La caída del cabello es un tema que durante muchos años ha generado un sinfín de tratamientos casi milagrosos para poder volver a tener una buena densidad capilar, aunque a día de hoy sin duda el más famoso es el implante de folículos pilosos, que cada vez es más demandado. Pero en China han ido un poco más allá con un nuevo peine eléctrico que promete acabar con la calvicie sin pasar por un quirófano.

La idea. El dispositivo en cuestión ha sido bautizado como Detangle y el concepto a priori es bastante simple, puesto que apuestan por combinar electroestimulación localizada con la administración profunda de dos terapias génicas experimentales sin necesidad de utilizar agujas.

Cómo funciona. La alopecia androgenética se caracteriza por la miniaturización progresiva de los folículos pilosos, las estructuras situadas en la dermis donde nace el pelo. Uno de los grandes cuellos de botella de los tratamientos tópicos actuales, como las lociones, es la barrera cutánea, puesto que gran parte del principio activo se queda en la superficie y apenas alcanza la profundidad necesaria para actuar sobre la raíz del folículo.

Para sortear esta barrera natural, los investigadores han diseñado un sistema bioelectrónico con aspecto de peine cuyas púas actúan como electrodos. De esta manera, se va estimulando directamente al folículo, reactivando el entorno celular para favorecer el ciclo de crecimiento del pelo. Pero este campo eléctrico es capaz de abrir una 'puerta' en esta barrera para que diferentes medicamentos puedan penetrar mucho más profundo en la región folicular.

Más que electricidad. A diferencia de otras líneas de investigación recientes que buscan cultivar folículos funcionales en el laboratorio para después implantarlos, Detangle apuesta por rescatar in situ los folículos que ya existen pero que se han atrofiado. Y para lograrlo, la electricidad es solo el vehículo.

La cuestión aquí es que estos módulos del peine van cargados de moléculas como un plásmico VEGFA que es un vector que va a estimular la creación de nuevos vasos sanguíneos alrededor de los folículos para que les lleguen oxígeno y nutrientes.

Terapia génica. Con una molécula que silencia concretamente el gen SRD5A2, el tratamiento busca silenciar parcialmente la maquinaria encargada de sintetizar dihidrotestosterona, que es la hormona derivada del metabolismo de la testosterona y encargada del encogimiento de los folículos en personas que tienen predisposición genética.

Los resultados. De momento, sus efectos se han probado únicamente en ratones a los que se les indujo una alopecia androgénica. Y los resultados apuntaron a que tras 28 días, se recuperaba casi el 98% de la cobertura capilar, frente al 70% que conseguía, por ejemplo, el famoso Minoxidil.

El problema es que ahora mismo queda un gran camino regulatorio por delante hasta que se haga realidad, puesto que deben hacerse pruebas en humanos y luego pasar por controles médicos estrictos. Esto es muy relevante, puesto que hablamos de un dispositivo que administra ácidos nucleicos capaces de modular la expresión génica en las células, que sitúa a este casi como un medicamento. Y esto solo hará que se retrase.

Imágenes | Towfiqu barbhuiya

En Xataka | Siempre nos han dicho que es normal perder 100 pelos al día. Los estudios que los han contado de verdad dicen otra cosa