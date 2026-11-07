Los 212 GB de ‘GTA VI’ son un problema para muchas PS5 y Xbox Series, pero con estas soluciones no tendrás que borrar otros juegos

Hace unos días conocíamos cuánto ocupará 'GTA VI': necesitarás 212 GB de espacio libre para instalarlo. Esto, dependiendo de la consola o la cantidad de juegos que tengas instalados, puede ser un problema. Por ejemplo, la versión más económica de Xbox Series S solo tiene 500 GB de almacenamiento (y eso sin tener en cuenta que no todo este es aprovechable para juegos).

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En un escenario así, solo tenemos dos soluciones para instalar el nuevo título de Rockstar. Una es borrar juegos, pero esto es algo que puede ser tedioso si, pasado un tiempo, tenemos que volver a descargar decenas de GB otra vez. La otra, que es para lo que estamos escribiendo este artículo, es ampliar el almacenamiento de nuestra consola. Os damos varias alternativas para ello, tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series.

SSD o tarjeta de expansión, aunque un HDD también nos puede ayudar

Vamos por partes, puesto que cada consola tiene su propio sistema para ampliar el almacenamiento. En el caso de PlayStation 5, lo que necesitamos es un SSD en formato M.2 PCIe 4.0. Además de esto, Sony recomienda que lo instalemos con disipador para mantener las temperaturas a raya. La instalación, por cierto, es muy sencilla: apenas necesitaremos un destornillador y un par de minutos para todo el proceso.

Es cierto que ahora mismo no es el mejor momento para comprar un dispositivo de almacenamiento porque los precios están disparados, pero todavía hay algunas opciones que pueden merecer la pena si lo necesitamos. Os dejamos dos modelos a continuación, ambos con 1 TB de capacidad y disipador:

Lexar EQ790 : 249,99 euros.

: 249,99 euros. Samsung SSD 990 Pro: 263,99 euros.

Y ahora vamos con Xbox Series. En este caso, lo que debemos buscar es una tarjeta de expansión. Las hay de varios fabricantes y capacidades, contando todas ellas con una instalación incluso más sencilla que el SSD en PS5: basta con coger la tarjeta e insertarla en la ranura correspondiente como haríamos con una microSD, por ejemplo.

Ahora mismo, las más económicas que hemos encontrado son de SanDisk. En este caso, una es de 500 GB y la otra de 1 TB, pero por lo demás son idénticas. Estos son sus precios:

SanDisk Optimus GX C50 (500 GB) : 132,98 euros.

: 132,98 euros. SanDisk Optimus GX C50 (1 TB): 257,99 euros.

SANDISK Optimus GX C50 Tarjeta de expansión de Almacenamiento para Xbox Series X|S 512 GB (1 Mes de Xbox Game Pass- 1 Mes de Discord Nitro) Hoy en Amazon — 132,98 € PcComponentes — 232,24 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con un SSD o una tarjeta de expansión, vamos a poder instalar 'GTA VI' (o cualquier otro juego) en nuestra consola y poder jugar desde ahí. Ahora bien, hay una tercera vía que nos puede venir bien si lo que buscamos principalmente es no borrar juegos y que es común a ambas plataformas. Se trata de hacernos con un HDD externo.

Podemos conectar uno de estos dispositivos a nuestra consola y mover juegos del almacenamiento interno. De esta forma, los tendremos almacenados para no tener que volver a descargarlos en un futuro y liberaremos espacio para instalar 'GTA VI'. Eso sí, es importante remarcar que no podremos ejecutar estos juegos desde el HDD. A continuación, os dejamos dos que nos parecen interesantes ahora mismo:

Seagate Firecuda (2 TB) : 113,99 euros.

: 113,99 euros. WD My Passport (5 TB): 195,32 euros.

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