El fondo del mar alberga algunas de las infraestructuras que hacen posible nuestro día a día. Por él discurren cables que permiten intercambiar electricidad entre territorios y tuberías que transportan gas natural de un país a otro. Son soluciones de ingeniería que conocemos desde hace décadas, pero los planes para incorporar el hidrógeno renovable al sistema energético europeo están planteando nuevas necesidades. Una de ellas pasa por desarrollar gasoductos concebidos específicamente para transportar este gas a grandes distancias, incluso bajo el Mediterráneo.

Es precisamente ahí donde entra BarMar, un proyecto del que ya hablamos en Xataka y que acaba de dar un nuevo paso. El 25 de noviembre, la firma de ingeniería Wood anunció que había obtenido un contrato para desarrollar el diseño de la futura conexión entre Barcelona y Fos-sur-Mer, en las proximidades de Marsella. Detrás de esta iniciativa, que contempla una tubería submarina de aproximadamente 380 kilómetros, están tres operadores de redes de transporte de gas: la española Enagás y las francesas NaTran y Teréga.

Para entender el alcance de este avance, conviene detenernos en lo que en el sector se conoce como FEED (Front-End Engineering Design), una fase de diseño de ingeniería previa a la construcción. Los promotores anunciaron en julio de este año la finalización de los estudios preliminares, que confirmaron la viabilidad técnica general del proyecto. Ahora toca concretar el trazado, definir las instalaciones de compresión y desarrollar las especificaciones que servirán de base para una eventual construcción. En estos trabajos participarán unos 50 empleados de Wood, con equipos de España y Reino Unido al frente y abril de 2028 como horizonte de finalización.

Un gasoducto diseñado desde cero para transportar hidrógeno

Pero antes de instalar la tubería también hay que conocer bien las características del terreno. Un día antes del anuncio de Wood, la compañía italiana Next Geosolutions comunicó que había obtenido un contrato de aproximadamente 11,6 millones de euros para realizar una campaña de estudios a lo largo de un corredor submarino de unos 366 kilómetros. Las operaciones, cuyo inicio está previsto para finales de este año, movilizarán dos embarcaciones y vehículos submarinos operados a distancia. Entre las tareas figuran el análisis del fondo marino, la recogida de muestras de sedimentos, la búsqueda de posibles municiones sin explosionar y el estudio de los cruces con otras infraestructuras.

Si nos fijamos en las especificaciones técnicas publicadas por los promotores, encontramos una tubería proyectada de 42 pulgadas de diámetro, algo más de un metro, y una presión de operación prevista de hasta 100 bar. El objetivo es alcanzar una capacidad de transporte de hasta dos millones de toneladas de hidrógeno al año. Tanto el gasoducto como las instalaciones de compresión estarán diseñados para operar con hidrógeno puro. Esto exige prestar especial atención a los materiales, ya que, como explica el Departamento de Energía de Estados Unidos, este gas puede fragilizar determinados aceros y soldaduras, aumentando su susceptibilidad a la formación de grietas.

La razón de ser de BarMar va mucho más allá de conectar España y Francia. El gasoducto forma parte de H2med, un corredor energético que también contempla una interconexión entre Portugal y España, denominada CelZa, y que aspira a enlazar la península ibérica con las redes de hidrógeno de Europa central. La idea es aprovechar el potencial de generación solar y eólica de los países ibéricos para producir hidrógeno renovable y abastecer a sectores industriales, como el siderúrgico y el químico, cuya descarbonización presenta importantes dificultades.

¿Cuándo podría empezar a circular el hidrógeno entre España y Francia? Los promotores trabajan con el horizonte de 2032, aunque llegar hasta ahí exige completar varias etapas y movilizar una inversión que estiman en unos 2.500 millones de euros. La iniciativa está reconocida como Proyecto de Interés Común de la Unión Europea y, en enero de 2025, se le asignaron más de 28 millones de euros de financiación comunitaria para los estudios preparatorios. Este respaldo no garantiza la construcción del gasoducto: todavía será necesario obtener los permisos correspondientes y adoptar la decisión final de inversión.

El desarrollo de estas infraestructuras coincide con un momento en el que el mercado del hidrógeno de bajas emisiones todavía es reducido. Según el informe Global Hydrogen Review 2026 de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda mundial de hidrógeno superó los 100 millones de toneladas en 2025, pero la producción de bajas emisiones apenas se acercó al millón de toneladas. El reto, por tanto, no consiste únicamente en desarrollar la tecnología necesaria para transportar este gas, sino también en conseguir que su producción sea competitiva y que haya suficientes compradores dispuestos a utilizarlo.

Imágenes | Allseas

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