Un delantero del Tenerife ha muerto tras un rodillazo. La pregunta ahora es si Jesús Owono afronta responsabilidades penales

La secuencia hiela la sangre. Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, recibe un despeje durante un partido contra el Andorra, pero antes incluso de controlar el balón sufre un golpe brutal del guardameta del equipo contrario, Jesús Owono. El choque es tremendo. Terrible. Owono parece golpear el pecho y rostro de Miguel con una de sus rodillas, y lo hace con tal violencia que gira sobre sí mismo antes de caer. A sus espaldas, de Miguel se encoge de dolor. Solo unos segundos después se queda tendido sobre el césped, inerte, entre el pasmo del resto de jugadores y de la afición.

Hace unas horas el CD Tenerife informó del fallecimiento del delantero, lo que deja una herida terrible en el fútbol español y una pregunta espinosa: ¿Qué clase de responsabilidad deberá asumir ahora el portero del Andorra?

¿Qué ha pasado? Que el 3 de noviembre se ha convertido en un día funesto para el deporte español. A las 9.31 h el CD Tenerife informaba a través de su cuenta en X del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda (Madrid, 1996), un delantero de dilatada trayectoria que jugó en clubes como el CD Castellón o Unionistas de Salamanca CF y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Primera Federación y Segunda División, la categoría que disputaba ahora.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8.00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, arranca el tuit del conjunto tinerfeño. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”. El comunicado, escueto, se cierra solicitando privacidad para la familia del futbolista.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

¿Cómo ha sido posible? Esa es la pregunta que se plantean hoy los aficionados tinerfeños, del Principado y el resto de equipos del futbol, más allá de categorías o colores. De Miguel falleció tras protagonizar ayer un lance brutal durante un partido disputado contra el Andorra en el Estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife). La secuencia podemos analizarla en detalle porque ha quedado registrada por las cámaras: el delantero del CD Tenerife intenta alcanzar el balón cuando Owono sale de su portería como una bala, salta con la rodilla por delante y propina un violentísimo golpe al delantero del conjunto canario.

En el campo no tardan en intuir la gravedad de lo que ha ocurrido. De Miguel acaba tendido sobre el césped. Otros jugadores se acercan. Manos a la cabeza. Caras de nerviosismo. Los sanitarios acceden al campo. “Ante la gravedad de los hechos” ambos equipos acabaron en el vestuario y el partido se detuvo 2-2. La prioridad ya no era el marcador, sino la salud de Miguel, que tuvo que ser reanimado al sufrir una parada cardiorrespiratoria.

A la UCI y con resultado fatal. Las horas siguientes fueron de tensión y nerviosismo. El CD Tenerife informó de que el futbolista estaba ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria “estable, dentro de la gravedad”, pero horas después actualizó el parte advirtiendo de que su estado había “empeorado neurológicamente”. El desenlace fatal no tardó en llegar. Con él se sucedieron las muestras de pésame y se agitó una pregunta que desde entonces ha circulado por medios y redes: ¿Qué responsabilidad afronta el portero Jesús Owono?

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Lo primero: cautela. Es lo más importante a estas alturas, pasadas solo unas horas del partido y el fallecimiento de Jesús de Miguel. El vídeo muestra la dureza de la entrada de Owono, pero el fútbol es un deporte de contacto y eso no basta para sacar conclusiones sobre el alcance de la responsabilidad del guardameta andorrano. Sobre todo si pretende irse más allá del ámbito estrictamente deportivo. En general, los analistas coinciden en que toca analizar la secuencia en detalle, valorar la actuación del portero y examinar los informes periciales y médicos, incluida la autopsia, clave para explicar las causas de la muerte.

