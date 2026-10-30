Meta, Google y Amazon podían permitirse derrochar en IA cuando el negocio iba bien. Google acaba de descubrir qué pasa cuando no

Tres de las empresas más rentables del mundo acaban de pasar por una temporada de resultados floja, flojísima. Y precisamente los negocios que las hicieron ricas no son el verdadero problema. Alphabet (matriz de Google) lleva perdidos más de 500.000 millones de dólares en valor de mercado en un solo día, y Meta y Amazon también han visto caer sus acciones tras presentar informes. El hilo conductor son las sumas masivas de dinero que están destinando a la inteligencia artificial.

Por qué importa. Durante años, las Big Tech fueron la apuesta más segura del mercado porque generaban montañas de efectivo. No me malinterpretes, lo siguen generando. Pero ahora, la carrera de la IA se está comiendo ese efectivo, y los inversores se preguntan cuánto tiempo podrán seguir financiándola. Se proyecta que Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta gasten muy por encima de los 700.000 millones de dólares este año en centros de datos, chips y redes, según comparten desde Reuters.

Los números. Según el informe del último trimestre financiero de Alphabet, los ingresos aumentaron un 25% hasta los 127.600 millones de dólares, y los ingresos de Google Cloud han conseguido generar más del doble que los del mismo periodo del año anterior, alcanzando casi los 31.000 millones de dólares. Visto así, parece que todo bien. Pero aún así, las acciones cayeron casi un 13% el jueves, y el valor de la compañía descendió de 3,97 billones de dólares a 3,46 billones de dólares. De un plumazo.

Dos problemas explican el porqué:

La búsqueda se está desacelerando. En el mismo informe se especifica que la publicidad en Google Search creció un 12% interanual, por debajo del 17% del segundo trimestre y del 19% del primero. En total, este trimestre Alphabet ha generado 82.000 millones de dólares en ingresos publicitarios, una cifra por debajo de las expectativas de Wall Street, que eran de 83.400 millones de dólares, según Reuters.

En el mismo informe se especifica que la publicidad en Google Search creció un 12% interanual, por debajo del 17% del segundo trimestre y del 19% del primero. En total, este trimestre Alphabet ha generado 82.000 millones de dólares en ingresos publicitarios, una cifra por debajo de las expectativas de Wall Street, que eran de 83.400 millones de dólares, según Reuters. Flujo de caja negativo. Alphabet registró un flujo de caja libre negativo de 9.100 millones de dólares, su segundo trimestre negativo consecutivo tras décadas de férreos ingresos. El flujo de caja libre es lo que queda después de que una empresa paga sus operaciones e inversiones. Que sea negativo indica que está gastando más de lo que ingresa. Y ya te puedes imaginar por qué el gasto supera los ingresos: IA.

La IA se come el negocio. El director comercial de Google, Philipp Schindler, achacaba la desaceleración de los anuncios en las búsquedas en parte a un mayor uso del Modo IA, la versión de búsqueda al estilo de chatbot que Google todavía está averiguando cómo monetizar, según comparten desde Reuters. En otras palabras, la inteligencia artificial que Google está construyendo parece estar debilitando el producto que la financia.

Meta y Amazon. Mismo patrón:

Meta. Las acciones cayeron casi un 7% después de que la empresa informara de un flujo de caja libre negativo de 2.120 millones de dólares y elevara la previsión de gasto de capital para 2026 a un rango de entre 135.000 millones y 145.000 millones de dólares, según cuenta CNBC. Y mal asunto para los mercados de crédito, pues ahora el coste de asegurar la deuda de Meta en caso de impago alcanzaba un máximo histórico. Eso sí, los ingresos fueron sólidos, con un aumento del 26% hasta los 64.600 millones de dólares.

Las acciones cayeron casi un 7% después de que la empresa informara de un flujo de caja libre negativo de 2.120 millones de dólares y elevara la previsión de gasto de capital para 2026 a un rango de entre 135.000 millones y 145.000 millones de dólares, según cuenta CNBC. Y mal asunto para los mercados de crédito, pues ahora el coste de asegurar la deuda de Meta en caso de impago alcanzaba un máximo histórico. Eso sí, los ingresos fueron sólidos, con un aumento del 26% hasta los 64.600 millones de dólares. Amazon. Según el último informe, las ventas crecieron un 11% hasta los 201.000 millones de dólares, pero su flujo de caja de 42.000 millones de dólares también fue negativo. Las acciones cayeron un 6% en las operaciones fuera de horario. Su CEO, Andy Jassy, defendía el gasto argumentando que Amazon tiene dos negocios potenciales de un billón de dólares, y señaló sus chips internos y su plataforma de IA Bedrock. Admite que "sería más cómodo" si los costes se repartieran a lo largo de 25 años, pero dijo que “ese no es el mundo en el que vivimos".

Menos mal que está la nube. Es el único lugar donde el dinero está regresando claramente en la mayoría de grandes tecnológicas. En el caso de Alphabet, la cartera de pedidos de Google Cloud ha alcanzado los 561.000 millones de dólares. Y sobre el gasto en IA, el problema para estas empresas es que hay cierto escepticismo en el mercado, pues construir capacidad hoy no garantiza que la demanda la cubra mañana. Y Alphabet ya ha declarado que su gasto de capital para 2027 aumentará significativamente, desde los 195.000 millones a 205.000 millones de dólares.

Microsoft. Ha sido la única empresa de las cuatro grandes que, en cierta medida, ha parado la debacle. Y es que tal y como contábamos recientemente, sus ingresos aumentaron casi un 20% hasta los 92.000 millones de dólares, Azure creció un 48% y el flujo de caja libre (muy positivo) alcanzó los 19.600 millones de dólares, unos 1.000 millones por encima de las previsiones. Reuters afirma que las acciones subieron más de un 5% en las operaciones fuera de horario, aunque al día siguiente cayeron un 1%.

Imagen | Xataka con Magnific

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