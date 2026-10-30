El Ayuntamiento de Madrid abre concurso para privatizar por 35 años el auditorio abandonado del parque Juan Carlos I

Ya hay luz verde. O ambar, más bien: el Ayuntamiento de Madrid ha abierto el concurso para entregar en concesión el auditorio del parque Juan Carlos I, el mayor al aire libre de la capital. Han propuesto una fórmula demanial, de 35 años prorrogable a otros cinco más. Es decir, aunque el recinto seguirá siendo de dominio y titularidad pública, lo explotará un operador privado. Ya se intentó en 2021 y no fue a parar a ningún lugar. Esta vez, el plazo de ofertas termina el 24 de noviembre.

Inaugurado en 1992 en un proyecto de Antonio Fernández-Alba, el último concierto de su historia fue el de Guns N’ Roses, en 2006. Desde entonces se ha ido convirtiendo en una reliquia ruinosa. Hace ahora nueve años, en noviembre de 2017, el equipo de Ahora Madrid presionó a la competencia para su rehabilitación. Pero no fue hasta junio de 2021 cuando el Ayuntamiento anunció su estudio de viabilidad y la promesa de reformarlo. Nunca se cumplió: durante 2024 y 2025 llegaron iniciativas privadas, hasta diciembre de ese mismo año, cuando la Junta de Barajas rechazó una propuesta del PSOE para rehabilitarlo y gestionarlo con Madrid Destino.

Qué piden a cambio. Ahora mismo, sobre el papel, el adjudicatario deberá programar al menos un 60% de actividad cultural, deportiva o de ocio para el público general. El 40% restante sería para eventos privados, como congresos o ferias.

Más: tendrá que abrir un espacio de restauración accesible, y podrá levantar edificios nuevos compatibles con la actividad. El pliego exige un informe acústico, pero permite superar los niveles ordinarios de ruido hasta 30 días al año y abrir el parque fuera de su horario habitual. El aforo de referencia (teórico) son 9.813 personas.

El canon. 446.000 euros al año más un 2% por cada año de explotación, esa es la cuota. Según el Ayuntamiento, las obras van a costar al menos 15,7 millones de euros (correrán a cargo del concesionario). Las instalaciones que se van a ceder están valoradas en 35,9 millones. Por comparar, un informe de Patrimonio Cultural que desveló Madridiario cifraba en 5,7 millones la inversión mínima para rehabilitarlo.

Un año de trámites. El Área de Cultura ya había adelantado que el auditorio volvería a usarse. Según la resolución municipal, dos particulares presentaron iniciativas de reforma y explotación, como decíamos al arranque del artículo. La primera del 3 de abril de 2024 preveía 14,6 millones de inversión (o 21,7 millones con equipamiento).

La segunda, del 2 de julio de 2025, hacía una oferta más baja, de 15,9 millones. A falta de pan, ambas fueron valoradas positivamente. En enero de 2026, el BOCM abrió un plazo de 30 días para recibir alternativas, y Somos Madrid contó que había dos ofertas más, de identidad secreta.

Del zombi al “estado aceptable”. Durante años se han publicado reportajes de saqueos, de zonas sin butacas, cables robados, grafitis y vegetación invadiendo los espacios. De las casi 10.000 butacas “solo quedaba una”, documentaba un reportaje de ElEspañol. Los informes del anteproyecto, de los primeros años de Almeida, hablan de un estado de conservación aceptable, con carencias que subsanar y sin daños estructurales importantes. ¿En qué quedamos? En que el diagnóstico exacto depende de qué se mida a día de hoy, ya casi metidos en noviembre de 2027.

Las dos posturas. El Ayuntamiento sostiene que Madrid carece de recintos de entre 5.000 y 10.000 personas sin problemas de ruido para los vecinos. En el parque Tierno Galván, el único comparable, los vecinos llevan un tiempo quejándose de saturación de festivales.

Borja Carabante, delegado de Urbanismo, consideraba una buena noticia este movimiento de explotación. La idea de recuperar un recinto que lleva casi dos décadas sin uso parece lo más inteligente; el interrogante a resolver son las garantías de descanso y medio ambiente. Y Más Madrid calificó de “totalmente intolerable” la gestión privada, al entender que se pierde el control de la programación cultural. La palabra “privatización”, por cierto, es un término que el Ayuntamiento ni usa ni recoge en ningún apartado.

El precedente. Este modelo ya se aplicó en el antiguo IMAX del Tierno Galván, cedido durante 42 años a la multinacional de musicales Stage Entertainment, un gigantesco propietario del espectáculo con regular prensa que ahora mismo tiene los cines en reforma, tras el “extraño” derrumbe de su cúpula central. Aquel cine cerró en 2014 por deudas, y el edificio estuvo años vacío hasta su rehabilitación.

Qué viene ahora. Tras el 24 de noviembre, el Ayuntamiento evaluará las ofertas y adjudicará la concesión final, un proceso del que no consta calendario público. Todavía queda saber cuánto subirá el canon sobre el mínimo y cómo se compaginará el ruido con los vecinos del distrito de Barajas. El auditorio ha cumplido la mayoría de edad (lleva 18 años sin ofrecer ningún espectáculo) y los estudios de acústica. Por comparar, algunas viviendas registraron unos 75 decibelios de media durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 en Madring. El umbral está limitado en 45.

Imagen | Ayuntamiento de Madrid / Flickr

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