HOY SE HABLA DE

Accidente en la alta velocidad española: lo que sabemos del choque de un AVE y un Iryo en Urda (Toledo)

Adif confirma que dos trenes han chocado en un alcance en la línea Madrid-Andalucía

Iryo AVE Ouigo
6 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-de-la-torre

Alberto de la Torre

Editor - Xataka Movilidad
alberto-de-la-torre

Alberto de la Torre

Editor - Xataka Movilidad
Linkedin
3079 publicaciones de Alberto de la Torre

Un alcance entre un AVE de Renfe y un Iryo. Es la información que, de momento, ha aportado Adif sobre el corte de circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Adif confirma que todos los trenes de la línea andaluza se encuentran parados en las estaciones.

Captura De Pantalla 2026 10 28 A Las 09 58 54 A M

A Cadena Ser, Esther Padilla, portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha ha confirmado que en el tren de Iryo viajaban 147 personas y en el AVE otros 397 pasajeros. 

El País amplía la información señalando que los trenes accidentados son un AVE que salió de Madrid dirección Sevilla a las 8:00 horas y un Iryo que estaba parado. Señalan que dos vagones han caído por un terraplén y que hay numerosos heridos. En la información se acredita la foto de un viajero en la que se ve uno de los trenes al fondo del terraplén. 

En el mapa que se recogen los límites de velocidad temporales se puede comprobar que no existía limitación de velocidad en la zona donde se ha producido el accidente. El País, apunta a que el Gobierno asume que el choque se ha producido por un error humano. Las primeras informaciones apuntan a que el tren AVE habría sobrepasado un semáforo en rojo.

El Mundo asegura que hay al menos 10 fallecidos. En Cadena Ser, con fuente de Protección civil, elevan el número de fallecidos a más de 40 personas.

La Comunidad de Madrid confirma que ha enviado dotaciones de servicios de emergencias a la localidad toledana y que ha abierto un centro de atención psicológica en la estación de Atocha. 

Captura De Pantalla 2026 10 28 A Las 10 24 56 A M

Noticia en desarrollo, ampliaremos información cuando se tengan más detalles confirmados. 

Foto | Alan Grant

Temas

Ver 6 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios