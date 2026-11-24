¿Cuántos centros de datos hay en España? Depende de a quién preguntes. La asociación del sector, SpainDC, contabilizó en su informe anual algo menos de cien instalaciones comerciales de al menos 50 kW. Hay varias webs que han creado una base de datos, como Data Center Map. Su directorio lista 263 centros en 41 mercados, mientras que BtMData eleva esa cifra a 300, de los que 210 están operativos. No es un error: unos cuentan solo instalaciones en servicio, y otros suman proyectos, fases y edificios sueltos.

Entre medias, la III Radiografía de El Español censa 103. Nosotros vamos a intentar hacer algo más útil: resumir la fotografía del estado de los centros de datos a nivel nacional, para tener a mano una instantánea lo más fiel posible de dónde están, cuántos hay y, sobre todo, hacia dónde se está desplazando la inversión.

Al detalle

Veamos, a priori, cómo se dividen los pesos en cuanto a centros de datos a nivel nacional:

263 centros listados en 41 mercados. Data Center Map, 23 de noviembre de 2026. Incluye operativos y proyectos. Por ciudad Por comunidad Proyectos con nombre Ver todas Los recuentos varían según la fuente: SpainDC cuenta unos 100 centros comerciales; BtMData, 300 (con anunciados). Zaragoza suma 55 aquí frente a 7 en BtMData, y el Observatorio da 18 a toda Aragón. - Fuente de los totales: Data Center Map.

Comunidad Centros Ciudades Madrid 75 Madrid Aragón 61 Zaragoza - 55 Huesca - 6 Cataluña 31 Barcelona - 28 Tarragona, Lleida y Girona - 1 C. Valenciana 16 Valencia - 11 Alicante - 4 Castellón - 1 Andalucía 15 Málaga - 7 Sevilla - 3 Cádiz - 2 Granada - 2 Córdoba - 1 Cantabria 12 Santander - 12 País Vasco 11 Bilbao - 10 Donostia - 1 Castilla-La Mancha 10 Toledo - 6 Guadalajara - 2 Ciudad Real - 1 Albacete - 1 Baleares 8 Palma - 5 Ibiza, Maó y Ciutadella - 1 Navarra 4 Pamplona - 4 Canarias 4 Santa Cruz - 2 Las Palmas - 1 Arrecife - 1 Otros 17 Oviedo (3), Murcia (3), Ceuta (2) Badajoz (1), Cáceres (1), Mérida (1), Valladolid (1), Soria (1), Ceuta (1), A Coruña (1), Logroño (1)...

Madrid y Barcelona, papá y mamá

El mapa operativo sigue concentrado en torno a la capital y a Cataluña. SpainDC cifra la potencia instalada en 439 MW IT a finales de 2025. En el directorio del Observatorio Español de Data Centers, Madrid reúne 74 instalaciones, Cataluña 49 y Aragón 18. Data Center Map da a Madrid 75.

Tras superar de largo los objetivos de Madrid 1 (12 000 m² y 14 MW), construido en el año 2000, el pasado verano, Global Switch comenzó las obras de Madrid 2, una instalación de 24 000 m² y una capacidad de 56 MW que comenzará a operar en 2029 y tendrá pleno rendimiento en 2032.

Aragón y sus 82 edificios

La comunidad es el epicentro de lo que viene. Según infoLibre, el Gobierno de Aragón ha dado interés general a nueve proyectos que suman 82 edificios, en el recuento de la Fundación Basilio Paraíso: 54 de Amazon, 10 de Microsoft, 8 de Blackstone, 4 de Azora, 3 de Samca, 2 de ACS y 1 de Merlin. Ninguno está operativo, aunque uno de los dos proyectos de AWS ya está en construcción.

Esta cifra deja fuera los tres centros que Amazon tiene en marcha desde 2022 y a Vantage, cuyo proyecto no aclara cuántos edificios tendrá. Red Eléctrica cifra en 3.700 MW los permisos de conexión en la comunidad, más del doble de su pico de demanda, y persiste una opacidad casi total sobre quién ha pedido instalarse.

