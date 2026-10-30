Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro, análisis: este aspirador con vapor fulmina las manchas difíciles, y ya no necesito fregona

Está claro que si quieres aspirar con el mínimo esfuerzo, lo mejor es un robot aspirador. Pero si quieres que llegue a todas las esquinas e incida donde sea necesario, desgraciadamente todavía la mejor solución es hacerlo tú. La buena noticia es que puedes aspirar y fregar a la vez gracias a esos aspiradores - fregadores inalámbricos que poco a poco van apareciendo en el mercado.

Ahora bien, ¿qué pasa si tu suelo tiene muchas, muchas manchas? Entonces el fantasma de la vieja fregona aparece en tus sueños porque a la hora de la verdad, no hay nada como la fuerza humana, el agua caliente y el detergente. Pues bien, la china Tineco (del ecosistema de Ecovacs) tiene una propuesta diferente: eliminar esas manchas rebeldes con vapor. Hemos probado el Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro y esta ha sido nuestra experiencia.

✅ Cómpralo si...

Tienes una casa grande.

Tu suelo es de baldosa y suele mancharse.

Quieres aspirar y fregar a la vez.

❌ No lo compres si...

Tienes suelo de madera.

Quieres un dispositivo de limpieza liviano.

Tu presupuesto es ajustado.

Lo esencial en 30 segundos

El Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro es una fregona inalámbrica que, además de aspirar y fregar simultáneamente, usa vapor para una limpieza más higiénica y profunda. Vaya por delante que es una función extra que no tienes que usar si no necesitas, pero qué bien viene en la cocina, donde se caen (y se quedan pegados) restos en el suelo más veces de las que me gustaría.

Pese a que tiene más funciones (modo silencioso, reverso, auto, vapor y max) de lo habitual, usarlo es increíblemente intuitivo: poner la base en un sitio con un enchufe cerca, llenar el depósito de agua limpia que encontrarás en el cabezal y si eso, echarle algo de producto de limpieza (spoiler: no viene incluido y en ocasiones no hará falta). A partir de aquí, pulsar el botón de encendido y deslizar.

De una pasada aspira y friega, lo que te permite ahorrar tiempo en el proceso de limpieza de casa. La potencia no es un problema y eso que yo vivo en un piso con dos perras de más de 30 kg, aunque cuando algún pelo resiste el proceso y se queda adherido (por la humedad), no es lo más agradable del mundo. Lo bueno es que al terminar vuelve la simplicidad: colocas el dispositivo en la base, le das a un botón y en unos minutos se queda limpio para la siguiente vez que lo necesites.

Nuestra experiencia con el Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro

Un gran diseño, literal. Este Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro es visualmente llamativo, con acabados que simulan el metal, aros de luz y una soberbia pantalla a color con la que saber cuánta batería queda o qué modo estás usando. En la empuñadura tiene los botones necesarios para controlarlo a una mano y como el depósito lo tiene en el cabezal, ayuda a distribuir el peso. Y es que el hándicap de un aspirador fregador siempre es el diseño: si es liviano y pequeño, tendrás que vaciar y llenar el depósito (de agua sucia y agua limpia) a menudo. Si es voluminoso, moverlo cuesta.

Este Tineco quiere tenerlo todo y la verdad, se acerca: me da para limpiar mi casa completa y aún me sobra. Eso sí, no es pequeño y tampoco se siente ligero en mano, ya que desplazarlo cuesta un poco. Y si a mí me cuesta, a mi madre, que ya ronda los 70 y tiene algún que otro achaque, directamente le resultaría molesto. Por otro lado, tiene un rodillo bastante ancho (26 cm) con el que ahorrar pasadas, pero inevitablemente hay sitios por donde no cabe y si no cabe, no limpia. Lo bueno es que puedes ponerlo completamente en horizontal y si cabe, lo puedes meter a fondo. Un detalle que he agradecido mucho: viene con luz en el cabezal, ideal para detectar manchas y suciedad.

Extremadamente fácil de usar. Es cierto que viene con una app que puede servir para disponer de más información del dispositivo, pero es totalmente prescindible porque bueno, aunque puedes cambiar el modo de funcionamiento, no es un robot aspirador que funcione solo y ya que lo tienes en la mano, lo vas cambiando tú con el dedo. Así, con un toque puedes ir pasando del modo silencioso al máximo o activar el modo vapor, pero mi recomendación es que pongas el modo automático (así es el dispositivo el que elije velocidad de giro y humedad) y te olvides... salvo que haya una mancha difícil que se resista. Entonces pasa al modo manual y activa el vapor.

