Teles, cafeteras, auriculares y más con descuentos de hasta el 70%: los mejores chollos tecnológicos en Amazon hoy, 30 de octubre

Acaba la semana y estamos entrando de lleno en el final de octubre. Si estás pensando en comprar algún dispositivo tecnológico, Amazon tiene algunos con buenos descuentos. Estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 30 de octubre.

Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica Evo por 399 euros: con molinillo integrado y vaporizador.

por 399 euros: con molinillo integrado y vaporizador. Smart TV Sony BRAVIA 2 II 50 pulgadas por 549 euros: con panel Direct LED de 50 pulgadas y Google TV.

50 pulgadas por 549 euros: con panel Direct LED de 50 pulgadas y Google TV. Auriculares inalámbricos Ugreen ClipBuds por 20,99 euros: con Bluetooth 6.0 y batería de hasta 30 horas.

por 20,99 euros: con Bluetooth 6.0 y batería de hasta 30 horas. Barra de sonido TCL S55HE por 89,88 euros: con 220 W de potencia y Dolby Atmos.

por 89,88 euros: con 220 W de potencia y Dolby Atmos. Adaptador inalámbrico para CarPlay y Android Auto Ancvet por 29,99 euros: compatible con WiFi dual.

Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica Evo

Si eres un amante del café y llevas tiempo queriendo comprarte una cafetera superautomática, esta oferta de Amazon te puede interesar. Estamos hablando de la De'Longhi Magnifica Evo, que tiene ahora un descuento de 100 euros y puedes comprar por 399 euros.

Esta cafetera viene con siete recetas preinstaladas y cuenta con molinillo integrado con 13 niveles de molienda y vaporizador de leche automático. Además, ofrece función de limpieza automática de la jarra de leche y la rejilla se puede meter en el lavavajillas.

Smart TV Sony BRAVIA 2 II 50 pulgadas

Ahora que estamos ya en la época de peli, sofá y manta, si estás pensando en renovar la tele de tu salón, esta tele de Sony es una buena opción gracias a este descuento de 450 euros. Su PVP recomendado es de 999 euros, pero ahora puedes llevártela por 549 euros.

Esta smart TV de Sony monta un panel Direct LED de 50 pulgadas con resolución 4K y viene con sistema operativo Google TV (con Google Cast y Google Assistant integrados de serie). Incorpora también el procesador X1. Además, es una consola perfecta para explotar al máximo tu PS5.

Auriculares inalámbricos Ugreen ClipBuds

Los auriculares de clip están de moda. Frente a los modelos caros, Ugreen tiene estos Ugreen ClipBuds, que son más económicos y ahora tienen un descuento del 22% en Amazon. Concretamente, te los puedes llevar por 20,99 euros.

Estos auriculares de clip pesan solo 5,2 gramos, por lo que son muy cómodos de usar durante períodos prolongados de tiempo. Ofrecen sonido espacial inmersivo y reducción de ruido en llamadas gracias a sus cuatro micrófonos. Se conectan mediante Bluetooth 6.0 y su batería dura hasta 30 horas con el estuche de carga.

UGREEN ClipBuds Auriculares Inalámbricos Abierto Bluetooth 6.0 ENC 30H Hoy en Amazon — 20,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Barra de sonido TCL S55HE

Si quieres mejorar el sonido de la tele que tienes en casa sin gastar mucho dinero, Amazon tiene (con un 30% de descuento) esta barra de sonido de 2.1 canales de la firma TCL. Ahora, puedes llevártela por 89,88 euros.

Esta barra de sonido ofrece una potencia de 220 W y viene con subwoofer inalámbrico. Es compatible con Dolby Atmos y DTS Virtual:X y ofrece conectividad Bluetooth 5.3 y HDMI eARC. Además, incorpora seis modos de ecualización de sonido.

Adaptador inalámbrico para CarPlay y Android Auto Ancvet

Si usas CarPlay o Android Auto y estás cansado de tener que enchufar el móvil cada vez que te metes en el coche, este es el adaptador inalámbrico más vendido en Amazon y ahora tiene un 70% de descuento. Su precio recomendado es de 99,99 euros, pero ahora está disponible por 29,99 euros.

Se puede usar tanto con Android Auto como con CarPlay. Es compatible con WiFi de 2,4 y 5 GHz y Bluetooth y se conecta al vehículo mediante USB-A o USB-C. Otra de las cosas por las que destaca es su formato compacto, lo que hace que pase casi desapercibido.

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