La empresa energética alemana Uniper está a punto de cerrar un acuerdo que puede dar un auténtico empujón a los centros de datos en Europa: quiere reconvertir sus centrales en desuso en la infraestructura de moda, como recoge el Financial Times. Y es que esas viejas centrales tienen todo lo necesario para ser el datacenter ideal: tienen espacio, accesos y lo más importante, una conexión a la red eléctrica asegurada.

El acuerdo. Hay mucho secretismo en cuanto al acuerdo, de hecho solo sabemos dos cosas: el primero es que la compañía está a punto de cerrar un acuerdo en uno de sus 10 emplazamientos sin uso, situados en Reino Unido, Alemania, Suecia y Países Bajos, para convertirlo en centro de datos, y mantiene negociaciones avanzadas sobre otros dos. El segundo es que su CEO, Michael Lewis, cifra en unos 700 MW la capacidad de red asegurada en esos emplazamientos, lo que según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) bastaría para unos siete centros de datos de hyperescalers o unos 70 más pequeños.

Eso sí, desconocemos cuáles de esos 10 centros están entre los elegidos, si todas las papeletas están en el Reino Unido y Alemania, como deslizó su CEO en verano. Tampoco se conoce el precio, solo estimaciones: según UBS, el acuerdo rondará el millón de euros por MW, lo que daría unos 700 millones. Asimismo, ignoramos quién está al otro lado de la mesa, si bien entre los candidatos están gigantes como Amazon, Microsoft, Alphabet o Meta.

Por qué importa. Porque entre la larga lista de burocracia necesaria para montar un centro de datos, esperar una conexión de red en la UE requiere entre dos y diez años en función del país. De hecho, la AIE calcula que por culpa de las limitaciones de red el 20% de la capacidad de los centros de datos previstos hasta 2030 pueden retrasarse. Así que quien ya tiene esa conexión se ahorra la espera. El quid de la cuestión es que los datacenters son auténticos tragones energéticos: la misma AIE proyecta que el consumo eléctrico de los centros de datos va a duplicarse hasta alcanzar unos 945 TWh en 2030.

Por tanto, el acuerdo es un win-win: Uniper rentabiliza instalaciones inactivas que tienen todo lo necesario y, a la vez, aumenta la demanda de su energía. Por otro lado, las empresas que montan centros de datos tienen el proyecto bastante adelantado para ponerlo en funcionamiento cuanto antes. Y además, sortea el problema de fondo: la red eléctrica europea no se diseñó pensando en la IA

El renacer de Uniper. Uniper fue en su día el mayor comprador de gas ruso de Alemania, pero en 2022 tuvo que ser rescatada por el estado, que inyectó 13.500 millones de euros para evitar su hundimiento. Después, el pasado mes de mayo Alemania anunció su intención de reprivatizarla, reduciendo su participación del 99% hasta un 25%. En julio, acordó invertir 5.000 millones de euros hasta 2030 en generación flexible y ha encontrado en esta reconversión de sus viejas centrales una nueva e inesperada fuente de ingresos.

No es la primera. Tampoco será la última. Uniper no se ha inventado nada con esta lucrativa reconversión, hace unos días se anunció el desarrollo de un campus de centros de datos en la central eléctrica de North Yorkshire a partir de la infraestructura existente de Drax, como detalla The Guardian. Y no hace falta ni cruzar la frontera: la también teutona PreussenElektra GmbH trabaja codo con codo con Nvidia para evaluar si sus viejas centrales nucleares pueden servir como centros de datos.

De generar electricidad a devorarla. Quédate con el nombre de la central de carbón inglesa Ratcliffe-on-Soar, propiedad de Uniper, porque tiene todas la papeletas para ser una de las elegidas. Esta central cerró en septiembre de 2024 pero según documentos municipales, Uniper ha solicitado a National Grid una nueva conexión de 720 MW para posibles centros de datos. Porque obviamente una central de carbón genera electricidad, pero un centro de datos la consume en grandes cantidades. Según Uniper, que anunció la demolición de las viejas instalaciones, ya tienen el permiso de planificación que permite la modificación para transformarla en un centro de datos.

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Imagen | Andry Sagatelov



