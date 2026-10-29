Los familiares de las víctimas de Urda están recibiendo SMS falsos sobre la identificación de los fallecidos

Mientras continúan los trabajos para identificar a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, algunos familiares de posibles víctimas mortales han recibido SMS falsos en los que alguien se hace pasar por la Guardia Civil. Los mensajes informan de supuestas identificaciones, pero el instituto armado ha desmentido que los envíe y ha aclarado que estas comunicaciones se realizan siempre en persona.

La aclaración va más allá de los SMS denunciados por las familias. En un vídeo publicado en sus canales oficiales, uno de sus portavoces explica que las identificaciones se comunican "de forma presencial y personal, nunca vía mensajes de texto, WhatsApp o llamada telefónica". Es decir, tampoco una llamada o un WhatsApp constituyen vías válidas para recibir esta información.

La Guardia Civil ha advertido de los SMS falsos enviados a familiares de las víctimas de Urda | Imagen: Guardia Civil

La advertencia no procede únicamente de la Guardia Civil. El Centro de Integración de Datos (CID), formado por especialistas forenses y miembros de los cuerpos de seguridad, también ha alertado de esta suplantación. En un comunicado difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el organismo pide a los posibles afectados que no den credibilidad a estas comunicaciones.

El comunicado oficial que advierte de la suplantación de la Guardia Civil tras el accidente de Urda | Imagen: CID / TSJCLM

Para facilitar este proceso, la Guardia Civil ha solicitado la colaboración de los familiares de primer grado de las personas desaparecidas. En las oficinas habilitadas pueden aportar información y muestras de ADN que ayuden a establecer la identidad de las víctimas. La institución ha pedido que acudan lo antes posible para agilizar los trabajos y ha precisado que, si ya han facilitado sus datos en estas dependencias, serán los agentes quienes se pondrán en contacto con ellos cuando tengan noticias.

La suplantación de una institución mediante mensajes de texto recuerda a una práctica conocida en ciberseguridad como smishing. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explica que esta modalidad de fraude busca obtener información o comprometer dispositivos. En el caso de Urda, sin embargo, lo confirmado es la suplantación de la Guardia Civil para comunicar supuestas identificaciones. No han trascendido demasiados detalles sobre el contenido de los mensajes ni se conoce quién está detrás de estas comunicaciones o cómo ha conseguido los números de teléfono de los familiares.

Los familiares que necesiten información pueden acudir directamente a las dependencias habilitadas por la Guardia Civil en cuatro ciudades: Madrid, en Batalla del Salado, 32; Sevilla, en avenida de la Borbolla, 8; Córdoba, con entrada por avenida de los Mozárabes; y Toledo, en avenida Barber, 42. Además, existen cuatro teléfonos de asistencia: el 062 de la Guardia Civil, el 900 122 112 del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha, el 900 10 10 20 de Renfe y el 900 001 403 de Iryo. Todos ellos son canales de información y ayuda, no vías para notificar identificaciones.

Imágenes | Captura de pantalla Guardia Civil | CID

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