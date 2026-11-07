Ya es Black Friday en PcComponentes: cinco teles en oferta para el salón de marcas Philips, LG y más

Tanto MediaMarkt como El Corte Inglés han dado comienzo a sus primeros adelantos del Black Friday, y PcComponentes no se ha quedado atrás. La tienda ha lanzado un enorme surtido de ofertas en televisores, por lo que en este artículo vamos a repasar cinco ofertas que están ahora mismo disponible en marcas como LG o Philips.

Philips 75PUS7810 por 579 euros, un televisor grande con Dolby Atmos.

por 579 euros, un televisor grande con Dolby Atmos. LG 50QNED86A6C por 399 euros, una smart TV más pequeña con pantalla de 50 pulgadas.

por 399 euros, una smart TV más pequeña con pantalla de 50 pulgadas. Nilait Luxe 55UD8004SWOS por 315,99 euros, un televisor QLED de la marca de PcComponentes.

por 315,99 euros, un televisor QLED de la marca de PcComponentes. LG 55QNED86B6B por 599 euros, un televisor con tasa de refresco de hasta 144 Hz.

por 599 euros, un televisor con tasa de refresco de hasta 144 Hz. LG 65QNED86B6B por 749 euros, el mismo televisor, pero con una mayor diagonal de pantalla.

Philips 75PUS7810

Si queremos renovar el televisor del salón por uno con una buena diagonal de pantalla, el Philips 75PUS7810 ahora mismo ha bajado hasta los 579 euros. Se trata de una tele con pantalla de 75 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 60 Hz y compatibilidad con HDR10+. Sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos, funciona con Alexa y con Google Assistant e incluye tres puertos HDMI.

Philips 75PUS7810 (75 pulgadas) PVP en PcComponentes — 579,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG 50QNED86A6C

El LG 50QNED86A6C es un televisor MiniLED que, por 399 euros, incorpora una pantalla de 50 pulgadas. Ofrece una tasa de refresco de 60 Hz y cuenta con el modo Filmmaker para consumir contenido de cine y series, viene con la tecnología de Diálogos Claros y es compatible con Dolby Digital.

Nilait Luxe 55UD8004SWOS

Nilait es la marca de PcComponentes, y durante su campaña del Black Friday se puede comprar el Nilait Luxe 55UD8004SWOS por 315,99 euros. Este televisor QLED viene con pantalla de 55 pulgadas, su tasa de refresco es de 60 Hz y el sistema operativo es webOS. Sus altavoces son compatibles con Dolby Digital Plus e incorpora tres puertos HDMI 2.0.

Nilait Luxe 55UD8004SWOS (55 pulgadas) PVP en PcComponentes — 315,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG 55QNED86B6B

Si buscamos un modelo actual, y con buenas especificaciones, el LG 55QNED86B6B ahora mismo se encuentra de oferta por 599 euros, aunque MediaMarkt tiene un precio incluso inferior de 579 euros. Se trata de un televisor MiniLED ideal para gaming gracias a su tasa de refresco de hasta 144 Hz, viene con una pantalla de 55 pulgadas, cuenta con Dolby Vision y también con la tecnología FreeSync de AMD.

LG 65QNED86B6B

Si nos interesa el televisor anterior, pero buscamos una diagonal más grande para colocarlo en el salón, PcComponentes también tiene de oferta la misma tele en su configuración que trae una pantalla de 65 pulgadas. Su precio, en este caso, ha bajado hasta los 749 euros.

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Imágenes | PcComponentes y Compradicción (cabecera), Philips, LG

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