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Marca la diferencia en limpieza. Donde verdaderamente me ha sorprendido es limpiando. Su rodillo va girando y humedeciéndose constantemente, mientras que esa pletina de goma que tiene en el extremo retira el exceso y la envía al depósito. Además, va succionando. Eso sí, ni se te ocurra usarla con alfombras porque algo las va a mojar. Asimismo, cuenta con una función de giro inverso que hace lo que promete, lo que en la práctica supone "frotar" un poco más. Pero vamos a lo más importante: su apellido "Steam" (vapor). Cuando una mancha se resiste, acostumbramos a apretar más y dar más pasadas, lo que al final implica mojar más el suelo, pero este Tineco lo resuelve aplicando vapor. Así limpia más y mejor y no hace falta productos de limpieza para higienizar el suelo. Y lo mejor: no deja el suelo encharcado. He probado con manchas de café bien resecas y mano de santo.

Maldito (pero escaso) mantenimiento. Esa base minimalista permite la limpieza en dos versiones: una más rápida y bastante ruidosa (sobre todo el secado), te recomiendo que no lo pongas a la hora de la siesta o mientras ves la tele u otra más lenta pero más silenciosa. Pero hay algo de lo que la autolimpieza no te libra de vez en cuando: vaciar el depósito de agua sucia y no es nada agradable. Sí, tirar de la pestaña y extraerlo es fácil, pero esa mezcla de agua sucia con restos aspirados huele fatal y retirar el filtro y darle con la escobilla no es agradable, tanto por el olor como porque alguna gota se puede escapar. Por otro lado, la forma de rellenar el depósito de agua limpia, en el lateral, tampoco es la mejor y desde luego, no la más cómoda. Alguna que otra vez se me ha caído algo.

Tremenda batería. Como ya he mencionado antes, el modo más recomendable en términos de comodidad y eficiencia es el auto, el que más he usado. Tengo un piso de unos 70 metros cuadrados y usando el automático, apenas he gastado un 10% de batería para limpiarlo al completo en menos de 10 minutos. Obviamente no será lo mismo una casa muy sucia que otra que no, pero tiene batería para rato. Con el modo max, he gastado un 21 % para limpiar todo el piso. Entre lo bien que dosifica el agua y el tamaño de su depósito, la pericia del modo auto, lo grande de su rodillo y su batería, está claro que da la talla en casas grandes. Por cierto, si se queda sin batería también se carga moderadamente rápido.

Ficha técnica del Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro



Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Limpieza 22.000 Pa y 30N de presión de rodillo (26 cm)

Vapor de agua a 160 ℃

ReverseScrub dimensiones y PESO 267 x 245 x 1110 mm 6,2 kg

Mantenimiento Lavado y secado automático del rodillo a 85 °C en la base DEPóSITOS Agua limpia: 880 ml

Agua sucia: 800 ml Autonomía Hasta 90 minutos (75 min en modo auto)

Carga rápida a 2A (210 min) Conectividad Sí, Wi-Fi. Qué viene en la caja base de carga, cepillo de limpieza, mango, cuerpo principal, cepillo y filtro de repuesto PRECIO 799 euros

Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro, la opinión de Xataka

Si hablamos estrictamente de calidad de limpieza en términos de higiene y desaparición de manchas, el dispositivo de Tineco es probablemente el mejor que hemos probado. No es el más ligero, tampoco el más ergonómico y desde luego, tienes que trabajar más que con un robot aspirador, pero poder aspirar y fregar a la vez y además hacerlo rápido y bien es su mejor baza.

No obstante, no va a jubilar ni a la escoba ni a la fregona porque habrá espacios donde no quepa y tengas que tirar de esos clásicos. Probablemente el mayor hándicap que he encontrado en el Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro es precisamente su manejabilidad: soy moderadamente joven y estoy moderadamente en forma y aún así, a ratos me ha resultado algo incómodo. Por otro lado, el mantenimiento sigue siendo poco agradable, aunque esto no es tanto cuestión del modelo en concreto sino del tipo de dispositivo en sí: hace falta darle una vuelta más para hacerlo más grato.

¿Lo recomiendo?

Si tienes una casa grande, con suelo de baldosa y suele mancharse mucho, ya sea porque tienes peques en casa, mascotas o tendencia a los accidentes (aquí escuchamos pero no juzgamos), es una opción de lo más efectiva para limpiar (aspirar y fregar) de una pasada incluso manchas difíciles siempre y cuando el presupuesto no sea problema. Eso sí, ese gran cabezal rinde mejor en espacios grandes que en estrecheces o esquinas, donde probablemente no entre.

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Tineco. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imágenes | Xataka