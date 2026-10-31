Desde hoy, Aldi soluciona (por 14,99 euros) un problema cotidiano en casa cuando sube la humedad por el frío y las lluvias

Aunque el calor ha durado hasta bien entrado el mes de octubre, en España ya hemos notado una bajada generalizada de temperaturas y las lluvias se van sucediendo semana tras semana. Lo que, entre otras cosas, se traduce en un aumento de la humedad de casa (sobre todo en zonas cercanas a la costa o grandes masas de agua) y, a la larga, un problema si no le ponemos remedio.

Cuando la humedad de dentro de casa alcanza unos valores críticos se dan las condiciones ideales para que proliferen hongos y ácaros, algo que deberíamos evitar a toda costa. Y aunque mantener el nivel de humedad a raya es relativamente sencillo (mediante el uso de deshumidificadores o ventilando), es necesario saber el momento exacto en el que debemos encender el electrodoméstico o abrir las ventanas sin disparar innecesariamente la factura de la luz ni aumentar aún más la humedad que ya tenemos, respectivamente.

Sin embargo, ese problema común en casa de no saber cuándo ni cómo actuar frente a la humedad tiene una sencilla solución: las estaciones meteorológicas. Y desde hoy, 31 de octubre, Aldi ha puesto a la venta esta Krontaler a un precio de 14,99 euros. Si no tenemos ninguna tienda Aldi a mano (ya que no venden online) y preferimos comprar desde casa, Amazon vende una estupenda alternativa de marca Hama por 15,98 euros. Con envío gratuito tanto si somos miembros Prime como si aprovechamos la promoción de 30 días a coste cero para nuevas altas.

Una estación meteorológica con medición de múltiples valores

La clave de este tipo de dispositivos es que indican en todo momento los valores de humedad tanto del interior como del exterior de casa, mediante un sensor que debemos colocar fuera (en la terraza, el alféizar de la ventana, el patio, el jardín o el balcón) y un receptor interior que traduce esos datos y los muestra. Así, de un simple vistazo, sabemos si fuera hay aire seco (y por lo tanto podemos abrir para ventilar y bajar la humedad) o si es húmedo (en cuyo caso es mejor dejar cerrado y encender el deshumidificador).

El dispositivo interior también indica las condiciones de la habitación donde se encuentra, de un modo similar a lo que hacen los higrómetros digitales. Pero además, ofrece bastante más información, como es: la temperatura (interior y exterior, al igual que la humedad), la hora (radiocontrolada y, por tanto, ajustada al segundo), la fecha, la presión atmosférica, las fases lunares y hasta la previsión meteorológica.

Disponible en dos colores (blanco y negro), esta estación meteorológica tiene una alcance de 100 metros entre el sensor exterior y el receptor interior. Funciona con pilas (que se incluyen), de modo que no debemos estar pendiente de recargarla. Y, como decimos, está disponible en tiendas Aldi desde hoy mismo, 31 de octubre.

⚡ EN RESUMEN: Estación meteorológica krontaler aldi ✅ LO MEJOR Muy completa para lo que cuesta , con bastante información más allá de la humedad y la temperatura

, con bastante información más allá de la humedad y la temperatura Con reloj radiocontrolado que se ajusta automáticamente al horario de invierno y verano ❌ LO PEOR Sólo a la venta en tiendas Aldi (sin posibilidad de compra online) 💡 CÓMPRALA SI... la humedad en casa es habitual en tu zona y quieres tenerla controlada en todo momento ⛔ NO LA COMPRES SI... te basta con un higrómetro interior, de esos que se colocan en las habitaciones

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Imágenes | Compradicción, Aldi

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