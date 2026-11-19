Anthropic sale por fin a bolsa en el Nasdaq, y su folleto de salida a bolsa, el S-1, ha puesto cifras a una relación muy peculiar. Amazon y Google...

Son sus accionistas.

También le venden la computación.

Y también gestionan la tienda por la que pasa casi la mitad de lo que factura.

Y las dos venden modelos que compiten con el suyo.

El rastro del dinero. Amazon y Google invierten en Anthropic, y Anthropic se gasta ese dinero en sus centros de datos. Además, los clientes de esas dos nubes contratan Claude desde su cuenta de siempre. Ganan por tres vías:

Computación. Anthropic se ha comprometido a gastar unos 900.000 millones de dólares en infraestructura. Al menos 121.300 millones irán a Google y al menos 110.000 a Amazon. En el tercer trimestre, la computación se ha llevado el 58% de sus ingresos. Comisiones. En 2023, solo el 11% de los ingresos llegaban a través de los marketplaces de Amazon, Google y Microsoft. En el primer semestre de 2026 ha sido el 48%. Plusvalías. Tras la salida a bolsa tendrán cerca del 15% y del 14% del capital. Amazon ya se ha anotado unos 62.800 millones en el primer semestre por la revalorización de su participación.

Entre líneas. Sus acciones son de clase N y no tienen voto. Así que se quedan con la parte económica, pero no con el control, y a los reguladores les cuesta más ver ahí una toma de control encubierta. El regulador, la FTC, lo ha estudiado. El Departamento de Justicia llegó a pedir que Google vendiera su parte, pero luego se echó atrás.

Junto a la salida a bolsa hay una colocación privada de 26.000 millones. Entre los compradores están Google, NVIDIA, Broadcom, Microsoft, AMD, Micron y TSMC, casi todos tienen en común que son proveedores de Anthropic.

La amenaza. En esas tiendas, Claude compite con Gemini y con los modelos de Amazon. El propio prospecto lo incluye entre sus riesgos.

Sí, pero. Todo esto está publicado, y las empresas compran casi todo su software a través de su nube. Ningún cliente supera el 10% de los ingresos, y vender en tres nubes evita depender de una sola. Una cosa por la otra.

Y ahora qué. El momento es algo delicado. El FMI calcula que la financiación circular en la IA ya supera el billón de dólares, y que dos tercios son deuda. NVIDIA, la empresa que más ha practicado este modelo, acaba de perder a su fundador como CEO.

Quien compre acciones de clase A entrará en una empresa cuyos dos mayores accionistas no votan, pero sí que cobran por casi todo lo demás.

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