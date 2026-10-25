He probado el Honor Robot Phone con su cámara robotizada y estas son las ocho cosas donde más se diferencia del resto

El Honor Robot Phone es un móvil normal. Al menos en apariencia. Lo especial comienza cuando uno abre la app de cámara, pulsa el botón de desplegar el gimbal y de repente sale una cámara mecánica de la parte trasera. Una de 200 megapíxeles y con funciones de seguimiento automático.

Mi compañera Eva ya pudo probar este dispositivo y coincido plenamente con su conclusión: se le puede sacar mucho partido. Eso sí, con asteriscos, ya que lo veo más como un dispositivo de nicho. Y, aparte, no se vende en España, ni tampoco me han podido confirmar que vaya a llegar en esta primera generación. Por suerte, sí he podido probarlo para comprobar su potencial.





Te analiza el outfit

Imagen: Xataka

¿Que no sabes si vas bien conjuntado? ¿Dudas de si esa gorra es apropiada para una cena formal? Nuevamente Yoyo y la cámara pueden ser aliados para decidir si tu estilo es adecuado para cada ocasión. Basta con pedirle que analice tu outfit para que la cámara te enfoque y Yoyo te dé su opinión. Una especie de asesor de imagen que llevas en el bolsillo.

Eso sí, debo decir que aquí he tenido resultados mixtos. No sé si es porque el móvil únicamente funciona en inglés y chino y no he logrado dar con el comando exacto, pero hay veces que no termina de entender lo que se pregunta.

Los hombres no sabemos posar

Pido perdón por generalizar, pero últimamente he compartido mucho esta opinión extendida de que los hombres no sabemos cómo posar en una foto (de hecho, hay hasta estudios que hablan de ello). Que si dónde pongo esta mano, que si giro o no el cuello, que si sonrío con dientes o sin... El Robot Phone también tiene un truco para eso.

Dentro de los ajustes de la cámara aparecen una serie de plantillas que no solo nos inspiran visualmente, sino que también añaden guías en la interfaz para colocarnos correctamente. Por ejemplo, podemos ver cómo colocar los brazos, hacia dónde mirar o qué postura adoptar para conseguir una pose más natural siguiendo las reglas básicas de encuadre de las fotografías.

¡Mira esta receta!

Estoy lejísimos de ser un chef profesional, pero últimamente estoy empezando a elaborar recetas nuevas cada semana y más de una vez tengo algún familiar o amigo que me pregunta cómo lo he hecho. Ahora sé que con el Robot Phone de Honor puedo ponerme en la piel Karlos Arguiñano (salvando las distancias) y grabar mis recetas paso a paso sin tener que estar pendiente del móvil.

La cámara me sigue mientras preparo los ingredientes y me muevo por la cocina, manteniéndome en el encuadre sin necesidad de tocar el teléfono. Así puedo compartir la receta sin pedirle a nadie que me grabe ni repetir tomas porque me he salido del plano.

Ideal para los videoblogs

Este es uno de los aspectos por los que considero que es un producto de nicho, ya que no todo el mundo necesita grabarse mientras camina. Es una función que difícilmente justifica por sí sola la compra de un móvil, pero que puede marcar la diferencia para quienes sí crean contenido.

Imagen: Xataka

No obstante, sea uno creador de contenido con millones de seguidores o tenga una cuenta más modesta, el Robot Phone puede ser de utilidad para grabar vídeos por la calle.

El típico contenido en el que el creador va hablando mientras pasea se puede hacer fácilmente con la cámara robotizada de este móvil, la cual te irá siguiendo para ponerte siempre en el centro.

Funciona incluso si no eres tú el que sale, sino el que graba a otra persona, ya que la mantendrá siempre centrada sin que tengas que mover el móvil. De hecho, una de mis pruebas fue la de llevar el móvil en la mano en una posición normal (como si estuviese leyendo un whatsapp) y la cámara se enderezó sola para encuadrar a la persona a la que estaba grabando.

Tremenda estabilización para vídeo

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Más allá de tener una cámara capaz de girar en prácticamente todos los ángulos, es interesante que también sea estable. Y lo es. He podido ponerlo a prueba comparándolo con un iPhone 18 Pro y una Osmo Pocket 3 y he comprobado que estabiliza de cine (casi literalmente).

Da igual que vaya caminando rápido, dando pequeños saltos e incluso moviendo a propósito el móvil para intentar ponérselo difícil a la cámara robótica. El resultado, aunque no sea perfectísimo, mantiene el plano estable.

Dispara con solo una sonrisa

Imagen: Xataka

Hay quien dice que la sonrisa es el mayor poder del ser humano. Y bueno, no sé si es cierto en todas las circunstancias, pero sí desde luego con el Robot Phone. Con su función de seguimiento y la IA, podemos colocarlo en un soporte para hacernos una foto, alejarnos, posar y activar el disparo de una foto con solo sonreír (el móvil detecta las sonrisas como activadoras).

Sobrado en opciones de grabación 'pro'

Imagen: Xataka

Preguntando a compañeras expertas en grabación de vídeo sobre las opciones de este Robot Phone, coinciden en señalarme que es el smartphone con mayor número de ajustes que han visto nunca. Sobre todo en formato LOG.

En esta modalidad, pensada para para conservar más información de luces, sombras y color para editar el vídeo después, el Honor Robot Phone dispone de multitud de ajustes similares a los de una cámara profesional de vídeo, como por ejemplo grabar en ARRI LogC3 a 10 bits y 4:2:2 o trabajar con el espacio de color ARRI Wide Mamut 3.

¿Quién paga la cena?

Algunos grupos de amigo han hecho suya la tendencia del "juego de las tarjetas" para ver quién paga la cuenta en un restaurante. Básicamente consiste en dejar todas las tarjetas bancarias sobre la mesa y que el camarero escoja una al azar para decidir quién paga la cuenta. Pues con este Robot Phone no hace falta molestar al camarero.

En una funcionalidad en la que interviene Yoyo (el asistente de IA del dispositivo) y la cámara robotizada, el teléfono hace un barrido de todos los comensales y toma una fotografía al azar de alguno de ellos. El que escoge será el que pague la cena.

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Honor. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.