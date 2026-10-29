La memoria se convierte en el cuello de botella (y en el gran negocio) de la IA: SK Hynix incrementa un 632% su beneficio operativo

SK Hynix acaba de registrar el trimestre más importante de su historia, todo mientras afirma que la escasez de memoria está lejos de terminar. El beneficio operativo de julio a septiembre alcanzó los 83,33 billones de wones (unos 55.610 millones de euros), superando significativamente las previsiones de los analistas. Otro dato: sus ingresos han superado en un trimestre la barrera de los 100 billones de wones por primera vez. Los inversores no pueden hacer otra cosa que frotarse las manos. Para los consumidores, es otra historia.

Sin freno. SK Hynix es líder del mercado en memoria de gran ancho de banda (HBM), junto a Samsung y Micron. Estos son básicamente los chips que se sitúan junto a los procesadores de IA para acelerar grandes cargas computacionales. Según Reuters, la empresa posee casi la mitad de la cuota de dicho mercado, y es una de las empresas más importantes que suministra a Nvidia. Por lo tanto, sus cifras son un indicador bastante útil sobre cómo se sostiene el gasto en infraestructura para IA.

Estos datos llegan en un momento de nerviosismo, pues las acciones se han más que duplicado este año, pero se han reducido aproximadamente a la mitad desde su récord de junio, ya que los inversores están con la mosca detrás de la oreja sobre cuánto tiempo puede durar eso de seguir invirtiendo en IA.

En cifras. El beneficio operativo aumentó aproximadamente un 38% respecto al trimestre anterior y más de siete veces en comparación con el año anterior, es decir, un 632%. Aquí algunos datos:

Los ingresos aumentaron alrededor de un 32% en el trimestre y un 328% interanual.

El margen operativo alcanza un récord del 79,7%. Se alinean con Micron, que informaba de un margen del 80,7% el trimestre pasado, tal y como comparten desde el Financial Times.

El beneficio neto se situó en 39,78 billones de wones (unos 26.562 millones de euros), lo que supone una caída de casi el 58% respecto al trimestre anterior. El segundo trimestre tuvo truco, porque se impulsó en el repunte del precio de las acciones de Kioxia, fabricante japonés de memorias en el que SK Hynix posee una participación.

El precio de la memoria. La gigantesca demanda de memoria para los centros de datos de IA ha roto prácticamente toda la cadena de suministro tecnológica, con precios absurdamente altos y un gran volumen de suministro reservado por parte de las grandes tecnologías y laboratorios de IA para los próximos años.

Según CNBC, los precios medios de venta de memoria DRAM han aumentado alrededor de un 20% respecto al trimestre anterior, mientras que los envíos de memoria para servidores DDR5 han crecido más de un 40%. HBM4, la última generación en memoria de gran ancho de banda, comenzó a enviarse masivamente este trimestre. SK Hynix espera que supere a la generación anterior, la HBM3E, tanto en volumen como en ingresos en el cuarto trimestre.

No dan abasto. La compañía afirma que su producción de DRAM y HBM está prácticamente agotada hasta 2029. Kim Ki-tae, director de ventas y marketing de HBM, cuenta que los clientes están pidiendo más del doble del volumen que SK Hynix puede suministrar, según comparten desde Reuters. La firma espera que la escasez dure hasta 2030, citando la dificultad técnica de su producción y el largo plazo necesario para construir nuevas fábricas.

La empresa espera que la inversión aumente significativamente el próximo año a medida que su primera planta en Yongin entre en funcionamiento a pleno rendimiento. Preguntados sobre el riesgo de exceso de oferta en una recesión, los directivos afirman que construirían fábricas por delante de la demanda, pero instalarían los equipos y aumentarían la producción por etapas, de modo que la expansión pudiera ralentizarse si las condiciones se debilitan, según cuentan desde el FT.

Competencia china. Reuters asegura que la china CXMT planea empezar a producir chips HBM3E en un plazo de dos meses, aunque advierten que es posible que tan solo un 20% de lo que fabrique sea utilizable en un primer momento.

Imagen de portada | SK Hynix

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