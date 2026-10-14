CXMT asegura estar lista para colocar a China a la vanguardia de la memoria DRAM

A CXMT (ChangXin Memory Technologies), el mayor fabricante chino de circuitos integrados DRAM, parece irle cada vez mejor. La crisis de los componentes que ha desencadenado la proliferación de los centros de datos para inteligencia artificial (IA) le está ofreciendo la oportunidad de capturar una parte del mercado que no pueden atender SK hynix, Samsung y Micron Technology. Y está intentando hacerlo. De hecho, está protagonizando un ascenso que parecía impensable hace apenas dos años.

Esta compañía ha incrementado su beneficio neto más de un 1.688% en un solo trimestre, ha firmado un contrato con Tencent valorado en unos 20.000 millones de yuanes (unos 2.750 millones de dólares) para suministrar DRAM para servidores, y ya ostenta una cuota global del 7,67% según Omdia, lo que la convierte en el cuarto mayor fabricante del planeta y el primero de China. Además, ha incrementado su capacidad de producción de chips DRAM casi cinco veces durante los últimos cuatro años.

Las cifras de CXMT son cada vez mejores, pero para sostener este crecimiento es imprescindible que continúe desarrollando la tecnología de sus circuitos integrados de memoria. Solo así podrá competir con las tres compañías que lideran este mercado (SK hynix, Samsung y Micron), y, de paso, reducir la desventaja de China en la fabricación de chips DRAM. Este es el contexto en el que CXMT ha dado un paso hacia delante muy importante: ha desarrollado una nueva arquitectura de transistores.

UN VISTAZO A...

De las celdas de memoria 6F² a 4F²

El plan de CXMT para incrementar la competitividad de sus memorias DRAM requiere aumentar la densidad de almacenamiento. Según SCMP, planea introducir la tecnología que ha desarrollado en sus módulos de memoria para servidores antes de que termine 2026, por lo que, sobre el papel, su nueva arquitectura de transistores debe encontrarse en una fase muy avanzada de producción. Sea como sea, el corazón de esta innovación es el nuevo diseño de las celdas de memoria.

La arquitectura convencional usa celdas con una superficie de 6F², mientras que el nuevo diseño aspira a reducirla a 4F²

Estas celdas son las unidades básicas que almacenan los datos en un chip DRAM. La arquitectura convencional utiliza celdas con una superficie teórica de 6F², mientras que el nuevo diseño aspira a reducirla a 4F². La letra F identifica una dimensión característica de la tecnología de fabricación, por lo que esta notación describe la superficie de la celda en relación con esa medida.

Como podemos intuir, reducir el área de cada celda permitiría integrar más unidades de almacenamiento en un mismo circuito integrado. Esta arquitectura pondrá en las manos de CXMT la posibilidad de integrar más celdas de memoria en la misma superficie de silicio y aumentar así la capacidad de sus chips. Sin embargo, la reducción del tamaño de las celdas no garantiza por sí sola una disminución de los costes de fabricación. No obstante, todavía no hemos indagado en el auténtico corazón de esta innovación: los transistores VSG (Vertical Surrounding Gate o puerta envolvente vertical).

Estos transistores recurren a una distribución vertical del canal y la estructura que permite controlar el paso de corriente con el propósito de reducir el espacio ocupado por las celdas, y, por el camino, reducir las fugas de corriente. Estas últimas son especialmente dañinas a medida que se incrementa la densidad de la lógica de un circuito integrado. Lo que tiene que demostrar aún CXMT es que su tecnología es capaz de trabajar con la estabilidad óptima, que la relación entre su rendimiento y su consumo es competitiva, y, sobre todo, que su tecnología de integración permite la fabricación de chips a gran escala y con el rendimiento por oblea (yield) adecuado. Probablemente saldremos de dudas antes de que acabe este año.

Imagen | CXMT

Más información | SCMP

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