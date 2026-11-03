MediaMarkt adelanta su Black Friday con las nuevas Semanas Black, y estas son sus mejores ofertas en tecnología

Pese a que todavía quedan unas cuantas semanas, y como venimos viendo en los últimos años, algunas tiendas no han querido esperar a la llegada del Black Friday y ya han comenzado a lanzar sus respectivas campañas. MediaMarkt, por ejemplo, ha iniciado las Semanas Black, por lo que en este artículo vamos a repasar cuáles son los chollos de la campaña que finalizará el próximo 10 de noviembre.

Google Pixel 11 por 854,05 euros al iniciar sesión en la tienda, un móvil pequeño y con buenas cámaras.

por 854,05 euros al iniciar sesión en la tienda, un móvil pequeño y con buenas cámaras. Marshall Stanmore IV por 288 euros, un potente altavoz Bluetooth con diseño retro.

por 288 euros, un potente altavoz Bluetooth con diseño retro. Samsung TU65M73HAUXXC por 499 euros, un televisor Mini LED con diagonal de 65 pulgadas.

por 499 euros, un televisor Mini LED con diagonal de 65 pulgadas. TP-Link Tapo P100 Mini por 7,99 euros, un enchufe inteligente que se puede controlar desde el móvil.

por 7,99 euros, un enchufe inteligente que se puede controlar desde el móvil. Western Digital WD Easystore Desktop por 479 euros, un disco duro de escritorio con capacidad de 18 TB.

Google Pixel 11

Si queremos comprar un buen móvil, ahora podemos tener en MediaMarkt el Google Pixel 11 por 854,05 euros, precio que sale únicamente al iniciar sesión en la tienda. No obstante, El Corte Inglés lo tiene más barato, ya que la tienda lo ha dejado por un precio de 799,90 euros.

Se trata de un móvil pequeño con pantalla de 6,3 pulgadas, sus cámaras fotográficas están a un buen nivel y además viene con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Además, en El Corte Inglés se encuentra al mismo precio en todos sus colores.

Marshall Stanmore IV

Si de cara a la Navidad queremos amenizar las reuniones con familiares o amigos y buscamos un buen altavoz, MediaMarkt tiene rebajado el Marshall Stanmore IV por 288 euros. Se trata de un altavoz Bluetooth que ofrece una potencia de 60W, tiene un diseño retro muy llamativo y botonera en la parte superior.

Samsung TU65M73HAUXXC

La época del Black Friday también es interesante de cara a renovar el televisor, y MediaMarkt tiene ahora mismo por 499 euros el modelo Samsung TU65M73HAUXXC. Esta tele Mini LED incorpora una pantalla de 65 pulgadas, es compatible con el formato de imagen HDR10+, cuenta con modo Filmmaker y funciona con Alexa.

Samsung TU65M73HAUXXC (65 pulgadas) PVP en MediaMarkt — 499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TP-Link Tapo P100 Mini

La tienda también tiene de oferta el TP-Link Tapo P100 Mini por 7,99 euros, uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha. Se trata de un enchufe inteligente que se puede apagar, encender o programar con horarios a través del móvil, estemos o no conectados a la misma red WiFi. Yo personalmente tengo varios conectados a regletas para que no estén encendidos durante la noche.

Western Digital WD Easystore Desktop

Por último, MediaMarkt también tiene de oferta el Western Digital WD Easystore Desktop por un precio de 479 euros. Se trata de un disco duro de escritorio que destaca tanto por su diseño compacto como por la enorme capacidad de 18 TB, ideal para realizar copias de seguridad con mucha frecuencia o para almacenar muchas fotos, vídeos y archivos.

También está de oferta el mismo modelo, pero con capacidad de 12 TB, por un precio de 349 euros.

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Google, Marshall, Samsung, TP-Link, Western Digital

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