El único pueblo de España excomulgado por la Iglesia ya tiene lista su fiesta para celebrarlo

En cualquier película de terror, el forastero que pregunta por la maldición del pueblo no sobrevive al segundo acto. En Trasmoz pasa justo lo contrario: el foráneo que llega pregunta, paga cuatro euros y recibe un susto con entrada incluida. Este pueblo del Moncayo, con menos de un centenar de vecinos, es el único de España excomulgado por la Iglesia y lo celebra. La Asociación Cultural El Embrujo de Trasmoz organiza otra vez la Luz de las Ánimas, una jornada que arranca a las 10:30 y se alarga hasta pasada la medianoche.

Castigos por leña y agua. La historia en realidad empieza en 1255. El abad del monasterio de Veruela discute con el concejo por la leña del Monte de la Mata. El señorío de Trasmoz, además, no rendía tributos al monasterio. El abad consigue que el obispo de Tarazona excomulgue al pueblo.

Dos siglos y medio después llega el tema del agua: los monjes desvían el cauce que abastecía a la villa. Su señor, Pedro Manuel Ximénez de Urrea, acude a las Cortes de Aragón y Fernando II le da la razón. El abad responde con una maldición solemne, con el permiso de Julio II. La tradición cuenta que tapó el crucifijo con un velo negro, recitó el salmo 108 y acompañó cada frase con un repique de campana. Papeleo medieval. Claro, ningún Papa levantó ninguna de las dos condenas y solo otro Papa podría anular la maldición. Por eso, como ya contamos en Xataka, Trasmoz sigue técnicamente maldito.

Brujas, falsificadores y Bécquer. El castillo cargaba además con fama de aquelarres. Una teoría sostiene que los falsificadores de moneda que trabajaban allí difundieron el rumor para tapar el ruido nocturno. Versión Scooby-Doo: no eran brujas, eran monederos falsos.

En la década de 1860, Gustavo Adolfo Bécquer se aloja en Veruela y dedica a Trasmoz y a su castillo tres cartas en su glorioso ‘Desde mi celda’. Ahí aparece la tía Casca, una bruja a la que, según la leyenda, los vecinos despeñaron. Ahí lo tienes, Bécquer haciendo worldbuilding antes de que existieran las series de Netflix.

Así será la noche. Volvamos a 2026. Primero, serán las calabazas. A las 10:30 se reparten, se vacían y se decoran en la plaza de España. A las 16:30 los asistentes las colocan en el camino de la iglesia al cementerio y encienden las velas. La costumbre viene de Todos los Santos. Antes, mujeres de negro y niños de blanco recorrían las calles cantando por los difuntos. Las calabazas alumbraban el paso de las almas. No es un Halloween importado. Ese mismo sábado, Radiquero (Huesca) celebrará su propia Noche de las Ánimas.

Después, el acto central. A las 19:00 sale la procesión desde la iglesia hasta el cementerio. Los participantes rezan y cantan “Los gozos para las ánimas benditas”, un cántico recuperado de la tradición local. Desde la organización se pide silencio y respeto, que no conviertan esto en una fiesta vulgar. Pero a las 19:45 llega la parte ‘Stranger Things’. Es decir, “Calles Animadas”, un recorrido de terror por el pueblo con salida desde el Ayuntamiento. Cuesta 4 euros. La taquilla abre a las 16:00 y conviene llegar diez minutos antes.

Para recuperar fuerzas, hay caldero de alubias por 7 euros (con bebida y pan) o bocadillo caliente por 8. El caldero de las brujas, por una vez, lleva alubias. Durante el día hay también cetrería, cuentacuentos infantil, pintacaras y un mago. A las 00:15 cierra la queimada, con música, vinos y licores que aportan los propios vecinos. Nada dice “estamos malditos” como un fuego azul frente al caldero, mucho me temo.

Por cierto, según he mirado, el castillo abre ese sábado de 11:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:00. El domingo 1 de noviembre abre de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00. El lunes 2 de noviembre, de 11:00 a 14:00.

Maldito, pero con misa. La excomunión tiene poco efecto práctico. Los vecinos siguen celebrando misas sin mayores contratiempos. El pueblo explota la maldición y el castillo acoge el Museo de la Torre, el Caballero y la Brujería, y cada verano la Feria de la Brujería reúne a miles de visitantes. Cuando se planteó pedir la absolución al Vaticano, los vecinos votaron en contra. ¿Para qué arreglar lo que da fama? Una maldición bien gestionada da para buen turismo de interior.

Y una curiosidad para cerrar: en Trasmoz descansa también Manuel Jalón, inventor de la fregona. Cuántos dolores de espalda nos habrá evitado a generaciones enteras.

Imágenes | Flickr (Eduardo González Palomar)

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