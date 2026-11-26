La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) concedió a SpaceX un permiso sin precedentes: puede lanzar hasta un millón de satélites para construir una constelación de pequeños centros de datos en órbita conectados entre sí. El proyecto se llama Starmind y el regulador lo presentó como la primera autorización de este tipo en la historia de EEUU.

En los últimos años se ha hablado mucho de la necesidad de incrementar la capacidad de computación, de la escasez de chips o de las dificultades que están teniendo los promotores de los centros de datos con sus poblaciones vecinas. Sin embargo, el principal motivo para mover esos centros de datos a 200 km del suelo no es para no molestar a sus vecinos, es para solucionar su otro gran problema: la energía. Elon Musk fue uno de los primeros en mirar arriba y descubrir que el sol es una fuente de energía inagotable para sus centros de datos.

Una carrera por el gigavatio. Según datos publicados por la consultora Apollo, China instaló unos 550 gigavatios de capacidad eléctrica nueva en 2025. Esto supone casi el triple de su ritmo de generación de 2020 y cerca de diez veces lo que sumó EEUU en el mismo año, que añadió entre 50 y 55 gigavatios a su red. La distancia entre ambas potencias crece año a año desde 2022.

Para una industria que devora energía la ritmo que lo hace la IA, con la promesa a corto plazo de incrementarla todavía más, esa brecha duele. Por otro lado, EEUU está teniendo serios problemas para sacar adelante proyectos de construcción de nuevos centros de datos por su gran impacto en las poblaciones cercanas, como se constató en la pasada campaña electoral de las 'midterms', en la que los Demócratas centraron su discurso en la regulación de estos centros. Por eso las grandes tecnológicas miran al espacio, donde Musk promete bajar costes porque los satélites funcionan con luz solar.

El sol como central. El primer diseño de estos satélites "de datos" que SpaceX ha enseñado a sus inversores se llama AI1. Según recogía Quartz, tiene paneles de 150 kilovatios y mantiene unos 120 kilovatios de cómputo medio. Hagamos una cuenta rápida: un millón de módulos así sumarían unos 120 gigavatios, más del doble de lo que EEUU añadió en 2025.

Ahí entra en juego el plan de Musk. Un satélite no necesita agua, ni subestación eléctrica cercana, ni licencia de obras: solo paneles solares y un radiador para refrigerar las unidades de procesamiento. El resto del trabajo lo hace el Sol y el frío vacío del espacio. El propio regulador habla de acercar a la humanidad a una escala de civilización Kardashev II, la que aprovecha toda la energía de su estrella.

Siete años de margen. La licencia de la FCC exige a SpaceX al menos un satélite/centro de datos operativo en noviembre de 2033, 100.000 satélites en órbita para 2035, 500.000 para 2038 y un millón de satélites operativos para 2040. Para medir la escala de este reto, en la actualidad, SpaceX ya es el mayor operador de satélites del mundo y "solo" tiene más de 11.000 satélites Starlink en órbita.

Estas cuotas de lanzamientos impuestas por la FCC son las mínimas para conservar el permiso de operatividad, no un calendario de lanzamientos. Según recogía Reuters, SpaceX ya tiene planeadas sus primeras pruebas de computación orbital para finales de 2027. La propia empresa reconoce que el plan depende de tecnologías que todavía se encuentran en desarrollo.

La física tiene algo que decir. El astrofísico Adam Becker aseguraba en NPR que la teoría de que los satélites iban a refrigerarse gracias a las bajas temperaturas del espacio era altamente improbable. "Eso no va a suceder", sentenciaba el científico, y explicó que el vacío atrapa el calor como un termo, con límites físicos para irradiarlo, por lo que la física del intercambio de calor no se comporta como en la tierra.

Por otro lado, poner un millón de satélites en órbita supone un importante estrés para el ya saturado cinturón de basura espacial en torno a la órbita terrestre baja.

En Xataka | SpaceX ha reconocido lo que por otro lado ya intuíamos: la idea de "centros de datos en el espacio" es una quimera

Imagen | SpaceX