El Ayuntamiento de Burgos no encuentra a uno de sus empleados que cobró sin trabajar, así que ha usado el BOE para avisarle

El Ayuntamiento de Burgos reclama 279,20 euros que pagó a uno de sus trabajadores municipales por los días que no acudió a trabajar. Al no poder localizarlo en su domicilio, ha publicado un anuncio en el BOE (Boletín Oficial del Estado), para notificárselo.

Sin respuesta. La cantidad es pequeña, sí, pero cuando se trata de una administración pública, tirar del BOE para notificar a alguien es un recurso obligatorio para que el procedimiento pueda continuar a la vez que se le sigue dando a la persona la oportunidad de responder. Ocurre igual en muchos otras situaciones, como cuando se impone una multa de tráfico a alguien y no se le puede localizar.

Qué ha pasado. Según el aviso, publicado el 24 de septiembre y firmado por el jefe de personal del ayuntamiento, se le pagaron al trabajador varios días en los que no se presentó y no dio ninguna justificación. El ayuntamiento califica dichos salarios como pagos indebidos y ha abierto un expediente para recuperarlos. Desde el medio local Burgos Conecta informan de que los intentos del ayuntamiento por entregar la notificación en su domicilio habían fracasado. El anuncio del BOE no menciona el nombre del empleado ni indica qué días estuvieron implicados.

El plazo. Tal y como cuenta el medio, el aviso concede al trabajador 10 días hábiles desde su publicación para responder. Puede enviar un escrito al Servicio de Personal del Ayuntamiento, citando el número de expediente que figura en la notificación. También puede ponerse en contacto con ese mismo departamento para ver el contenido de su expediente. El propio aviso señala que esta es la forma de “alegar lo que estime oportuno”, según el texto difundido por El Debate.

La notificación del BOE no significa que se haya considerado culpable al trabajador. Y es que tal como señala Las Provincias, esta fase solo abre la puerta a la defensa, pues el trabajador puede aportar documentos o explicar sus ausencias antes de que se tome cualquier decisión. Una ausencia justificada, por ejemplo, podría cambiar el resultado.

Qué viene después. Una vez transcurridos los 10 días, el ayuntamiento emitirá una resolución, haya respondido o no el trabajador. Si la decisión es desfavorable, el ayuntamiento puede exigir la devolución del dinero. Si no paga voluntariamente en el plazo establecido, el aviso advierte de que la cantidad podrá reclamarse “incluso por vía ejecutiva”, en palabras del anuncio del BOE.

Tal y como comparten desde Burgos Conecta, esta es la vía formal que utiliza una administración para forzar el pago de una deuda una vez expirado el periodo de pago voluntario. Puede implicar recargos, intereses de demora, una orden formal de pago y, en última instancia, el embargo de bienes.

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