La solución de Lidl (por 16,99 euros) para controlar tus dispositivos en casa desde el sofá y sin depender del WiFi

No siempre hace falta llenar la casa de aplicaciones, crear cuentas de usuario o pelearse con el router para poder automatizar la iluminación o los pequeños electrodomésticos del hogar. Si buscas una opción sencilla, directa y sin configuraciones complejas, el kit de interruptores inalámbricos Tronic de Lidl es una buena solución. Su precio es de 16,99 euros.

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Si no llegas a tiempo para conseguir este producto de Lidl, en Amazon tienes también una alternativa económica que podría interesarte. Se trata de este pack de tres enchufes con mando de Unitec, que está disponible por 15,59 euros.

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Funcionan mediante radiofrecuencia para encender y apagar tus dispositivos

La gran ventaja de este kit de enchufes inalámbricos es que funcionan mediante radiofrecuencia, lo que significa que no dependen de la red WiFi de tu casa ni de asistentes de voz (como si lo hacen los enchufes inteligentes). Tan solo necesitas conectar los receptores a las tomas de corriente que desees para empezar a controlar la corriente de forma inalámbrica desde su mando a distancia.

Se comercializa en una variante de interior de cinco piezas (cuatro enchufes inalámbricos y un mando a distancia) y una variante de exterior de tres piezas (dos enchufes inalámbricos con protección más el mando a distancia). Aunque, en estos momentos, la versión para exterior está agotada.

Cada enchufe admite una carga máxima de hasta 3.680 W, lo que te permite conectar sin problema desde lámparas de pie hasta calefactores, pasando por guirnaldas de luces o pequeños electrodomésticos, como por ejemplo la cafetera.

La opción de interior cuenta con obturadores de protección infantil, mientras que el modelo de exterior (aunque recordemos que no está disponible en estos momentos), incluye tapas con cierre automático para proteger los enchufes de la humedad y la intemperie.

Otra de las cosas que se pueden destacar de este kit de enchufes inalámbricos es que se colocan sin obras ni instalaciones, por lo que resultan ideales para evitar hacer rozas en la pared o instalar interruptores adicionales en zonas de difícil acceso como pasillos, terrazas o caminos de jardín.

⚡ EN RESUMEN: kit de interruptores inalámbricos Tronic en lidl ✅ LO MEJOR Sin depender de WiFi ni apps: funciona directamente por radiofrecuencia con su propio mando a distancia. No requiere red inalámbrica, contraseñas, registros de usuario ni configuraciones en el móvil.

funciona directamente por radiofrecuencia con su propio mando a distancia. No requiere red inalámbrica, contraseñas, registros de usuario ni configuraciones en el móvil. Gran potencia admitida: soporta hasta 3680 W de carga máxima, lo que permite conectar con total seguridad desde lámparas hasta estufas o pequeños electrodomésticos. ❌ LO PEOR Alcance limitado por radiofrecuencia... Al no ser un sistema inteligente por internet, el mando tiene un radio de acción limitado y paredes muy gruesas o la distancia excesiva pueden interferir en la señal.

Al no ser un sistema inteligente por internet, el mando tiene un radio de acción limitado y paredes muy gruesas o la distancia excesiva pueden interferir en la señal. Ocupa espacio en el enchufe... Al tratarse de adaptadores o enchufes intermediarios, sobresaltan de la pared y pueden bloquear enchufes contiguos según cómo estén distribuidos. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres la comodidad de encender o apagar tus dispositivos pulsando un simple botón en un mando tradicional, sin lidiar con apps ni redes WiFi. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un entusiasta del hogar conectado y tu objetivo es integrar los enchufes en ecosistemas domóticos avanzados, controlarlos por voz con asistentes virtuales o automatizarlos mediatne rutinas horarias a través del móvil, este sistema se te quedará corto.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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