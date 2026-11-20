Salvo que vivas solo, es más que probable que no puedas jugar siempre que quieras en la tele del salón. Eso es lo que ocurre en casa y es un mal asunto ahora que ha salido 'GTA VI'. La buena noticia es que hay un dispositivo que me permite seguir jugando en esos ratos donde no puedo usar la tele (de hecho, también permite jugar fuera de casa). Se trata de PlayStation Portal, disponible en MediaMarkt por 219 euros.

Un dispositivo para jugar sin tu PS5 cerca

No es el precio más bajo que ha tenido este dispositivo hasta la fecha, pero sí una de sus mejores ofertas de los últimos meses. Es un dispositivo muy interesante, especialmente desde que recibió una actualización que permite jugar directamente en la nube sin necesidad de PlayStation 5. Eso sí, es importante señalar que para ello hay que estar suscrito a PlayStation Plus Prémium.

Es un dispositivo con una pantalla LCD de 8 pulgadas táctil, la cual tiene resolución Full HD y cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz. Además, cuenta con una batería que puede ofrecer unas dos horas y media de autonomía aproximadamente. Como decimos, podemos jugar a nuestra PS5 de forma remota, estemos (o no) conectados a la misma red. Aunque en cualquier caso siempre vamos a necesitar una conexión WiFi estable.

A la hora de jugar, sus mandos ofrecen una experiencia muy similar a un DualSense. De hecho, el diseño es muy parecido, contando además con funciones exclusivas de este mando como son la vibración háptica o los gatillos adaptativos. Un dispositivo muy interesante para seguir jugando a 'GTA VI' cuando no puedas utilizar la tele o si, simplemente, quieres hacerlo en la cama.

⚡ EN RESUMEN: oferta de playstation portal ✅ LO MEJOR Un descuento interesante: Su descuento no es el más grande hasta la fecha, pero sí uno de los mejores de 2026.

Su descuento no es el más grande hasta la fecha, pero sí uno de los mejores de 2026. Buena experiencia remota: Te permite jugar sin tener tu PS5 a mano, ya sea porque estás en otra habitación o fuera de caso. ❌ LO PEOR Necesitas suscripción para jugar en la nube: Para jugar en la nube, tienes que suscribirte a PlayStation Plus Prémium. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo para jugar de forma remota a tu PS5, ya sea en tu propia casa o fuera de esta. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres jugar siempre en la tele o monitor de casa.

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Imágenes | PlayStation, 3DJuegos

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