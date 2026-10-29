Un nuevo gameplay de GTA VI se cuela en South Park para demostrarnos que podremos usar caca de perro como arma

Un perro cagando en la playa. Ese ha sido el momento protagonista del último gameplay de Grand Theft Auto VI, el videojuego más esperado de todos los tiempos. Lo curioso es que Rockstar no ha publicado el vídeo sin más en sus redes sociales o YouTube, sino que este fragmento nunca visto del juego ha aparecido en el último capítulo de South Park estrenado esta noche.

El clip muestra a Jason Duval, uno de los protagonistas del juego, en una playa abarrotada, además del susodicho perro haciendo sus necesidades. En los créditos del episodio agradecen a Rockstar Games por proporcionar las imágenes, así que sí, es real.

Empieza el gran marketing de GTA VI. Hasta ahora Rockstar ha sido bastante selectiva sobre cómo muestra GTA 6. Varios tráileres y el vistazo extendido de Netflix nos han dado una idea bastante amplia de qué nos podemos esperar del juego. Ahora además comenzaremos a ver cosas del juego fuera de los canales principales de Rockstar, y la sorpresa en el capítulo de South Park es el perfecto ejemplo de ello. El clip llega a pocas semanas antes del lanzamiento, previsto para el próximo 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

En detalle. La escena es breve y deliberadamente burda. Un perro hace sus necesidades en la playa, y su dueño se dispone a limpiarlas. Entonces, Jason le lanza algo al hombre, y cuando el personaje se gira para enfrentarse a él, Jason coge los excrementos del perro y le golpea con ellos. Así que sí, todo apunta a que los jugadores vamos a poder recoger los excrementos de perro, pero también se pueden usar como arma.

La broma es tonta, pero las imágenes dicen bastante sobre las ambiciones técnicas del juego. Y es que además del momento del perro, equivalente a la animación de los testículos de los caballos en Red Dead Redemption 2, destaca la densidad de la playa, con muchos NPCs de diferentes tipos de cuerpo, sus reacciones, o detalles como las huellas dejadas en la arena. Esos son precisamente los tipos de sistemas sobre los que Rockstar ha construido su reputación.

Un gag recurrente. Esta no es la primera vez que la serie apunta al juego. Y es que la temporada actual de South Park ha tratado repetidamente el lanzamiento de GTA 6 como el momento en que "las cosas mejorarán" en EEUU, un dardo al clima nacional de cara a las elecciones del 3 de noviembre. En otro episodio también se mostró un cartel publicitario del juego.

Ya mismo. Rockstar además ha publicado recientemente decenas de nuevas capturas y también han surgido detalles sobre el tamaño del mapa. Está claro que Rockstar está entrando en esa fase en la que vamos a ver cosas del juego hasta en la sopa, así que solo queda esperar sentados y disfrutar.

Imágenes | Edge Magazine, Rockstar Games

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