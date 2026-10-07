Alibaba tiene listo al fin el chip para IA con el que quiere plantar cara a Nvidia

Alibaba está poniendo toda la carne en el asador. Esta compañía china no quiere que su infraestructura de inteligencia artificial (IA) siga dependiendo de las tecnologías de Nvidia. Poco a poco las mayores compañías de tecnología de China están asumiendo la petición que el Gobierno de Xi Jinping les hizo a principios de octubre de 2024: en la medida de lo posible debían utilizar chips producidos en China. Diez meses después esta recomendación se transformó en una exigencia.

Y es que los centros de datos que pertenecen al Estado en todo el país debían utilizar al menos un 50% de circuitos integrados chinos en sus servidores. Este escenario favorece sobre todo a Huawei, Moore Threads y Cambricon Technologies porque son los principales fabricantes de chips para IA de China, pero también viene de maravilla a Alibaba. De hecho, Alibaba Cloud, su filial de computación en la nube, ha dado un paso hacia delante muy importante.

A finales del pasado mes de mayo presentó un nuevo chip para IA, el Zhenwu M890, y oficializó un itinerario muy ambicioso que describe qué soluciones va a desarrollar durante los próximos tres años. Este acelerador ha sido diseñado por T-Head, la división de semiconductores que Alibaba fundó en 2018. Incorpora 144 GB de memoria HBM3 y alcanza una velocidad de transferencia de interconexión entre chips de hasta 800 GB/s. Son unas cifras realmente buenas, pero ya han sido superadas. El nuevo acelerador para IA Zhenwu, el V900, ha pasado por encima del M890.

UN VISTAZO A...

El acelerador Zhenwu V900 es la auténtica bestia de Alibaba para IA

Estas son las cifras del chip Zhenwu V900: 216 GB de memoria HBM3 y una velocidad de transferencia entre chips de hasta 1.200 GB/s. Según Alibaba, este acelerador para IA ha sido diseñado para afrontar tanto el entrenamiento como la inferencia de los modelos y ofrece tres veces el rendimiento de su predecesor, el Zhenwu M890. Su producción en masa comenzará durante el primer trimestre de 2027 y marcará un hito en el calendario de Alibaba. Y es que esta empresa quiere utilizar este chip para poner a punto un nuevo servidor supernodo.

Los centros de datos operados por Alibaba Cloud superarán los 20 gigavatios en 2032

Alibaba no ha ideado su chip V900 como un acelerador para IA aislado; lo que planea es usarlo para agrupar hasta 500.000 tarjetas capaces de entrenar y ejecutar los modelos de IA más exigentes. Su nuevo servidor supernodo incorpora los aceleradores V900 y componentes propios de interconexión de chips, redes y almacenamiento, por lo que será una pieza esencial en la estrategia de integración vertical de esta compañía por la que persigue controlar, además de los modelos de IA, el hardware sobre el que se ejecutan.

Su itinerario a medio plazo es muy ambicioso. Eddie Wu, el director general de Alibaba, ha anticipado que planean lograr que la capacidad global de los centros de datos operados por Alibaba Cloud supere los 20 gigavatios en 2032. No obstante, esto no es todo. Wu también ha confirmado que los modelos de IA Qwen 4.5 y Qwen 5 tendrán entre 5 y 10 billones de parámetros. Para poner estas cifras en contexto solo tenemos que fijarnos en que su modelo más avanzado actual, Qwen 3.8-Max, tiene 2,4 billones de parámetros.

Alibaba va con todo. De hecho, también ha anunciado que va a respaldar su plan con una inversión en infraestructura de 380.000 millones de yuanes (unos 53.000 millones de dólares) durante los próximos tres años. Es el mayor compromiso de este tipo en la historia de la compañía. Además, T-Head está planificando su salida a bolsa para financiar un programa de inversión en infraestructura más agresivo, lo que la colocaría en competencia directa con Cambricon Technologies y la línea Ascend de Huawei en el mercado doméstico de chips para IA.

Imagen | N509FZ

Más información | Bloomberg

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