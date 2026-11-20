Anthropic ya cotiza en el Nasdaq habiendo conseguido la mayor salida a bolsa de una empresa en la historia. La acción cerró su primer día en 97,17 dólares, un 17 % por encima del precio de oferta de 83 dólares, tras abrir en 111,50. Para dar la bienvenida a los presentes y futuros inversores de su laboratorio de IA, Dario Amodei, CEO de Anthropic, dejó caer unas palabras en X. En su comunicado prometía que salir a bolsa no cambiará la forma en que la empresa gestiona la seguridad y que el dinero no diluirá sus principios. Veremos si así acaba siendo.

Por qué importa. Anthropic es ahora la primera empresa de IA de frontera que cotiza en bolsa del mundo, por lo que su propuesta tiene que satisfacer tanto a los accionistas como a los investigadores. Amodei contaba que la empresa “marcará el ritmo del entrenamiento y el despliegue de los sistemas de IA” durante todo el tiempo que haga falta para tener la seguridad de que “son seguros y están bajo control humano”. “No cederemos ni a la presión empresarial ni a la política”, continuaba.

En detalle. La salida a bolsa ha sido histórica en todos los sentidos. Anthropic vendió 980 millones de acciones para recaudar 81.300 millones de dólares, además de otros 26.000 millones mediante una colocación privada, según repasan en The National. El laboratorio de IA ha superado incluso el récord establecido por SpaceX en junio, en su caso con 75.000 millones de dólares.

CNBC informa de que más de 846 millones de acciones de Anthropic cambiaron de manos en el primer día, frente a los 522 millones de SpaceX. Podríamos entender su valoración actual de dos formas: alrededor de 1,75 billones de dólares totalmente diluidos al cierre, o unos 1,27 billones en acciones actualmente en circulación.

El relato de Anthropic centrado en medicina y ciencia. El comunicado de Amodei empieza hablando de ciencia, no de precios de las acciones, recordando haber perdido a su padre a causa de una enfermedad que se volvió curable solo unos años después, y cómo eso lo impulsó hacia la biología. Su afirmación central es que la IA “colaborando con los humanos” podría comprimir un siglo de progreso científico y médico en una década.

Tiene cuidado al matizarlo, admitiendo que “todo lo que tenemos son resultados iniciales” y que los ensayos clínicos seguirán llevando tiempo. Cita el plegamiento de proteínas, el diseño de fármacos, la genética del cáncer y la administración de ensayos clínicos como áreas en las que los investigadores ya utilizan Claude para trabajar más rápido. La medicina, dice, es solo “un ejemplo particularmente vívido”.

Amodei califica los riesgos de la IA de reales pero “evitables”, describiendo el enfoque de Anthropic como una “carrera hacia la cima”. “Si una empresa puede tomar las decisiones de seguridad correctas y aun así construir un negocio de éxito, otras la copiarán,” aseguraba el directivo.

Momentos iniciales tras la IPO. El Nasdaq bajó un 1,7 % durante el debut de Anthropic y las ganancias iniciales de la acción se desvanecieron. Reuters mostraba además cuánto está en juego para los fundadores, pues el medio señala que Amodei y sus seis cofundadores poseen alrededor del 10 % de la empresa, con participaciones valoradas en casi 150.000 millones de dólares al precio de la salida a bolsa.

Anthropic será juzgada ahora cada trimestre, y los inversores querrán ver si una estrategia que prioriza la seguridad, una relación delicada con Washington y unos enormes costes de computación pueden coexistir con el crecimiento. Amodei ha sostenido que la respuesta es sí, y que la seguridad es en sí misma una ventaja competitiva. Desde luego seguiremos muy de cerca la compañía.

Imagen de portada | Dwarkesh Patel

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