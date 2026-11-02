Alguien ha conseguido lo que parecía imposible: un Redmi Note 12 ejecutando iOS. Con ayuda de Claude, claro

A lo largo de todos estos años hemos visto mil y un ejemplos de modders intentando ejecutar iOS en teléfonos Android y viceversa. Han sido proyectos que, en su mayoría, han acabado en balde, pero en un contexto en el que existe la IA generativa (y mucho tiempo libre), ahora una oleada de aficionados se han puesto manos a la obra con resultados bastante sorprendentes.

Las redes sociales se han llenado de vídeos en los que usuarios han conseguido ejecutar iOS en Android. Un clip de iOS 16 en un Redmi Note 12 es uno de los que más ha dado de qué hablar estos días. Te contamos cómo lo han hecho.

Hito técnico. iOS está diseñado para funcionar únicamente en hardware de Apple, como seguramente sabrás. Ha habido proyectos anteriores para hacer justo lo contrario: ejecutar Android en un iPhone. Entre ellos se encuentra iDroid, que lograba arrancar Android en los primeros iPhone en 2010, y posteriormente Project Sandcastle, que hizo lo mismo con Android 10 en iPhone utilizando el chip AIO de Apple. Hasta ahora nadie había logrado hacer lo opuesto hasta ahora.

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Cómo funciona. El movimiento, apodado "Hackios" e inspirado en la escena Hackintosh (macOS en PCs que no son de Apple), se remonta a un proyecto de código abierto en GitHub llamado ios-sweet. Sustituye el núcleo de Linux que los teléfonos Android usan normalmente por XNU, el núcleo que Apple utiliza en sus propios dispositivos. Un núcleo es el centro de un sistema operativo, básicamente la capa que permite que el software se comunique con el chip, la memoria y el almacenamiento. Lo bueno es que Apple publica el código fuente de XNU de forma abierta, por eso han surgido tantos experimentos.

En concreto, ios-sweet proporciona a XNU un árbol de dispositivos copiado de un iPhone X. Un árbol de dispositivos es algo así como la descripción del hardware en el que se ejecuta. En este caso, al entregarle el árbol de dispositivos de un iPhone X, el núcleo cree que está arrancando en un iPhone. Después se cargan archivos sin modificar de iOS 16 procedentes de un iPhone X, ejecutándose sobre el chip del móvil Android.

Por qué el iPhone X. Según cuentan desde Android Authority, el desarrollador del proyecto lo eligió porque es el último iPhone sin autenticación de punteros (PAC), una característica de seguridad requerida a partir del iPhone X en adelante. Los chips Qualcomm como el del Redmi Note 10 Pro no admiten PAC, por lo que un software de iPhone más nuevo no arrancaría. Así que lo más probable es que este mismo enfoque no funcione en móviles más modernos.

Qué funciona y qué no. Aún no es un sistema operativo que convierta en “utilizable” un teléfono móvil porque todavía hay bastantes elementos que no funcionan. En el ejemplo del Redmi Note 10 Pro, llega a la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio, el Centro de Control y Ajustes, y la entrada táctil y los botones físicos responden. Pero no funciona el WiFi, ni el Bluetooth ni los datos móviles. Tampoco funciona el audio, ni las cámaras, ni los sensores biométricos. Además, algunas apps del sistema como Mensajes, Teléfono o Fotos solo muestran una pantalla en negro.

Tampoco hay controlador gráfico, así que el sistema dibuja la pantalla a unos 20-30 fotogramas por segundo. Según cuentan desde Decrypt, esto hace que el móvil tarde en arrancar a este sistema entre 4 y 5 minutos.

Teléfonos compatibles. Más allá del Redmi Note 10 Pro, existen versiones que se han adaptado para el Redmi Note 12 Pro y el LG V60, según cuentan desde Android Authority. Los desarrolladores también están trabajando en el OnePlus 7T, el Redmi 5 Plus y el Galaxy S23 Ultra, aunque el código de momento aún no es público. También ha habido intentos con un Google Pixel 6 (con un chip Tensor) y un Galaxy S7 (con el Exynos 8890), pero no ha habido suerte aún.

La buena noticia es que el desarrollador encargado de adaptar el hack al Redmi Note 12 afirma tener sonido, WiFi y fondo de pantalla funcionando, pero el sistema sigue siendo muy inestable al parecer. Desde Decrypt también mencionan a un grupo independiente, OOSexGang, que afirma ejecutar iOS 16.5 en un Poco X5 Pro, publicando el proyecto en Github.

La IA. La mayoría de estas adaptaciones que han salido se apoyan en contenido asistido por IA generativa, ya que en el archivo NOTES.md de los repositorios se incluyen instrucciones para agentes de IA como Claude Code, ChatGPT Codex o Gemini. El ritmo con el que los agentes pueden desplegar software es muchísimo más rápido, de ahí que últimamente estemos viendo proyectos a cada cual más loco. Incluso en videojuegos, donde a lo largo de estos últimos meses se han publicado centenares de decompilaciones de juegos ejecutándose en entornos y consolas muy distintas a su intención original.

Imagen de portada | Reddit

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