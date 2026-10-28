En 2024, un satélite fotografió una nave a 90 kilómetros. Dos años después, EEUU ha desvelado que China tiene su propio X-37B

Durante años, una fotografía tomada en el espacio alimentó las sospechas de que China había conseguido desarrollar su propia versión de uno de los vehículos militares más secretos de Estados Unidos. La imagen circulaba por internet, había aparecido incluso en una presentación de la Fuerza Espacial estadounidense y nadie había confirmado públicamente qué mostraba exactamente. Ahora, un informe de la inteligencia militar de Washington ha resuelto el misterio: Pekín dispone de un avión espacial reutilizable extraordinariamente parecido al X-37B estadounidense. Y los detalles que han salido a la luz apuntan a una nueva dimensión de la rivalidad entre las potencias.

Años esperando una respuesta. En 2024, el coronel John Patrick, entonces responsable de las Fuerzas Espaciales estadounidenses en Corea del Sur, mostró durante una conferencia una imagen de baja resolución de un misterioso vehículo en órbita. Su aspecto recordaba tanto al X-37B que ni siquiera estaba claro si la fotografía mostraba un aparato chino o uno de los dos pequeños transbordadores operados por Estados Unidos.

El medio especializado The War Zone solicitó entonces explicaciones a la Fuerza Espacial y a Maxar, la empresa propietaria del satélite que había captado la imagen. Ambas organizaciones rechazaron hacer comentarios. La fotografía permaneció así durante más de dos años como una de las pistas más intrigantes sobre el programa espacial militar chino.

La confirmación. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA) ha publicado un informe desclasificado hace unas horas sobre los desafíos de seguridad fuera de la atmósfera terrestre, un informe que incluye una versión de mayor resolución de aquella fotografía. El documento identifica expresamente el aparato como un avión espacial de la República Popular China y explica que estos vehículos pueden colocar objetos en órbita, realizar experimentos y regresar a la Tierra para reutilizarse.

La imagen muestra una pequeña nave con alas, dos estabilizadores verticales, una bodega central de carga con puertas que se abren hacia arriba y estructuras solares desplegadas en la parte posterior. Su configuración resulta extraordinariamente similar a la del X-37B estadounidense, aunque las alas del vehículo chino presentan una geometría diferente. Dicho de otra forma, la confirmación oficial despeja la duda sobre la identidad del aparato, sin demostrar que Washington desconociera previamente su origen.

Comparativa lado a lado entre la imagen en órbita del avión espacial reutilizable experimental chino (a la izquierda) y un X-37B estadounidense equipado con un módulo de carga útil extendido, durante los preparativos para su lanzamiento (a la derecha).

Un satélite lo fotografió a solo 90 kilómetros. La actualización publicada por TWZ aporta un detalle especialmente revelador: Vantor, la antigua Maxar, ha confirmado que la fotografía fue tomada el 28 de mayo de 2024 por su satélite WorldView-3, situado a menos de 90 kilómetros del vehículo chino. La empresa también ha identificado un segundo satélite acoplado a la sección posterior del avión espacial, con su estructura y paneles solares visibles.

Uno de los grandes misterios tiene que ver con las puertas de la bodega de carga que aparecen claramente abiertas en el momento de la captura. La escena demuestra hasta qué punto los sistemas de observación orbital pueden vigilarse entre sí y documentar operaciones que sus responsables mantienen fuera del conocimiento público. También plantea preguntas sobre la naturaleza del objeto acoplado y las actividades que estaba realizando la nave.

El X-37B 2 en la Shuttle Landing Facility tras la misión OTV-4, con personal de tierra que viste trajes de protección

Seis años enviando su avión secreto al espacio. Desde 2020, Pekín ha realizado cuatro misiones orbitales con un vehículo experimental reutilizable que se cree que corresponde al fotografiado. La tercera comenzó el 14 de diciembre de 2023 y terminó el 6 de septiembre de 2024, después de casi nueve meses en órbita. Durante ese periodo se detectó la liberación de varios objetos pequeños cuya función sigue sin conocerse. La cuarta misión despegó el 7 de febrero de 2026 y, según la información disponible, continuaba activa a finales de octubre, después de haber liberado al menos otro objeto.

Los vuelos anteriores terminaron aparentemente en una instalación militar del noroeste de China equipada con una pista de aproximadamente cinco kilómetros, una de las más largas del mundo. El complejo ha experimentado una importante expansión y también se utiliza para ensayar otras tecnologías aeronáuticas avanzadas.

El parecido con el X-37B. Estados Unidos lleva utilizando sus dos aviones espaciales X-37B desde 2010 y ha desarrollado ocho misiones orbitales, la última iniciada el 22 de agosto de 2025. Estos vehículos despegan mediante cohetes, permanecen durante largos periodos en el espacio y regresan aterrizando como aviones convencionales. Su diseño permite transportar cargas experimentales, desplegar equipos y ejecutar maniobras orbitales.

El informe de la DIA identifica dos grandes proyectos chinos, Shenlong y Tengyun, sin precisar a cuál pertenece el vehículo fotografiado. Shenlong es el nombre habitualmente asociado al aparato experimental que China lleva lanzando desde 2020, mientras que Tengyun fue presentado en 2016 como un sistema de dos etapas que utilizaría un avión nodriza para facilitar el acceso al espacio. Pekín también desarrolla el Haolong, concebido para transportar suministros a su estación espacial Tiangong.

La verdadera preocupación. Los aviones espaciales reutilizables permiten desplegar pequeños satélites, recuperar experimentos y modificar sus trayectorias para aproximarse a otros objetos orbitales. Estas capacidades resultan especialmente valiosas para misiones de inteligencia, inspección y vigilancia, y también podrían utilizarse para interferir con satélites adversarios o desarrollar sistemas antisatélite.

El hecho de que la nave china haya liberado objetos durante sus misiones y aparezca fotografiada con otro satélite acoplado refuerza el interés militar de estas operaciones, aunque ninguna de esas observaciones demuestra por sí misma que haya desarrollado actividades ofensivas. La DIA destaca precisamente la maniobrabilidad y reutilización de estos vehículos como ventajas frente a determinadas plataformas espaciales tradicionales.

La nueva carrera militar. China está invirtiendo en satélites de inteligencia, vehículos reutilizables y cohetes capaces de recuperar sus primeras etapas, tecnologías que pueden reducir los costes de lanzamiento y facilitar operaciones espaciales más frecuentes. Estados Unidos lleva años desarrollando capacidades similares y ambos países consideran cada vez más importante proteger sus infraestructuras orbitales.

La fotografía de WorldView-3 resume esa transformación. Un satélite comercial estadounidense consiguió observar a corta distancia un vehículo experimental chino mientras realizaba una operación cuyo propósito sigue siendo desconocido, y la confirmación de la DIA ha permitido identificar finalmente al protagonista de aquella imagen. El interrogante que permanece abierto es qué estaba haciendo exactamente a cientos de kilómetros de la Tierra y qué papel tendrán estas naves en un posible enfrentamiento entre las dos potencias.

Imagen | Vantor, U.S. Space Force, Wikimedia

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