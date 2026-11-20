El Black Friday de este año ha empezado con ofertas potentes, pero en ocasiones, esperar un poco más trae buenos resultados. Hace un día os contábamos cómo el Galaxy S26 Ultra protagonizaba una de sus mejores ofertas del año. Ahí ya merecía la pena lanzarse a por él, pero es que hoy, 20 de noviembre, ha vuelto a bajar más de precio: lo tenemos disponible en MediaMarkt por 999 euros (también en Amazon, que ha igualado).

El Galaxy S26 Ultra rompe la barrera de los 1.000 euros

Estamos ante el precio más bajo que ha tenido este dispositivo en MediaMarkt hasta ahora. Si no aprovechaste la anterior ventana de compra o simplemente estabas esperando que estuviera más barato, es un momento ideal para comprarlo. Está disponible a este precio en su versión de 256 GB, aunque en cuatro colores diferentes.

Este dispositivo es uno de los mejores móviles del año y una de las mejores opciones que puedes comprar si tienes otros dispositivos del ecosistema de Samsung, como puede ser un Galaxy Watch o unos auriculares. Destaca del mismo su pantalla, un panel de 6,9 pulgadas con resolución QHD+, 120 Hz, tratamiento antirreflejos y función de privacidad, ideal para evitar miradas indiscretas.

Además de esto, también es un dispositivo con un rendimiento sobresaliente gracias a sus 12 GB de RAM y a su procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cuenta con batería de 5.000 mAh con carga rápida de 60 W, un sistema de cámaras muy versátil y siete años de actualizaciones garantizadas, lo que hace que sea un dispositivo longevo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy s26 ultra ✅ LO MEJOR Precio mínimo: Es un muy buen momento para comprarlo.

Es un muy buen momento para comprarlo. Su pantalla: Es grande, se ve muy bien incluso en exteriores y la pantalla de privacidad es útil y muy configurable.

Es grande, se ve muy bien incluso en exteriores y la pantalla de privacidad es útil y muy configurable. Siete años de actualizaciones: Mucho años de soporte y una de las mejores capas personalizadas de Android. ❌ LO PEOR Solo 256 GB: Se trata de la versión con menos almacenamiento del dispositivo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android de gama alta, te gusta el ecosistema de Samsung y te llama la pantalla de privacidad o su sistema operativo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil más compacto, quieres un dispositivo con mayor autonomía o simplemente prefieres que tenga más almacenamiento.

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Imágenes | Xataka, Samsung

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