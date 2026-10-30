Explicando el mayor 'hackeo' de criptomonedas de la historia: cómo se ha hecho posible lo que parecía imposible

Lo que ha sucedido hace apenas unas horas es inaudito. Un grupo de hackers ha logrado robar aproximadamente 6.360 millones de dólares en criptomonedas de los monederos de Binance. TRM Labs, un laboratorio que se dedica a la inteligencia blockchain, está analizando minuciosamente lo que ha sucedido, y ha identificado transferencias desde varios monederos asociados a Binance hacia direcciones controladas por los atacantes en diez redes blockchain.

Este suceso es asombroso por varios motivos. El más evidente es el valor de las criptodivisas que han sido sustraídas. Y es posible que durante las próximas horas la cifra que he mencionado en el párrafo anterior se incremente. Además, resulta impactante que alguien haya conseguido robar varios miles de millones de dólares de una de las plataformas de criptomonedas más sofisticadas del planeta. Y, para más inri, casi todo el dinero salió en aproximadamente 20 minutos.

Este incidente no ha afectado solo a Bitcoin; también a Ethereum, Tron, Solana y XRP Ledger, entre otras criptos. Y, según TRM Labs, ha sido perpetrado por TraderTraitor, un grupo de hackers de Corea del Norte. Parece que nos hemos sumergido de lleno en la trama de un thriller, pero no. Todo esto es muy real. Y ha sido posible gracias al ingenio. De hecho, los atacantes no han necesitado romper la criptografía que protege los monederos. Con la tecnología actual, romper estos algoritmos mediante fuerza bruta resulta computacionalmente inviable. Lo que han hecho es si cabe más inquietante.

El auténtico protagonista del mayor robo de la historia es un ordenador portátil

Los algoritmos criptográficos de Bitcoin, Ethereum y las demás redes afectadas no han sido vulnerados. Según TRM Labs y Elliptic, la explicación más sólida de este suceso es que los hackers norcoreanos a los que se les atribuye la autoría del robo consiguieron comprometer los sistemas de Binance que permiten autorizar y firmar transacciones. Esta tesis tiene sentido debido a que las transferencias que llevaron a cabo los atacantes eran válidas desde un punto de vista criptográfico, pero no fueron autorizadas por Binance.

Las transferencias que llevaron a cabo los atacantes eran válidas desde un punto de vista criptográfico, pero no fueron autorizadas por Binance

Esto significa que los hackers no han roto la seguridad de la tecnología blockchain; lo que han hecho ha sido transgredir la infraestructura que permite operar sobre ellas. Y para llevarlo a cabo han atacado los hot wallets de Binance, que son monederos conectados a internet que se emplean para administrar las operaciones y atender las retiradas de las criptomonedas. Lo que los diferencia de los cold wallets es que estos últimos mantienen sus claves desconectadas o especialmente protegidas.

La investigación todavía está en marcha, pero los técnicos de Binance sospechan que este robo ha sido posible debido a que los atacantes han conseguido comprometer el ordenador portátil de un ingeniero del área encargada de gestionar y automatizar la infraestructura que permite ejecutar aplicaciones y servicios, conocida como DevOps. Por el momento es solo una hipótesis, pero parece la más plausible en este escenario.

Esto no implica que los hackers se hayan visto obligados a robar físicamente el portátil. La investigación de Binance parece indicar que consiguieron acceder remotamente a este ordenador usando malware o robando credenciales. Después posiblemente lo usaron para acceder a los sistemas internos de Binance, lo que probablemente les permitió alcanzar un contenedor de servicio y enviar órdenes de retirada no autorizadas.

Además, parece que usaron un mecanismo de Ethereum conocido como EIP-7702 para lograr que uno de los monederos de Binance delegase su comportamiento a un contrato inteligente controlado por los atacantes. Todavía hay muchos flecos sueltos, por lo que posiblemente no conoceremos con detalle todo lo que ha sucedido hasta que Binance termine su análisis forense y todas las hipótesis estén respaldadas por evidencias sólidas.

Imagen | Tugay Kocatürk

Más información | TRM Labs | Elliptic

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