Alibaba ya ha metido RISC-V en más de 6.000 millones de chips

Alibaba es una de las principales bazas de China en su pulso con EEUU en el terreno de la inteligencia artificial (IA). Es muy difícil cuantificar de una forma objetiva cuáles son las corporaciones que sostienen la estrategia del Gobierno liderado por Xi Jinping si pretendemos ponderar el peso de unas frente a otras. Aun así, es razonable atribuir a Alibaba una relevancia equiparable a la de Huawei, Cambricon Technologies o Baidu, entre otras empresas.

T-Head, la filial de semiconductores de Alibaba, ha presentado o lanzado durante 2026 varios de los chips más interesantes de la industria de la IA. Con su acelerador Zhenwu M890 presentado en mayo espera poder competir de tú a tú en términos de rendimiento con algunas de las GPU más avanzadas de Nvidia. No obstante, uno de los circuitos integrados más prometedores de T-Head es la CPU de alto rendimiento XuanTie C950.

Este chip con arquitectura RISC-V incorpora motores de cálculo vectorial y matricial que permiten ejecutar determinadas operaciones de IA directamente en la CPU. No suena nada mal. Además, trabaja a una frecuencia de reloj máxima de 3,2 GHz, implementa una microarquitectura con decodificación de ocho instrucciones y una ventana de ejecución superescalar de más de 1.000 instrucciones, y, según Alibaba, puede ejecutar modelos como Qwen3-235B-A22B o DeepSeek V3-671B.

UN VISTAZO A...

RISC-V lo es (casi) todo para China

La arquitectura RISC-V es muy importante para Alibaba. De hecho, la Academia DAMO, su brazo de investigación, ha anunciado que los procesadores basados en su arquitectura XuanTie ya han superado los 6.000 millones de unidades enviadas. Es una cifra impresionante incluso en el contexto de un mercado tan grande como el chino. No obstante, es importante que no pasemos por alto que la microarquitectura XuanTie es una implementación de RISC-V.

Tencent, Alibaba y la Academia de Ciencias de China son algunas de las organizaciones que están trabajando en el desarrollo de procesadores con arquitectura RISC-V

Y RISC-V es fundamental en el plan de China que persigue alcanzar la independencia tecnológica. Para el país liderado por Xi Jinping representa la oportunidad de sostener su desarrollo a pesar de las sanciones de la alianza liderada por EEUU. De hecho, el Gobierno chino ha creado un consorcio de empresas e institutos de investigación que persigue desarrollar chips con esta arquitectura.

Tencent, Alibaba y la Academia de Ciencias de China son algunas de las organizaciones que están trabajando en el desarrollo de procesadores con arquitectura RISC-V, y la Administración de EEUU está muy preocupada. Lo está debido a que esta tecnología puede utilizarse para poner a punto superordenadores extraordinariamente capaces. De hecho, Europa ya tiene listo EPAC (European Processor ACcelerator), su primer chip RISC-V, y precisamente ha sido diseñado para residir en el interior de los próximos superordenadores europeos.

En este escenario resulta sorprendente que una de las empresas que está trabajando codo con codo con las compañías y los centros de investigación chinos sea estadounidense. MIPS, una organización propiedad de GlobalFoundries que se dedica al diseño de procesadores RISC-V, está trabajando estrechamente con empresas chinas en la evolución y la estandarización de esta arquitectura. Sea como sea, el avance de RISC-V en China demuestra que la carrera por la soberanía tecnológica no consiste únicamente en fabricar chips más potentes, sino también en controlar las arquitecturas sobre las que se construyen.

Imagen | N509FZ

Más información | SCMP

En Xataka | ASML advierte: "Estrangular a China puede acabar creando un competidor"