Más gigas en la Nintendo Switch 2 nunca vienen mal: por fin baja de precio la microSD oficial de Sandisk

Que las tarjetas microSD de la Nintendo Switch original no sean compatibles con la Nintendo Switch 2, nos dejaba con dos opciones: desinstalar videojuegos cada poco tiempo o comprar una microSD Express. Estas últimas tarjetas no son especialmente baratas, pero afortunadamente cada vez las vemos de oferta con más frecuencia en una época en la que el almacenamiento, la memoria RAM y muchos otros componentes o accesorios están alcanzando precios disparatados.
Quizás estas ofertas no sean tan espectaculares como vemos en otros productos, pero sí que son atractivas si llevamos un tiempo queriendo comprar una de estas tarjetas. Ahora, tanto en Amazon como en otras tiendas, se puede comprar la microSD Express SanDisk por un precio de 49,90 euros (antes 59,99 euros).
Sandisk - MicroSD Express (256 GB)
Una forma para evitar eliminar juegos constantemente
Las microSD Express son tarjetas compatibles con la Nintendo Switch 2, y mucho cuidado con esto porque las tarjetas microSD que podíamos utilizar en la Nintendo Switch original no funcionan en la generación actual. El motivo es que las Express ofrecen una mayor velocidad a la hora de leer y ejecutar los juegos.
La tarjeta que podemos encontrar ahora mismo de oferta es la que cuenta con 256 GB de almacenamiento interno. Quizás no sea una cifra enorme, pero es la que tiene de forma interna la Switch 2, por lo que contaríamos con el doble de almacenamiento para instalar videojuegos o guardar los datos de guardado.
Ahora mismo, esta tarjeta microSD Express tiene un descuento del 17%. La cifra puede no ser demasiado alta, pero sí que es buena teniendo en cuenta que roza su mínimo histórico. Ha estado más barata, pero la diferencia es de tan solo tres euros, por lo que se trata de un buen precio para aprovechar la oferta.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de la tarjeta microSD Express de SanDisk
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... No quieres estar desinstalando videojuegos cada dos por tres y prefieres ampliar el almacenamiento de la consola.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles jugar, sobre todo, con videojuegos en formato físico, ya que esta tarjeta está más pensada para descargar muchos videojuegos en digital.
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Imágenes | SanDisk
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