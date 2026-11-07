BYD ha lanzado su superdeportivo más extremo a 503 km/h para conseguir un nuevo récord de velocidad

13 meses y un puñado de días. Eso es lo que ha tardado BYD en batir su propio récord de velocidad y marcar un nuevo hito en la particular carrera por tener el coche más rápido del mundo. La compañía china ha conseguido que el YangWang U9 Xtreme, su superdeportivo más radical y exclusivo, rompa la barrera de los 500 km/h.

Un hito. El YangWang U9 Xtreme ha alcanzado los 503,17km/h de velocidad punta. Se lee rápido pero se tarda mucho más en procesar la cifra. O cómo se debe sentir uno a bordo de un superdeportivo lanzado a semejante velocidad.

Quien lo ha experimentado es Marc Basseng, piloto de carreras y de resistencia que ya consiguió otro récord con el YangWang U9 Xtreme en septiembre de 2025. Entonces la marca china dejó el listón en 496,22 km/h de velocidad punta. Ya dejaron claro por aquel entonces que volverían a intentarlo para romper la barrera de los 500 km/h.

Marc Basseng vuelve a subirse al YangWang U9 Xtreme para batir un nuevo récord. Foto: BYD

¿Cuándo y cómo? El nuevo récord de velocidad se ha conseguido en la autopista internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), en la región de Al Dhafra en Abu Dabi. Esta carretera es perfecta para este tipo de retos ya que tiene amplísimas rectas y se encuentra al nivel del ma y cuenta con una climatología perfecta en esta época del año. Además, es la más larga del país con una longitud de 558,4 kilómetros de distancia y es la arteria principal de varias ciudades en su camino para unir Abu Dhabi y Dubái.

El récord se estableció el pasado 1 de noviembre y Basseng ha destacado que el reto de llevar el récord a la calle "plantea retos distintos que hacen que la precisión, la estabilidad y la confianza en el vehículo sean más determinantes que nunca", en comparación a hacerlo en un circuito.

Certificado, con algún pero. En su comunicado, BYD destaca que el récord está certificado por la FIA, validando que la velocidad máxima alcanzada fue de 503,17 km/h. Así, el YangWang U9 Xtreme se ha convertido en el coche con mayor velocidad máxima alcanzada por un coche de producción en una sola dirección, y elocidad máxima alcanzada por un coche eléctrico de producción en una sola dirección.

El pero es que los récords de velocidad para establecer cuál es el coche más rápido del mundo se realiza con una doble pasada consecutivas (una por dirección) para eliminar el beneficio de, por ejemplo, el viento a favor. En este caso, eso no se ha realizado por lo que el coche más rápido del mundo con una doble pasada sigue siendo el SSC Tuatara con una velocidad media entre las dos pasadas de 455,3 km/h.

Y más detalles. Para conseguir la velocidad máxima, explica la compañía que el asfalto fue barrido a conciencia antes de tomar la salida para evitar cualquier tipo de pequeño elemento que frenara al coche. Así mismo, los ingenieros optimizaron la temperatura de la batería y de los motores antes de poner el coche en marcha, también se configuró el ángulo del alerón, la presión de los neumáticos y las suspensiones para la ocasión.

Estas mejoras se aplicaron entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El primero de estos dos días se hicieron dos pasadas de unos siete kilómetros que sirvieron para tantear el terreno. El 1 de noviembre, tras el trabajo de los ingenieros, fue el momento de la verdad con otras dos pasadas que dieron como resultado esos 503,17 km/h de velocidad punta.

Sin quitar mérito. Aunque el nuevo récord de velocidad tenga sus asteriscos, lo cierto es que el avance de la compañía en menos de dos años ha sido increíble. En enero de 2024, el coche registró una primera velocidad punta de 309 km/h en el aeropuerto de Wuhan Hannan en China. Ese mismo año, en el circuito de pruebas ATP Papenburg en Alemania llevaron al superdeportivo a los 391,94 km/h.

En agosto de 2025, en ese mismo circuito, la compañía consiguió elevar su propio techo a 472,41 km/h y un mes después se hizo con el récord para un coche de producción a una sola pasada alcanzando 496,22 km/h. Ahora, poco más de un año después ha roto un nuevo récord.

Además, por el camino, la compañía ha tenido que resarcirse de un intento fallido en un circuito de pruebas chino. BYD publicó hace unos días las imágenes de aquel intento de récord que acabó con un coche destrozado tras chocar a más de 400 km/h. El piloto, sin embargo, salió completamente ileso.

El coche. El YangWang U9 Xtreme es el superdeportivo más radical de la compañía. Cuenta con cuatro motores eléctricos, uno por rueda, que generan hasta 755 CV y, en conjunto, suman "más de 3.000 CV de potencia", según la marca. La versión estándar de este coche se queda en "sólo" 1.217 CV.

Para alimentar a los motores, el YangWang U9 Xtreme cuenta con una plataforma de 1.200 V con un sistema que soporta intensidades de corrientes de hasta 1.000 A. La batería es LFPy la densidad de las celdas es un 170% superior a las utilizadas en las plataformas de 800 V de la propia compañía, con tasas de descarga 30C. Es decir, la batería puede ofrecer la potencia suficiente para ser descargada en apenas dos minutos.

Además, la gestión de la temperatura ha sido clave. Esta plataforma de 1.200 V le permite generar un 67% menos de calor que una plataforma de 800 V a potencia equivalente. Con una capacidad de frenada regenerativa de hasta 700 kW, también reduce la fatiga sobre los frenos mecánicos.

Fotos | BYD

En Xataka | BYD ya tiene listo su hiperdeportivo de 1.300 CV. El Yangwang U9 es un pulso a los coches eléctricos más rápidos















