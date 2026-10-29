El misterio de las ITS en España: las infecciones  de transmisión sexual dan un frenazo brusco tras años desbocadas

Las enfermedades de transmisión sexual son un problema de salud pública de primer nivel, y durante casi una década las gráficas de evolución nos mostraban cómo no paraban de aumentar año tras año con un importante incremento tras el fin de las restricciones de la pandemia. Sin embargo, los últimos datos que tenemos encima de la mesa muestran un escenario mucho más positivo con un frenazo a este incremento.

El informe elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III muestra una ralentización evidente en el incremento de estas infecciones. Pero, por desgracia, esto no es una victoria, sino que todavía queda ver cómo evoluciona con el paso del tiempo para saber si efectivamente estamos ante una curva mucho más plana.

Las cifras apuntan a que con los datos cerrados de 2025 se han notificado 37.467 casos de gonorrea, que es un dato prácticamente idéntico al de 2024, cuando se informaron 37.457 casos. Y para poner en perspectiva este frenazo, podemos ver que entre 2020 y 2023 la tasa de gonorrea crecía a un ritmo del 36 % anual. Ahora se ha estabilizado en un porcentaje de cambio del 3,5 % con un perfil mayoritariamente de hombres con una edad media de 32 años.

Por otro lado, la clamidia se sigue manteniendo como la ITS más prevalente en nuestro medio con 44.511 casos notificados y un crecimiento interanual que ha caído al 2,9 % frente al 11 % de subida que se experimentó al año anterior.

Hay algunos problemas. Aunque sobre el papel todo pinta bastante bien, debemos saber que hay un retraso en la consolidación de los datos. Esto quiere decir que las cifras epidemiológicas son prácticamente entes vivos que van variando bastante, como ocurrió en el informe anterior, que cifraba los casos de gonorrea en 37.527, pero ahora se ha corregido con 37.457 casos.

El segundo matiz importante es la geografía, ya que, por ejemplo, la caída del linfogranuloma venéreo no es un fenómeno nacional, sino que es bastante local al estar asociado a un desplome que se ha registrado en Cataluña, donde se han pasado de 811 casos a solo 484. Esto no es lo mismo que ocurrió en Madrid, donde los casos han incrementado en casi 200.

De manera internacional. La situación en España es un extraño punto intermedio cuando miramos el panorama exterior, puesto que en Europa se están batiendo récords históricos. En concreto, los últimos daños recogen 106.000 casos de gonorrea, que suponen un incremento del 303 % con respecto al año pasado.

Por otro lado, Estados Unidos vive la situación inversa al ver cómo los casos de clamidia, gonorrea y sífilis bajaron un 9 %. Y aquí ya hablamos de algo más consolidado, puesto que es el tercer año consecutivo en el que se ha dado un descenso así.

¿Por qué? El comportamiento de las ITS en los últimos cinco años ha sido objeto de intenso debate en revistas médicas, y lo que ha quedado claro es que la caída de casos que se vio en 2020 fue un mero espejismo causado por el confinamiento y la falta de cribados. Pero lo más importante es que, ante este panorama, España se va rearmando con la investigación de nuevas herramientas como, por ejemplo, DoxyPEP, que es una profilaxis postexposición para evitar la contracción de ITS bacterianas.

El VIH también está viendo ralentizada su incidencia gracias a la implantación de los tratamientos antirretrovirales universales y el despliegue de la PrEP, que han sido determinantes para frenar la transmisión comunitaria. El problema que tenemos es que se está diagnosticando tarde y esto implica tanto que la persona desconozca su verdadero estado de salud como que aumente la morbilidad o el desarrollo de infecciones oportunistas.

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