de dólares, entre las mayores del índice desde el día uno. Sería la octava. Coreweave ya ha caído por debajo del corte, tras perder casi un 50% desde que entró en junio. Las palabras de Musk esta semana han sido la puntilla.

El rastro del dinero. Solo el fondo Invesco QQQ, que replica el Nasdaq 100, maneja casi medio billón de dólares. Si Ferrovial sale del índice, ese fondo y todos los que lo copian venderán sus acciones el mismo día, sin mirar el precio.

Eso no quita que su negocio, por supuesto, seguiría intacto: ahora está trabajando en los peajes de una autopista en Toronto, las propias autopistas de Texas o un tramo de la I-24, cuya financiación aclaró ayer y le dio un rebote en bolsa. Lo que perdería es un comprador automático y su sitio en un estupendo escaparate, el que más miran los inversores estadounidenses.

Entre líneas. Ferrovial trasladó su sede a Países Bajos en 2023 y se enfrentó al Gobierno con el argumento de que necesitaba acceso al capital estadounidense. El Nasdaq 100 ha sido la prueba más visible de que la jugada funcionaba.

Salir del índice un año después sería munición para quienes criticaron la mudanza. Y deja a la vista lo que ya era evidente: en el IBEX, 36.000 millones te permiten estar en un lugar privilegiado, solo por detrás de bancos y energéticas. En el Nasdaq, en cambio, te permiten pelear el último asiento con empresas que alquilan GPUs.

Y ahora qué. Hay dos fechas:

El 16 de noviembre, cuando GM empiece a contar en el Nasdaq.

Y la revisión anual de diciembre.

Falta saber si Anthropic cotizará a tiempo para entrar en el cálculo. Según el Wall Street Journal lo hará el mismo día que GM.

Ferrovial no puede controlar nada de eso. Solo su cotización, que ha perdido un 11% desde que entró en el índice. Una empresa que cobra peajes en Texas depende ahora, en parte, de cuánto quiera pagar Wall Street por un chatbot.

Imagen destacada | Ferrovial

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