Una panadería por 100 euros y una vivienda por 150: buscan panadero en una de las zonas más despobladas de Teruel

Hay un día en que el horno de un pueblo pequeño se apaga y nadie lo vuelve a encender. El pan llega entonces de otro pueblo, y el vecindario pierde algo más que un comercio. Frías de Albarracín no quiere barras frías, así que este pueblo de la Sierra de Albarracín turolense intenta evitarlo con una oferta que casi parece un error en Milanuncios: ofrece el horno municipal equipado por apenas 100 euros al año y una casa por otros 150 euros al mes.

Así que ya sabes: si estás en un momento dubitativo de tu vida, si quieres darle un cambio de aires y te encanta el olor a pan recién hecho de madrugada, esta puede ser la oportunidad clave.

Qué se alquila. El Ayuntamiento sacó a licitación el 21 de septiembre el horno-panadería municipal, un local de 130 metros cuadrados en la calle Alta. Ya es más grande que muchos lofts madrileños y tiene despacho de pan, horno, almacén, aseo, caldera y la maquinaria necesaria. Es decir, está completamente equipado, con su amasadora y sus bandejas para producir.

El título oficial de la licitación habla de arrendar la conservación, la gestión y la explotación del edificio. Dicho de otro modo: quien gane se queda con el negocio, pero también con el mantenimiento.

La letra pequeña. La renta mínima es de 100 euros al año más IVA, pero los aspirantes pueden mejorarla al alza. El adjudicatario debe residir y empadronarse en el pueblo y tener carnet B (el que te autoriza a conducir automóviles cuya masa máxima autorizada no supere los 3.500 kg y con un máximo de 9 plazas). El contrato tiene una duración de 2 años y se prorroga de dos en dos hasta un máximo de 10.

La casa. La vivienda municipal va ligada al negocio, y el Ayuntamiento ya había invertido en este tipo de casas. En marzo de 2023 adjudicó por 34.000 euros la reforma de una vivienda para nuevos pobladores. El Gobierno de Aragón financia obras parecidas con el Fondo de Cohesión Territorial, que permite a los ayuntamientos rehabilitar casas municipales para alquilarlas a recién llegados. En este particular, la casa no cuenta con grandes lujos, ni suelo de tarima radiada ni una piscina infinita en un patio privado, pero sí ofrece espacio, limpieza (no requiere reforma) y tranquilidad.

109 vecinos. Frías tiene 109 habitantes según el INE (de hecho, no ha variado ni un solo habitante desde hace una década) y un término de 50,79 kilómetros cuadrados. Sale a poco más de 2 vecinos por kilómetro cuadrado, y algún que otro gato y perro. El pueblo está a una hora en coche de Teruel, en pleno Montes Universales. Se puede legar por la TE-901 desde Teruel, saliendo desde la A-40. Por cierto, a tiro de piedra queda el Monumento al nacimiento del río Tajo.

Cuánto pan se come. No disponemos de datos concretos, pero el horno de Noguera de Albarracín, otro pueblo de la sierra, cerró en enero de 2023 tras más de 40 años en manos de la misma familia. Sus panaderos contaban que en invierno el pueblo se queda en 50 o 60 personas y se venden 30 o 40 barras. Hornear, además, solo compensaba 3 o 4 días a la semana. Conviene congelar parte de la producción y así no hay que madrugar todos los días.

El problema entonces fue que nadie recogió el relevo. Decían que la gente joven no quiere levantarse a las 2 de la madrugada ni trabajar los fines de semana. Los 143 vecinos de entonces pasaron a depender de un panadero de Gea de Albarracín que visitaba el pueblo en días concretos. Todavía quedan un par de hostales (El Mirador y el Hostal Frías), así que siempre se puede negociar con ellos la venta de pan.

Se repite. No pocos pueblos llevan años ofreciendo casa a cambio de un servicio. Olvés, en Zaragoza, ofreció vivienda gratis a quien llevara su único bar y recibió más de 190 candidatos en 2020. Lledó, en Teruel, adjudicó en julio la gestión de su bar municipal, con una vivienda vinculada. Y este mismo mes, Las Parras de Castellote, otro pueblo turolense, busca dueño para su bar ‘La Malena’, también con casa gratis.

187 multiservicios. Este modelo nació en 2003, impulsado por la Cámara de Comercio de Teruel. Hoy Aragón cuenta con 187 multiservicios rurales: 113 en Teruel, 40 en Zaragoza y 34 en Huesca. Son locales que agrupan servicios básicos en pueblos pequeños. Eso sí, pasada la fecha límite, el registro de licitaciones no recoge adjudicatario. Se espera que la actividad arranque el 1 de febrero de 2027.

Imágenes | Ayuntamiento de Frías

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