Los 54 de Amazon salen de 24 edificios de su primera ampliación y de otros 30 de la segunda. Esta segunda ampliación se reparte en tres campus: Huesca, San Mateo de Gállego (Zaragoza) y La Puebla de Híjar y Azaila (Teruel). El plan incluye diez subestaciones y doce edificios auxiliares. La compañía prevé invertir 33.700 millones de euros en su región española de AWS entre 2026 y 2035. Microsoft, por su parte, también mantiene su hoja de ruta. Su región se articula en tres campus, en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza. Los tres han recibido declaraciones de interés autonómico y el plan conjunto se encuentra en tramitación como Proyecto de Interés General de Aragón.

Los márgenes

Forestalia plantea el Proyecto Búfalo, con tres centros en Magallón, Botorrita y Alfamén y 12.048 millones. En Belchite, Krolmap proyecta 225 MW alimentados en buena parte con generación propia, en seis instalaciones independientes. Por ahora es un anuncio, y lo que está creciendo es la protesta popular: más de 2.000 personas marcharon en Zaragoza a finales de septiembre. Para el Gobierno aragonés, una treintena de proyectos están en distintas fases de tramitación.

En julio, Aragón aprobó la declaración de interés autonómico de Zaragoza-WIND, el proyecto de Merlin-Edged en Botorrita. Supone una inversión prevista de 1.225 millones de euros y contempla 144 MW de capacidad IT en un solo edificio. La empresa sostiene que podrá cubrir el 87% de sus necesidades energéticas mediante autoconsumo renovable, combinando generación solar y eólica. Merlin acaba de sumar Zaragoza-MAGA, de 96 MW.

Extremadura, la segunda gran apuesta

Si Aragón será el Silicon Valley español, los extremeños serían el segundo equipo en esta liga. La Junta presentó dos campus de Merlin-Edged, en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, con hasta 1 GW de capacidad TI en cada uno. Según datos regionales, la comunidad suma cinco grandes proyectos con más de 25.000 millones. Entre ellos, el de Badajoz, de Data Riocaya, con cerca de 2.000 millones y 300 MW, que está en tramitación.

En Navalmoral, Merlin prevé una primera fase de 20 MW de capacidad IT, aunque el edificio estará preparado para alcanzar 100 MW. La inversión inicial anunciada ronda los 400 millones de euros, mientras que el desarrollo completo aspira a escalar hasta 1,4 GW y podría requerir hasta 14.000 millones a largo plazo. La solicitud ambiental presentada a la Junta habla de 1.600 millones y 250 empleos.

La singularidad valenciana

Valencia se lleva la palma con 11 de los 16 centros listados en la comunidad, seguida por Alicante. Esa lista mezcla instalaciones en servicio y proyectos. En Paterna, Kumo Networks inauguró el 17 de noviembre su segundo centro de datos de máxima seguridad en España. La instalación, ubicada en el parque empresarial Táctica, cuenta con 1.000 metros cuadrados de salas IT, 2,4 MW de potencia y certificación Tier IV, el nivel más alto de disponibilidad de Uptime Institute. Es una filial de El Corte Inglés y está preparada para alojar cargas de alta densidad vinculadas a inteligencia artificial. El primero está en Murcia.

También está en marcha el primer centro de datos de NxN en la ciudad de Valencia. Se construye en el polígono industrial de Vara de Quart, con 6.500 metros cuadrados, 5 MW de potencia IT y 60 millones de inversión, y abrirá en el primer semestre de 2027. Y no podemos olvidarnos de Nixval, una de las apuestas en consumo neutro, con una superficie total de unos 2.000 m² y 1MW de capacidad.

Y Castellón acaba de entrar en esta carrera. El 19 de noviembre, Valfortec y la consultora SGS anunciaron una alianza para desarrollar en Vall d’Alba el que presentan como el primer gran centro de datos de la provincia, con una inversión prevista de 100 millones. Es su segundo proyecto en la Comunidad Valenciana, tras un campus de 300 millones en Alicante.

Uno de los más pequeños es Walhalla, también en Castellón. Es de Tissat, tiene certificación Tier IV de Uptime y está en el parque científico de la Universitat Jaume I. Opera desde 2011 con 2 MW y 2.000 m². En febrero de 2024, una reseña recogida por la UJI relató cómo una incidencia eléctrica dejó sin servicio webs y sistemas de ayuntamientos y empresas.

Málaga y el sur

Largo tiempo se lleva diciendo que Málaga es el hogar de los nómadas digitales (y los grandes inversores anónimos). El proyecto estrella de esta región es el de Saltburn/Meridian en Málaga TechPark: la Junta de Andalucía lo describe como un centro de 150 MW de consumo y 100 MW IT, con una inversión de 1.257 millones. Más al sur, en Cádiz, el directorio incluye el DANTIA Cloud Data Center, en Jerez de la Frontera, junto a Inferencia Integral y Cyberneticos.

