Parece que han encontrado a la culpable de la rotura de la pantalla de algunos iPhone Duo. Y esto pone la campaña navideña a tiritar

El iPhone Duo se puso a la venta hace justo una semana y no hemos tenido que esperar demasiado para ver los primeros errores. Al margen de apps de terceros sin optimizar, algo lógico y que se irá solucionando, durante el primer fin de semana aparecieron usuarios que compartieron fotos de pantallas rotas en sus dispositivos. Todas tenían el mismo patrón de rotura y pronto se apuntó al mecanismo que podría tener la culpa.

Ahora parece que ya han encontrado esa pieza.

Qué ha pasado. Primero fue en Reddit, pero luego se fue extendiendo. Varios usuarios han reportado que, durante los primeros usos, el flamante iPhone Duo se rompía. Que haya unidades que salgan con fallos de fábrica, da igual que sea una nueva generación o no, es algo habitual porque se fabrican millones y es normal que algunas pasen bajo el radar de las pruebas de calidad, pero aquí el patrón era raro.

Una línea horizontal de píxeles muertos que cruza la parte derecha de la pantalla interior y una línea vertical justo en la bisagra que podía ser más o menos visible, pero que también estaba presente. Lo curioso del asunto es que esa línea horizontal era igual en todos los modelos con la pantalla rota, lo que llevó a pensar que detrás quizá había algo más que un problema de control de calidad en un lote..

La culpable. iFixit pronto hizo un vídeo en el que mostraban, usando radiografías y simulación, la posible pieza culpable. Comentaron que había un refuerzo estructural para mantener la zona central estable cuando extendemos la pantalla, pero que al doblarla, genera una enorme tensión sobre el panel y las conexiones, lo que podía terminar provocando el error.

Ahora, un youtuber surcoreano se ha dejado de radiografías y ha compartido este vídeo en el que podemos ver exactamente la pieza en cuestión:

iFixit ha hecho otro vídeo en el que se apoyan en lo que cuenta ese youtuber y aportan imágenes que muestran cómo, con la pantalla apagada, se puede ver en alguna unidad esa pieza que está causando el error. El medio especialista en reparación de dispositivos ratifica el vídeo del youtuber surcoreano, aportando nuevas simulaciones y escáneres que nos permiten ver el funcionamiento de esa pieza y cómo causa el error.

Prisas. El propio medio comenta que es temprano para hablar de cuántas unidades están afectadas, ya que tampoco es que haya demasiadas en el mercado, y no se aventura a decir que sea un fallo de diseño generalizado como fue el de la Xbox 360 original, el del teclado de mariposa del MacBook 2017 o el del Galaxy Note 7, pero sí que está afectando a cierto número de modelos.

A través de GSM Arena, podemos leer un informe del medio chino Jiemian News en el que un trabajador anónimo de Foxconn comenta que Apple habría reducido sus estándares de inspección de calidad con el objetivo de tener todas las unidades posible a tiempo tanto para el lanzamiento como para una campaña navideña que peligra. Ese empleado también comenta que la línea de producción del iPhone Duo

No es la primera vez que eso de las prisas por sacar el iPhone plegable sale a relucir. A comienzos de septiembre, antes de que se presentara el plegable, desde Nikkei Asia apuntaron que Apple no estaba pudiendo fabricar todos los plegables que quería. De hecho, se decía que no era un problema de diseño o de componentes, sino consecuencia del exigente nivel de calidad autoimpuesto.

Consecuencias. Si se han visto con el agua al cuello es algo que no podemos saber, pero lo cierto es que, si hoy entras en la web de Apple a por un plegable, la fecha que te dan para recogerlo es a meses vista. El 25 de enero, para ser exactos, por lo que se pierden la jugosísima campaña navideña.

Más allá del stock, está la consecuencia más directa, y es la posible crisis reputacional si el número de móviles afectados continúa aumentando. La bisagra es el componente más complejo de un plegable y un fallo de diseño en la misma no es algo que se solucione de la noche a la mañana.

Qué dice Apple. La compañía mantiene el comunicado temprano que hizo a comienzos de semana:

"Somos conscientes de un problema que afecta a la pantalla interior en un pequeño número de unidades del iPhone Duo. Si los usuarios experimentan problemas con la pantalla de su iPhone Duo, deben ponerse en contacto con AppleCare para obtener un reemplazo"

Por nuestra parte, hemos preguntado directamente a Apple debido a la actualización de la información sobre la pieza protagonista de esta historia y actualizaremos tan pronto como tengamos novedades. En nuestro análisis del iPhone Duo no tuvimos ningún problema, pero si estuviera interesado en comprar uno, esperaría a ver qué pasa.

Imagen | 궁금하기 CuriousHagi

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