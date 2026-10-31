Javier Calvo, director de 'La Bola Negra': "Se ha podido hacer con menos de 15 millones de euros porque tiene dos directores"

En una entrevista con CNN en Español, Javier Calvo respondió a la pregunta que más le repiten desde Cannes: cómo una película de época con tres líneas temporales y miles de figurantes ha costado "menos de 15 millones de euros". Su explicación fue que "la han podido hacer entre dos personas". Y eso que la película no es precisamente barata. Repasemos y comparemos cifra a cifra.

Pero cuánto ha costado. La resolución del ICAA que en octubre de 2025 concedió a la película un millón de euros en ayudas generales recoge un presupuesto de 9,9 millones, pero solo contando la parte española. La ficha del catálogo del ICAA atribuye a España el 90% de la coproducción y a Francia el 10%, así que el coste total del film rondaría los 11 millones. Desde ahí, se podría redondear hacia arriba hasta 14 millones al sumar promoción y distribución, o con el cambio de divisa, hablar de 15 millones de dólares, como cuando empezó a distribuirse en Estados Unidos. Calvo apunta a "menos de 15".

Cuánto dinero es. En España, 9,9 millones para producir una película es mucho dinero. El coste medio de un largometraje español de 2024 es de unos 2,8 millones. Solo la parte española de 'La bola negra' multiplica esa media por 3,5. Tampoco todo ese dinero sale del mismo bolsillo. El solicitante de la ayuda es la empresa Los Esquiadores, A.I.E., que concentra el 98,32% de la parte española.

Cuánto dinero gana. Si 'La bola negra' parece una ganga es porque la taquilla ha sido espectacular. Esta semana sumaba 34,3 millones de euros y 5,1 millones de espectadores, convirtiéndose en la cuarta película española más taquillera de la historia en salas nacionales. En Estados Unidos Netflix, que la estrena allí, publicó su taquilla, algo que no hacía con ningún estreno desde hacía diez años, para presumir de un primer fin de semana cifrado en 277.619 dólares en solo cuatro salas.

Por qué es más fácil. Calvo y Ambrossi describen para CNN cómo se hizo un reparto de horas de trabajo. Ambrossi contó que eligieron "uno a uno" a los miles de extras, revisando vídeos y castings, y que mientras él hacía eso Calvo podía preparar con la dirección de fotografía cada jornada. "Un director no puede estar eligiendo miles y miles de extras", dijo.

Lo hacen todo. Los dos, además, producen. La ficha del ICAA acredita a Ambrossi como productor y sitúa entre las productoras a Suma Content Films, la empresa que comparten. Pero la película figura como escrita, dirigida y producida por los dos, es decir, que el multiplicador de Calvo se cuenta en jornadas: dos personas que hacen varias funciones, y que pueden estar en dos sitios a la vez.

Equipo. Curiosamente, no siempre las parejas de directores son contabilizados como una sola cabeza. En Estados Unidos, desde el convenio de 1978, el Sindicato de Directores (DGA) solo admite un director por película, como una forma de protección frente a productores y estrellas. Las excepciones existen, entre ellas los llamados bona fide teams, que el sindicato reserva a quienes ya han dirigido antes y han demostrado funcionar como un solo director. Por ejemplo, hasta 'Ladykillers', en 2004, los hermanos Coen no solicitaron la exención de codirección y Robert Rodriguez abandonó el sindicato para poder acreditar a Frank Miller como codirector de 'Sin City'.

En Xataka | Los Javis dicen que la serie 'La Mesías' no va sobre Flos Mariae. Nosotros tenemos pruebas de lo contrario



