Dicho lo cual, es importante entender también que hay dos (o incluso tres) debates distintos. Uno es el estrictamente deportivo; es decir, qué responsabilidad tiene Owono como jugador profesional y qué sanciones puede afrontar en consecuencia. En ese caso la norma de referencia es el Código Disciplinario de la RFEF. El segundo debate es el jurídico. ¿Se desprende una responsabilidad legal de la actuación del portero de origen ecuatoguineano? Y si es así, ¿cuál es su alcance? ¿Hay responsabilidad penal? ¿Y a nivel civil?

¿Qué dicen las normas? Si hablamos del primer ámbito, el estrictamente deportivo, el Código Disciplinario es claro: el artículo 102 establece sanciones de entre cuatro y 12 partidos de suspensión para jugadas “violentas” que acarrean “consecuencias dañosas o lesivas”. En su acta, el árbitro habla de un “uso de fuerza excesiva” de Owono y describe cómo “impactó bruscamente con su pierna en alto” sobre el delantero. Su sanción dependerá probablemente de lo que determine un Comité de Disciplina. Más allá del ámbito futbolístico, ya hay quien pide que actúe la Fiscalía.

Vamos a hablar sobre el incidente de la entrada a Jesús de Miguel en el partido Tenerife Vs Andorra. Desde un punto de vista sanitario y con la información disponible al momento del hilo Vamos al lío. https://t.co/knluxqSFul — DiarioTES - Javier G. Rendo (@DiarioTES) November 2, 2026

¿Qué dice el Código Penal? En este caso hay que fijarse en el artículo 142, en el que se advierte: “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”. La misma norma diferencia entre varios escenarios posibles (muertes vinculadas a la carretera, con armas de fuego o en un contexto laboral) y acaba con una coletilla: “El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con multa de tres a 18 meses”.

La clave está por lo tanto en determinar hasta qué punto la actuación de Owono se enmarca en los riesgos inherentes y asumibles en un deporte como el fútbol o si su comportamiento representó una imprudencia con consecuencias fatales. De nuevo, para esclarecerlo serán determinantes el informe pericial y la autopsia practicada a Jesús de Miguel.

¿Qué seguirá a la tarjeta roja? El rodillazo le valió al guardameta una tarjeta roja instantánea, pero ahora deberá determinarse si también fue un acto susceptible de responsabilidades penales o a nivel civil, lo que podría llevar a los familiares del madrileño a reclamar una indemnización por su pérdida, los daños morales y gastos.

El Código Penal contempla incluso penas más severas (entre 10 y 15 años de prisión) cuando se acredita un homicidio doloso, es decir, cometido de forma deliberada. Las crónicas sobre lo ocurrido ayer señalan que, tras el partido, pudo verse a Owono llorando en el vestuario. El portero ha avanzado que quiere disculparse con la familia de Miguel.

🙏🏼 Des del FC Andorra volem enviar tota la nostra força i els millors desitjos a Jesús de Miguel després del greu incident patit durant el partit d’avui. Esperem que es recuperi aviat. Una abraçada molt forta al jugador, a la seva família i al CD Tenerife. — FC Andorra (@fcandorra) November 2, 2026

¿Qué dicen los expertos? Alfredo Arrién, abogado experto en Derecho Penal, explica en Lecturas que “la Fiscalía podría actuar de oficio” al apreciar un “homicidio imprudente”. “Realmente no hay voluntad de matar, pero ha habido una causa mortal. Existe un nexo de causalidad evidente a raíz de esa entrada”, insiste el letrado, que a priori cree que podemos hablar de un caso de “homicidio imprudente”, aunque reconoce que quedan claves por esclarecer, como si hubo una “imprudencia consciente”, lo que influiría en el castigo.

La firma de abogados penalistas Escudo Legal ha compartido también un artículo en el que habla precisamente sobre “el concepto de ‘lances de juego’ y sus límites en el derecho” y deja una conclusión interesante: “la práctica deportiva no es un salvoconducto para la impunidad. Existe un límite claro donde las acciones que exceden las reglas del juego, especialmente aquellas que demuestran una intención de causar un daño grave y se realizan fuera del contexto puramente deportivo, pueden ser perseguidas y condenadas”.

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