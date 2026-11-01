Sabíamos que el café juega un papel beneficioso para nuestro cuerpo, concretamente para la microbiota

Durante años, el café no ha estado demasiado bien considerado. Depende del lugar y del momento histórico, pero el culpable no era tanto el propio café… como la cafeína. Aunque la evidencia ha logrado desmentirlos, sigue habiendo una gran cantidad de mitos sobre la cafeína y sus efectos. Sin embargo, y cada vez más, tenemos claro que el café tiene un efecto beneficioso sobre el organismo.

Y un estudio publicado en Nature en 2024 vinculó el café con una microbiota distinta y más abundancia de ciertas bacterias.

La comunidad microbiana del café. Como decimos, diferentes estudios sobre el café han permitido descubrir sus efectos beneficiosos en enfermedades cardiovasculares, la diabetes o su efecto en los riñones. De forma paralela, se había observado una relación entre la ingesta de café con el aumento de ciertas bacterias intestinales, pero los estudios eran a pequeña escala hasta que se publicó la investigación en Nature en la que se analizó la secuencia genómica de los microorganismos intestinales de más de 22.000 personas en Reino Unido y Estados Unidos.

Han descubierto que los bebedores de café tenían una microbiota diferente, con bacterias intestinales como la Lawsonibacter asaccharolyticus ocho veces más abundante en la microbiota de los bebedores de café que en la de quienes no ingieren este alimento.

Y qué implica eso. No se limita a esa bacteria, ya que también se observaron incrementos de Firmicutes, Actinobacterias, Prevotella, Faecalibacterium y Bifidobacterium, todas ellas vinculadas a efectos metabólicos beneficiosos, como una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta. Lo que significa esto es que, gracias a sus polifenoles y a la fibra soluble que contiene, el café produce unos efectos prebióticos que tienen una influencia directa en el crecimiento bacteriano beneficioso.

Antes decía que es algo que cumple una función vital, y en este caso no es una exageración. Las bacterias del microbioma intestinal cumplen funciones como la de facilitar la digestión, fortalecer el sistema inmunitario, regular la inflamación o proteger contra patógenos y enfermedades. Efectos muy directos de esto incluyen la producción de vitaminas y enzimas que no se obtienen de los alimentos, el facilitar la digestión de compuestos como fibra y almidón o la regulación del sistema inmunitario para que distinga entre organismos dañinos y benignos.

Ojo, este es un tema que llama la atención de los investigadores y este mismo año, también en Nature, se publicó un ensayo sobre el efecto del café en la microbiota de 62 personas (31 bebedores de café y otros 31 no bebedores), llegando a la conclusión de un auge en la microbiota tras la ingesta. Eso sí, también hay que decir que la investigación estuvo financiada por el Institute for Scientific Information on Coffee.

Cuatro tazas. Tim Spector es uno de los coautores del artículo de 2024 y, como recogían mis compañeros de Directo al Paladar, la cantidad de café óptima sería de entre dos y cuatro tazas al día. Todo depende del organismo de cada uno y la tolerancia, pero algo interesante es que no sólo obtenemos esos beneficios para la microbiota, sino también una cierta cantidad de fibra.

Concretamente, 1,5 gramos de fibra por cada taza de café filtrado (hay muchas maneras de prepararlo, pero filtrado o infusionado es una de las que permite extraer más nutrientes), y es una cantidad similar a la que se obtendría al comer una mandarina.

Y la cafeína, qué. Y esto de la tolerancia que cada uno tiene al café es importante porque hay un “límite” en la cantidad de cafeína que podemos tomar al día para estar en el segmento saludable, pero depende mucho de cada persona. Lo bueno es que esos efectos positivos en la microbiota se han reportado tanto en el café ‘normal’ como en el descafeinado. Si se le añade leche, además, puede disminuir levemente la cantidad de polifenoles, pero el balance sigue siendo positivo. Lo que no habría que añadir es azúcar, ya que ahí estaríamos haciendo más mal que bien.

Pero si se consume café descafeinado, habría que tener un ojo en cómo se ha realizado el proceso. No todos los cafés descafeinados son iguales porque hay varias formas de eliminar (que no se elimina del todo, sino que se reduce considerablemente) la cafeína, y no todas son igual de saludables. Hasta el punto de que algunos métodos estuvieron bajo el radar de organizaciones como la FDA estadounidense y el caso seguía sin resolverse hasta bien entrado 2026.

Una versión anterior de este artículo se publicó en septiembre de 2025

Imagen | justin bhalla

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