Cambiando de tercio, con una inversión de 35 millones y 5.150 metros cuadrados edificados, en Sevilla ya va por el 33% el nuevo centro de procesamiento de datos (CPD) situado en el antiguo solar de El Palenque, en el actual Sevilla TechPark. Y conviene recordar, por otro lado, que la propia Junta denunció que veinte centros y 10.000 millones están bloqueados, a la espera del decreto, y recuerda que ya perdió un proyecto de casi 1.000 millones que acabó en Aragón por falta de electricidad.

Galicia calidade

Galicia juega en otra liga: Curtis será su primer gran centro, con hasta 15 MW de capacidad TI en tres fases y 51 millones de inversión. La parcela del polígono Curtis-Teixeiro es de unos 40.000 m². En Santiago, el nuevo edificio del CESGA para el superordenador Finisterrae IV suma 56 millones de euros, de los que 13 son para el edificio. Es un centro de supercomputación, no un CPD comercial. Abanca reformó el CPD principal de su sede de A Coruña, y mantiene un segundo CPD en paralelo.

El principal centro de datos de Mundo-R también está en Galicia. El grupo Euskaltel, al que pertenece R, tiene una red de centros de datos en Galicia, Asturias y el País Vasco. Inditex tiene centros propios en Arteixo y A Laracha. Endesa ha propuesto As Pontes como polo gallego para grandes centros de datos, pero todavía no hay nada en marcha allí.

La Mancha de Meta

Y en Castilla-La Mancha, además del campus de 300 MW de Vianos, en Albacete, que está en consulta pública y prevé dos edificios de 150.000 m², Iberdrola trabaja con Echelon en un nuevo centro en la antigua Standard Eléctrica, en el polígono de Toledo.

Por supuesto, la joya de la corona viene de la mano de Mark Zuckerberg. Meta prepara su campus de Talavera de la Reina, sobre unas 191 hectáreas. El anuncio corporativo de 2022 hablaba de unos 1.000 millones, pero la documentación oficial fija 750. El Observatorio lo lista con 248 MW. En el mismo polígono, Substrate AI ha comprado suelo para otro proyecto.

En Mora, el consorcio EdgeMode y Bloom Energy presentó Malpica AI: 3.000 millones, unas 100 hectáreas y 300 MW, con 30 módulos de 10 MW alimentados con gas y sin conexión a la red. Está en fase preliminar. En Recas, Box2bit planea un campus de 134.000 m² y 1.134 millones, dentro de su proyecto AXIS, que incluye otro en Torija (Guadalajara).

El resto y el coste

En el País Vasco, el campus de Merlin en Bilbao-Arasur, en Álava, se construye por fases y podría superar los 300 MW IT.

El gran cuello de botella, una ve más, lo tenemos en cuanto al margen de abastecimiento. Red Eléctrica ha concedido 6.329 MW de acceso a centros de datos, el 34,2% del total, sin que ninguno esté aún en servicio, mientras se solicitan 22.142 MW. Son medidas distintas de los 439 MW IT que ya funcionan, pero dan idea de la distancia entre lo permitido, lo pedido y lo construido.

El decretazo

El 20 de noviembre el Gobierno aprobó el Real Decreto 1032/2026, en vigor desde el 22 de noviembre. Se aplica a los centros de 10 MW o más y les exige cubrir el 80% de su consumo con renovables, mediante autoconsumo o contratos a largo plazo. Según el texto del BOE, quien tenga permisos sin conectar puede renunciar a ellos en seis meses.

Las reacciones van en direcciones opuestas. El sector lo considera inalcanzable: la patronal ha anunciado recursos y una petición de suspensión cautelar, y Google ha pausado una gran inversión a la espera de la norma. Los colectivos contrarios a la expansión lo llaman una victoria popular, aunque insuficiente. Y en plena campaña, el PP promete derogarlo si llega al Gobierno. Las generales son este domingo, 29 de noviembre, habrá que esperar hasta entonces.

Imágenes | Meta, Microsoft, Global Switch

En Xataka | Europa está rescatando sus viejas centrales cerradas para darles una segunda vida: ser centros de datos