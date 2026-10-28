"Es un principio básico de respeto": el veto al burka se cuela en las escuelas españolas por la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha abierto uno de los melones más espinosos a los que se enfrenta el sistema de educación español: ¿qué hacer con las alumnas (o maestras) que acudan a las aulas con el rostro cubierto por un burka o niqab? Es una cuestión relevante porque, aunque a día de hoy no parece que se den con frecuencia casos así, resulta igualmente innegable que España es cada vez más un país diverso, con una importante población inmigrante y musulmana.

Con ese telón de fondo, en la Comunidad Valenciana lo han tenido claro: los rostros, siempre a la vista.

Rompiendo el melón. Las leyes de acompañamiento de los presupuestos suelen actuar como grandes ‘cajones de sastre’, textos en los que se cuelan medidas que afectan al uso de los recursos públicos y el día a día de las administraciones. La Ley 5/2026 de la Comunidad Valenciana no es una excepción. En su amplio articulado (aprobado el 31 de julio, aunque se publicó hace un mes en el BOE) encontramos medidas relacionadas con tributos, competencias y regulaciones.

Entre esa amalgama hay una medida que, aunque esperada, ha despertado un interés especial: la regulación de ciertas prendas asociadas al mundo islámico en espacios públicos. La ley no habla expresamente de burkas, niqabs o hijabs (de hecho, ni se citan); pero hace algo igual de efectivo: modifica ciertos reglamentos que afectan a los usuarios del transporte público, hospitales y recintos escolares.

“Sustancialmente descubierto”. El cambio que introduce la ley es tan sutil como relevante. El reglamento sobre convivencia en las escuelas e institutos de la Comunidad Valenciana pasa a incluir una nueva exigencia que afecta a los alumnos y alumnas. ¿Cuál? “Mantener el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada académica, tanto en el interior de las aulas como en el resto de las dependencias e instalaciones del recinto escolar”.

No hacerlo, aclara la ley, se considerará una falta grave.

“Este deber es un principio básico de respeto y convivencia, esencial para garantizar la interacción socioafectiva, la comunicación lingüística, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la seguridad organizativa del centro”, insiste. La ley aclara que, tanto los usuarios del transporte público como los de hospitales e instalaciones en las que se ofrecen espectáculos, deben cumplir la misma pauta: “mantener el rostro sustancialmente descubierto”.

¿Por qué es importante? Porque, como recuerda El Mundo, la decisión de la Comunidad Valenciana supone todo un hito. Hasta ahora en España han sido las propias escuelas las que decidían, a través de sus reglamentos de convivencia, si los alumnos podían o no llevar la cabeza cubierta. Ni las leyes estatales ni las regionales se metían en un terreno tan resbaladizo.

Como mucho, en España se aplican normas locales que restringen su presencia en las calles o plazas. Es el caso de Lleida, que hace poco vetó de facto el uso de burkas con multas de entre 400 y 750 euros. O el de Zaragoza, que abrió el mismo melón para regular el acceso a los edificios municipales. En ambos casos, los consistorios se limitan a sus competencias, entre las que no se incluye la educación.

Zibik (Unsplash).

Importa el qué… y el cuándo. Para entender la decisión de la Comunidad Valenciana hay que tener presentes varias claves. Y el contexto. La regulación ha salido adelante gracias al PP y Vox en un ambiente claramente preelectoral, si bien en julio, cuando se aprobó la norma, aún no se habían adelantado las elecciones. Además se da en una de las regiones con las aulas más diversas.

Según un informe reciente presentado por la Fundación Europa Sociedad y Educación y Fundación Ramón Areces, la Comunidad Valenciana fue una de las autonomías con mayor peso del alumnado extranjero durante el curso 2024-2025. Supuso el 18,5%, por encima del promedio nacional, que se situaba en el 12,9%. De hecho, solo la supera Baleares. A modo de referencia, en Extremadura los estudiantes foráneos representan solo el 4,5% y en Galicia el 6,3%.

¿Realmente hace falta regularlo? La pregunta del millón. La Inspección valenciana ha reconocido a El Mundo que, al menos de momento, no le consta ningún caso de alumnas con burka o niqab. Sin embargo, no es descabellado pensar que cada vez será más común encontrarse con aulas diversas formadas por niños y niñas criados en hogares con un acervo islámico. De hecho ya ha habido polémicas puntuales con alumnas que usaban el velo en clase.

Según el Observatorio Demográfico de CEU CEFAS, a comienzos de 2025 residían en España entre 2,4 y 2,5 millones de musulmanes, lo que representa aproximadamente el 5% de la población total. No solo eso. Sus analistas estiman que el 11% de los bebés nacidos en España en 2024 tuvieron al menos un progenitor musulmán. Hay ciertas provincias donde ese porcentaje es superior y roza (incluso supera) el 20%.

“Ni religiosa ni cultural”. Regular el uso de velos no es tarea sencilla. Hacerlo exige abrir un debate espinoso en el que se entrecruzan el derecho a la educación, la libertad religiosa, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección del menor, la neutralidad de los espacios públicos o la seguridad ciudadana. De ahí que la norma valenciana no hable directamente de burkas o niqabs y sus pautas dejen fuera los hijabs o shaylas, prendas que no tapan todo el rostro.

“No es una cuestión religiosa ni cultural. Es una cuestión de identificación de la alumna”, aclaran a El Mundo desde la Consejería de Educación valenciana. Otras regiones en las que gobiernan PP y Vox mantienen sin tocar su regulación, lo que deja la pelota en el tejado de cada escuela e instituto.

Por supuesto, hay comunidades autónomas que regulan la indumentaria en las aulas, pero no van tan lejos como la valenciana. El debate no es en cualquier caso exclusivo de la Comunidad Valenciana. Ni de España. En Francia, con una nutrida población musulmana, se abrió hace ya años.

Imágenes | Michael Wave (Unsplash) y Zibik (Unsplash)

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