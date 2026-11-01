El meteórico ascenso de ChatGPT desde noviembre de 2022, en un gráfico: mil millones de usuarios y sorpasso a Tiktok

Cuando las redes sociales llegaron, marcaron un antes y un después en internet: de los foros abiertos y la información altruista por el placer de compartir y conocer a los algoritmos, las interacciones y los influencers. En cualquier caso, fue un auténtico hito. Después llegaría algo más disruptivo aún, la inteligencia artificial encabezada por ChatGPT. Era el 30 de noviembre de 2022 y como han dicho después (en términos catastrofistas) Sam Altman o Bill Gates, no sabíamos lo que nos venía encima. Ni lo sabemos.

Pero hay algo que sí que sabemos: que ChatGPT llegó como un huracán para batir todos los récords. Llegó a 100 millones de usuarios en apenas dos meses, un tiempo récord que deja muy atrás a Instagram o Facebook. En menos de cuatro años, en agosto de este año, superó los mil millones de usuarios a la semana y a finales de septiembre ya tenía 1.200 millones, según OpenAI. Su app no se queda atrás: Sensor Tower estima que superó los 1.000 millones de usuarios mensuales este mayo. Este gráfico deja algo claro: ninguna red social creció tan rápido como ChatGPT.

Y como veremos más abajo, se hace extensiva a la IA generativa. El periodista de datos Samuel Bennett recoge el fenómeno en The News in Data a partir de cifras de las propias empresas, documentos de salida a bolsa y estimaciones de terceros como Sensor Tower o Similarweb. La vertiginosa expansión de ChatGPT es su mejor carta de presentación (especialmente, ante una eventual salida a bolsa): que una app alcance los mil millones de usuarios sin una red social previa que la impulse puede justificar la inversión realizada en la empresa (110.000 millones de dólares en la ronda de OpenAI en febrero).

Cómo ha crecido ChatGPT frente a las redes sociales

Ojo que la gráfica tiene su aquel: el cero corresponde al lanzamiento de cada producto, lo que permite comparar los primeros meses de veteranas como Facebook con recién llegadas como ChatGPT. En el eje vertical están los usuarios (recordatorio: el billion anglosajón equivale a nuestros mil millones). Y mientras que para ChatGPT son semanales, en las demás son mensuales o usuarios activos declarados por las empresas.

En términos de comparación, poner frente a frente usuarios semanales con usuarios mensuales juega en contra de ChatGPT, pero no importa: incluso así, la IA de ChatGPT tiene unas cifras de impacto y no solo frente a las redes sociales.

Crecimiento desde su lanzamiento por meses. The News in data

Este primer gráfico muestra que aunque el furor de TikTok fue imbatible durante sus primeros dos años de lanzamiento, la pendiente de crecimiento de ChatGPT es más empinada que cualquier otra. Facebook e Instagram llevan una tendencia similar pero un poquito más acelerada para la segunda. Mención especial merece Twitter, que no solo nunca llega a ser tan mainstream (si bien es cierto que en los productos de Meta tiene más peso la imagen) sino que muestra signos de agotamiento y hasta recesión.

Pero ojo porque el reparto de poder se está moviendo: TechCrunch recoge los datos de Sensor Tower donde refleja que la cuota de ChatGPT bajó del 50% por primera vez, hasta el 46,4% a finales de mayo. Porque ChatGPT sigue siendo el rey en cuanto a qué IA se usa más, pero la diferencia en la cuota de uso de IA generativa va reduciéndose.

Cómo están creciendo los asistentes de IA desde su lanzamiento

Millones de usuarios de productos de IA, por meses desde su lanzamiento. The News in Data

La IA de OpenAI ha pulverizado récords de adopción frente a redes sociales, pero en la competencia dentro de su segmento tiene huesos duros de roer: a ChatGPT le costó 44 meses llegar a mil millones de usuarios semanales, mientras que Meta AI llegó a mil millones en el mes 20, Gemini en torno al 41 y Grok y Claude están muy por debajo y aún les queda mucho. Eso sí, recordemos que los usuarios del resto son mensuales y no semanales.

Pero hay que tener algo en cuenta: las big tech han visto en la IA el próximo Dorado y parten con ventaja simplemente porque estaban antes ahí y son corporaciones a las que les gusta ser omnipresentes. En pocas palabras: a Google y su Gemini y Meta y su Meta IA llegar a los usuarios les resulta más sencillo simplemente por su mecanismo de distribución y WhatsApp es el mejor ejemplo. Esto tiene otra lectura: buena parte de la posición privilegiada de la IA de Meta y Google son heredadas, independientemente de la calidad y el éxito de su producto.

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